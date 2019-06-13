ФНС подала иск о банкротстве казанского «Гранд-Проекта» почти на 240 млн рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) России подала исковое заявление в Арбитражный суд Республики Татарстан о банкротстве ООО «Гранд-Проект». Об этом говорится в картотеке арбитража.

Исковое заявление поступило в первую инстанцию 11 июня. Сумма исковых требований составляет 237,6 млрд рублей, следует из материалов арбитража.

Напомним, что в декабре прошлого года был задержан исполнительный директор «Гранд-Проекта» Руслан Сагитзянов. Следком предъявил обвинения в невыплате зарплаты с тяжкими последствиями и сокрытии денежных средств (290 млн рублей) и просил его арестовать.



Кроме того, ФНС подала еще два иска о о банкротстве казанских компаний. Первый из них — в отношении ООО «Объединенная строительная компания «Ресурс» Ильгиза Гилязетдинова. Сумма требований составляет 77,3 млн рублей. ОСК «Ресурс» является учредителем «Гранд-Проекта».



Еще один иск о банкротстве ФНС направила в отношении ООО «Таткомплект». Сумма исковых требований превышает 193 млн рублей.

