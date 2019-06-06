Как Анкара оказалась на перепутье между Москвой и Вашингтоном

Турция, которая намерена приобрести российские системы ПВО С-400 наряду с американскими военными самолетами F-35, оказалась в весьма щекотливом положении. США отказываются в таких условиях поставить истребители и вводят против Анкары санкции. Эрдогану предстоит сделать сложный выбор между Москвой и Вашингтоном. Что предпринимает Турция в столь непростой ситуации, разбирается гендиректор Международного института развития научного сотрудничества (Москва) Ариф Асалыоглу. В своей авторской колонке для «Реального времени» турецкий политолог раскрывает не только внешнеполитические детали большой игры, но и рассказывает о факторах внутри страны, способных повлиять на процесс.

В условиях санкций

В настоящее время между Анкарой и Вашингтоном переживается один из самых холодных периодов за всю историю Турецкой Республики. Наряду с другими причинами, это связано с желанием приобрести у России зенитно-ракетную систему С-400. Эта тема в повестке двух стран является, пожалуй, главной на протяжении последних 6 месяцев. США выступает против покупки Турцией российского комплекса. Американцы обосновывают тем, что система обороны, произведенная в России, не может быть интегрирована с натовским вооружением. По заявлению Белого дома, через развернутые в Турции российские системы произойдет утечка информации в Москву о натовской технике, в том числе об истребителях F-35.

Таким образом, после ряда категоричных высказываний со стороны США последовало предупреждение, что Турции предоставляют две недели для того, чтобы отказаться от покупки противоракетных комплексов С-400. Согласно информации из Белого дома, если Анкара не откажется от приобретения российского ЗРК, поставка военных истребителей F-35 в Турцию будет аннулирована. То есть Штаты применят «эффективные санкции». Также важным этапом в развитии событий стала подготовка специального законопроекта, поддержанного двумя партиями в Палате представителей. Согласно документу, если Турция не откажется от С-400, она будет выведена из программы по поставкам F-35. Под ним уже подписались как конгрессмены-демократы, так и консерваторы. Кроме того, к закону США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), подготовили расширенный список санкций против Турции.



Параллельно с этим Министерство финансов США приняло решение о введении санкций в отношении некоторых граждан Турции и четырех турецких компаний за их связи с группировками, входящими в список террористических, а также за их поддержку иранских компаний, на которые распространяются американские меры воздействия. В то же время эти санкции в действительности являются элементом мер, оставшихся со времен дела Резы Зарраба — бизнесмена иранского происхождения, и продолжающихся расследований, связанных с Турцией. Напомним, Реза Зарраб предстал перед судом в Нью-Йорке (за содействие в обходе антииранских санкций и отмывании денег) и впоследствии стал свидетелем американского правительства. Он рассказал все, что ему известно, поставив таким образом Турцию в затруднительное положение. Расследование по делу Резы Зарраба и банка Halkbank заставило сильно понервничать турецкое правительство. В ходе расследования уголовного дела всплыли имена многих известных функционеров Партии справедливости и развития, в их числе Реджеп Тайип Эрдоган и его зять — министр энергетики Берат Албайрак. Таким образом, Вашингтон получил в свои руки немало козырей, способных повлиять на судьбы ряда турецких политиков, вплоть до государственных министров.



Со стороны США последовало предупреждение, что Турции предоставляют две недели для того, чтобы отказаться от покупки противоракетных комплексов С-400. Фото mil.ru

Меж двух огней

Правительство Трампа ранее уже протестировало, насколько легко оно может повлиять через экономику на Турцию — на примере пастора Эндрю Брансона (американский проповедник, обвиненный Турцией в шпионаже и терроризме, после вмешательства США вернулся на родину, — прим. ред.). Американцы поняли, что одним опубликованным твитом они способны перевернуть турецкую экономику с ног на голову. Поэтому не будет сюрпризом, если мы увидим ту же тактику и в случае с С-400. Кроме того, Конгресс США солидарен по этому вопросу с Белым домом. Поэтому даже если Анкара и заявляет, что «справится с проблемами с США», ситуация не выглядит обнадеживающей. Стратегия, сфокусированная на санкциях, приводит к постоянному возрастанию напряжения между двумя странами. Но несмотря ни на что, Анкара делает заявления о том, что «не будет отступать» в вопросе С-400. По мнению Турции, эта тема закрыта. Согласно подписанному с Россией договору, ракетные комплексы прибудут в Турцию уже летом либо осенью. Какое же решение примет Анкара? Если она откажется от С-400, то она выступит против России, а если не откажется, то против Вашингтона.

Анкара многократно предлагала Вашингтону создать совместную рабочую группу. Перед комиссией предлагается поставить задачу провести анализ с помощью технических исследований, насколько системы будут оказывать влияние друг на друга. На самом деле, это предложение поможет Анкаре выиграть время. Однако на эту инициативу не последовало положительного ответа из Вашингтона. На протяжении последних недель подобные предложения обсуждаются также и с НАТО. Пока неизвестно, как на это отреагирует Брюссель. Однако пока турецкие уполномоченные лица постоянно говорили о поставке С-400 в июне, несколько дней назад министр обороны Хулуси Акар заявил следующее: «Существуют договоренности в рамках подписанного соглашения по С-400 между нашими учреждениями и организациями. Возможно, не успеют поставить к июню, но доставят в последующие месяцы. Процесс запущен». Слова о «последующих месяцах» делают понятным, что сроки были немного скорректированы.

Очевидно, что приобретение С-400 не является обычной покупкой оружия или обычного выбора, связанного с оборонной промышленностью. И Москва об этом прекрасно знает. И Вашингтон тоже. Так в чем проблема? Вопрос приобретения С-400 рассматривается с двух сторон — с точки зрения США и НАТО. Первая связана со стратегией, вторая — с безопасностью. Оба этих аргумента очень значимы. Согласно первому доводу, ориентация Анкары в сторону России (и Китая плюс Ирана) и соответствующее направление в сторону политики безопасности означает геополитический и стратегический провал для Североатлантического альянса. Согласно второму аргументу, интеграция одним из союзников НАТО комплекса российского производства типа С-400 в свою систему вооружения воспринимается как ход, благодаря которому Россия сможет пробить броню обороноспособности НАТО. Поэтому Анкаре навязывают расторжение договора по приобретению Турцией С-400 в качестве единственного варианта.

Несколько дней назад Вашингтон включил в санкционный список большое количество российских компаний, в том числе и объекты, на которых производятся С-400. Санкции распространятся также и на третьи страны, которые будут сотрудничать с этими предприятиями. Таким образом, их сфера распространения санкций значительно расширилась. Договор между Турцией и Россией о покупке С-400 теперь включен в сферу распространения закона о санкциях. Иными словами, Турция стала страной, на которую нацелены последние ограничительные меры Вашингтона. Таким образом, США причислили Турцию к лиге таких стран, как Северная Корея и Иран, представляющих для Америки опасность, показав серьезность своих намерений в вопросе С-400. Если Анкара не расторгнет договор о покупке российских систем ПВО и не откажется от развертывания С-400, за которые уплачены деньги, США введут экономические санкции в отношении Турции и турецких компаний. Проще говоря, они начнут экономическую войну против Турции.

Вероятно, Вашингтон в курсе, что Эрдоган, балансируя внутри страны, пошел на определенные сделки ради вступления в альянс с некоторыми кругами. Фото kremlin.ru

В Турции не все спокойно

Не стоит забывать об элементах внутренней политики, представляющих угрозу ПСР и режиму Эрдогана. Вероятно, Вашингтон в курсе, что Эрдоган, балансируя внутри страны, пошел на определенные сделки ради вступления в альянс с некоторыми кругами. Кроме того, как США, так и другие западные союзники понимают, что Эрдоган склонился к тенденции масштабного авторитаризма в нарушение закона и перекраивания конституционного строя. И какое-то время на эти внутриполитические неопределенности Запад смотрел сквозь пальцы. Однако теперь ситуация стала вызывать недовольство у США и других членов НАТО.

Они знают о фактах нарушения прав человека в Турции, о сближении с Россией, о коррупции космических масштабов, а также об истинных кураторах попытки переворота 15 июля и отставках в турецких вооруженных силах. Более того, еще живы в памяти скандалы в Вашингтоне, инициированные охранниками Эрдогана. Эта ситуация отчетливо отражена в докладах Государственного департамента США. Эти многочисленные факты активно освещались в мировых СМИ. Более того, за последние дни среднестатистические американцы узнали о действиях режима Эрдогана на примере звезды НБА Энеса Кантера. Представьте, во время матчей полуфинала игр НБА миллионы американцев обсуждают розыск по обвинению в терроризме одного из героев матча, «красную метку» Интерпола на его имя, а также запрет на трансляцию по ТВ матчей с участием Кантера. Арестованные журналисты, преследование СМИ, отобранные компании и отмена итогов выборов в Стамбуле после фактического проигрыша на них… Все эти детали, которые фильтруются в турецком информационном поле, доступны к ознакомлению в прессе ЕС и США.

В заключение отметим, что новые санкции станут первой опорой, на которой будет выстроена стратегия восстановления статус-кво. Теперь Анкаре предстоит сделать четкий выбор — либо приобрести у России С-400 и развернуть их на территории Турции, подвергнув себя американским санкциям, либо расторгнуть договор с Москвой, потерять выплаченные миллиарды долларов и, кроме всего прочего, нанести глубокую рану установленному стратегическому партнерству с Россией. Иными словами, либо Турция выберет направление в сторону США — НАТО — Запада, либо пойдет дальше по пути альянса с Россией — Евразией и оторвется от Запада.