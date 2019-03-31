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В Турции подвели предварительные итоги муниципальных выборов

19:56, 31.03.2019
В Турции подвели предварительные итоги муниципальных выборов
Фото: aa.com.tr

По предварительным итогам, на выборах мэров в Анкаре и Стамбуле лидируют кандидаты от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции. Однако в Измире кандидат от этой партии проигрывает.

В Стамбуле обработаны около 31% голосов, передает Anadolu. От ПСР на пост мэра претендует экс-премьер и экс-спикер парламента Турции Бинали Йылдырым. Он набирает 51,6% голосов. Его основной соперник, кандидат от оппозиционного «Союза нации» Экрем Имамоглу уступает ему, получая 45,8% голосов.

В Анкаре по результатам подсчета 26% голосов лидирует заместитель председателя ПСР Мехмет Озхасеки, набирая 50,6% голосов, при этом основной оппозиционный кандидат Мансур Яваш заручился поддержкой 46,2% избирателей.

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