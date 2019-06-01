Сенаторы США предложили ввести пять видов санкций страховщикам «Северного потока-2»

Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».

В частности, сенаторы предлагают отказывать в выдаче экспортных лицензий регулирующими органами США, ввести запрет на получение займов на общую сумму более $10 млн в течение 12 месяцев, запретить работу с госдолгом США или федсредствами.

Кроме того, законопроект предполагает запрет на проведение платежей в зоне американской юрисдикции и сделки с собственностью.

Также предусмотрен запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, причастных к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов, укладывающих российские трубы для «Северного потока-2» на глубину 30 метров и более.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что производители газа из США вместо конкуренции с газопроводом «Северный поток — 2» предпочитают «вести себя как во времена Дикого Запада».

