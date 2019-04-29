Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по российским С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом предложил создать совместную рабочую группу для разрешения разногласий по поставкам российских зенитных ракетных систем С-400.



Президенты двух стран также отметили шаги, которые предпринимаются Анкарой и Вашингтоном для достижения уровня товарооборота в $75 млрд, передает ТАСС со ссылкой на канцелярию президента Турции.



Ранее стало известно, что Турция намерена закупить 120 американских истребителей пятого поколения F-35. Также Турция будет закупать российские системы С-400. Американский сенатор-демократ Боб Менендес пригрозил Турции санкциями в случае закупки российских С-400.

