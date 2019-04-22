Американский сенатор пригрозил Турции санкциями в случае закупки российских С-400

Американский сенатор-демократ Боб Менендес заявил, что США введут санкции против Турции, если она закупит российские системы ПВО С-400. При этом он исключил поставку Турции американских самолетов пятого поколения F-35.



«Если президент [Турции Тайип] Эрдоган будет настаивать на приобретении противоракетной системы С-400 и завершит ее покупку и установку, то будут наложены санкции на основе законопроекта, который я первоначально внес (в конгресс)», — сообщил Менендес в интервью греческой газете «Катимерини».



По словам сенатора санкции в этом случае будут обязательными.



Ранее вице-президент США Майк Пенс призвал Турцию выбрать между НАТО и покупкой систем ПВО С-400 у России. По его словам, покупка Турцией С-400 представляет серьезную угрозу НАТО и силе этого альянса.

