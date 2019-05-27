Время Бердыева. Главный тренер «Рубина» еще не определился со своим будущим

Тем временем казанский клуб проиграл в Краснодаре и занял итоговое 11-е место

Казанский «Рубин» на высшем уровне ни разу в своей истории не занимал место ниже десятого. Мотивацией в последнем туре РПЛ было как раз это — занять место в турнирной таблице как можно выше, которое, правда, мало на что влияет. У «Краснодара» же было куда больше резонов побеждать — клуб претендовал на второе место и на гарантированное попадание в групповой этап Лиги чемпионов на будущий год. Однако даже победа над «Рубином» не смогла помочь южному клубу. О том, как Бердыев так и не сделал заявления об уходе из Казани, и о краснодарской футбольной инфраструктуре — в репортаже «Реального времени» из Краснодара.

Кубанские дожди и Парк Галицкого

Краснодар встретил «Рубин» проливными дождями. По словам местных жителей, май в этом году обделил южный город привычным теплом и солнцем и действительно хорошей погодой баловал редко. Однако в любую погоду по выходным жизнь в центре Краснодара кипит по-настоящему, так как традиционно перекрыта от движения транспорта самая яркая улица города — Красная. Люди гуляют по проезжей части, веселятся, знакомятся, поют песни, а самые неугомонные даже катаются на лошадях.

Есть место в Краснодаре, где многолюдно и насыщенно круглый год. Это открывшийся в 2016 году Парк Галицкого — облагороженная территория вокруг футбольного стадиона ФК «Краснодар». И выглядит она просто волшебно — здесь есть буквально все развлечения, которые могут прийти в голову как ребенку, так и взрослому. Все это сдобрено чистейшим воздухом, идеально ухоженным парком с тысячами деревьев и растений. Есть даже бесплатный амфитеатр со зрительскими местами и большим экраном на открытом воздухе, на котором также можно смотреть футбол.

Сказать об атмосфере на краснодарском стадионе стоит отдельно. Это яркий пример того, как нужно делать для людей, а не для галочки или, того хуже, «распила» средств. Аудитория матча «Краснодара» с «Рубином» составила 35 тысяч зрителей — до полного аншлага не хватило буквально пары сотен человек. На игры команды приезжают со всего Краснодарского края: из Сочи, Адлера, Анапы, Геленджика. Здесь много как туристов, так и жителей города. И если в вашем городе есть стадион, который принимал матчи чемпионата мира, то можете быть уверенными в том, что он точно проигрывает по комфорту и атмосфере стадиону, построенному Сергеем Галицким. Правда, по иронии судьбы, как раз краснодарская арена чемпионат мира не принимала.

Аудитория матча «Краснодара» с «Рубином» составила 35 тысяч зрителей — до полного аншлага не хватило буквально пары сотен человек

Бердыеву нужно еще пару дней

Однако главной темой предстоящего матча для казанских любителей футбола был далеко не сам матч. «Курбан Бердыев покидает «Рубин», — еще полгода назад эта фраза звучала так же неправдоподобно, как фраза «Курбан Бердыев возвращается в «Рубин» за полгода до его камбэка в клуб в 2017-м. Сам тренер уже давно все разложил по полочкам. Последние традиционные предматчевые тренировки «Рубина» превратились в мини-конференции Бердыева о его будущем.

Сначала он твердо дал понять, что покинет клуб и новостей об этом стоит ждать после игры с «Краснодаром». Спустя неделю тон его высказываний изменился, и он заявил, что еще ничего не решено и все равно придется ждать матча в Краснодаре, чтобы узнать, что на уме у тренера.

Напомним, что 66-летний Бердыев возглавлял казанскую команду с 2001 по 2013 год, вернувшись в клуб в 2017-м. За два срока работы с командой он провел около 500 матчей. Бердыев выигрывал с «Рубином» чемпионат России в 2008 и 2009 годах. Становился обладателем Кубка России в сезоне-2011/12. После матча с Краснодаром легендарный для Казани тренер сначала в телевизионном интервью заявил, что решение об уходе еще не принял. Затем подтвердил это на послематчевой пресс-конференции, ответив чуть более развернуто:

— Мне нужно время. Я еще встречусь с руководством, и через пару дней мы точно решим, что будет дальше. Сейчас я не готов сказать, покину клуб или нет.

— Но вы допускаете, что останетесь в клубе?

— Конечно.

На 4-й минуте «Рубин» провел классную атаку, и Хорен Байрамян бил с близкого расстояния с разворота, но вратарь хозяев Матвей Сафонов легко справился с этим ударом

Проводы легионеров «Краснодара» и 10—1 по голевым моментам

На 4-й минуте «Рубин» провел классную атаку, и Хорен Байрамян бил с близкого расстояния с разворота, но вратарь хозяев Матвей Сафонов легко справился с этим ударом. Спустя 2 минуты «Краснодар» ответил опасной атакой, но Маурисио Перейра пробил мимо. На 27-й минуте самый опасный момент тайма создал Ари, но все равно на перерыв команды ушли при нулях на табло. Казанцы хоть и создавали остроту в контратаках, но заметно уступали и в движении, и в контроле мяча.

Единственный гол в матче хозяева поля забили в начале второго тайма. Виктор Классон завершил отличную комбинацию ударом в ближний угол. Итоговая статистика созданных голевых моментов получилась по-настоящему пугающей: 10—1 в пользу «Краснодара».



В середине второго тайма Ари два раза подряд забил мяч в ворота «Рубина», однако судья оба раза зафиксировал офсайд. Нападающий «Краснодара» выразил недовольство этими решениями арбитра и получил желтую карточку. Чуть ранее южане потревожили и каркас ворот «Рубина», попав в штангу. В концовке игры казанцы уже откровенно отбивались, но так и не сумели забить — 1:0 в пользу краснодарцев.

Легионеры «Краснодара» во вчерашней встрече сыграли особенную роль. Благодарные краснодарские трибуны громкими овациями проводили капитана команды Шарля Каборе. Он завершает свое выступление за южный клуб, и на газон была нанесена именно его футболка с 77-м номером. Точно так же спустя 10 минут проводили и 33-й номер, Маурисио Перейру. Его футболка так же отображалась на поляне стадиона. После игры оба со слезами на глазах делали круг почета. Все это напоминало прошлогодние проводы из Казани Гекдениза Карадениза. Тогда на «Казань Арене» после нулевой ничьей с «Уфой» более 20 тысяч болельщиков тепло провожали легенду «Рубина». Разница лишь в том, что Каборе и Перейру свою карьеру еще продолжат в других клубах, а вот Гек уходил на заслуженную футбольную пенсию.

Вчерашняя победа могла помочь подопечным Мусаева занять даже второе место, но параллельно игравший московский «Локомотив» также одержал победу (1:0 над «Уфой») и теперь начнет Лигу чемпионов с группового этапа. А вот «Краснодару» придется пробиваться через отборочное сито, но в любом случае бронзовый результат в чемпионате России греет душу болельщикам, команде и владельцу клуба. На большее было трудно рассчитывать, учитывая конкуренцию, а на меньшее уже не хочется — кубанцы заняли свое итоговое место в турнирной таблице.



В концовке игры казанцы уже откровенно отбивались, но так и не сумели забить — 1:0 в пользу краснодарцев

«Те ошибки, о которых предупреждали, мы совершили»

Бердыев еще в послематчевом телевизионном интервью убил интригу относительно своего объявления об уходе из клуба, зато довольно внятно высказался о матче и о причинах занятого места по итогам сезона:

— Проиграли более классной команде. Результат закономерный. Те невынужденные ошибки, о которых предупреждали, мы совершили.

— Насколько на игру повлияла травма Камболова?

— Существенно.

— «Рубин» занял 11-е место. Это максимум команды с этими ресурсами?

— Нет, думаю, что можно было занять место и выше, но роли это не играет — позиция выше или ниже. Травмы повлияли: Гранат и Бухаров выбыли, и это существенные потери. Мы практически без нападающих играли и вынужденно ставили Полоза.

Марад Мусаев, в свою очередь, выглядел счастливым. И неудобные вопросы задавал уже он краснодарским журналистам, а не они ему.

— Вы из издания «Независимая спортивная газета»? Вы же отправляли меня в отставку по ходу сезона? Ну что, довольны результатом?

— Хе-хе, это был не я…

— А кто?

— Это было частное мнение.

Таким образом, «Рубин» завершает сезон на 11-м месте, в 30-м туре пропустив вперед «Урал», который одержал победу в Каспийске. Такое низкое место на высшем уровне казанская команда еще не занимала — и в первый сезон Бердыева после возвращения было место в десятке, и при Хави Грасии. По сути, никакой принципиальной роли не играет — быть на десятом месте или на одиннадцатом. Гораздо важнее, что же все-таки решит Бердыев. Не понадобится ли ему еще время на принятие решения?