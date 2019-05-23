Курбан Бердыев: «Еще неизвестно, покину ли я «Рубин»

Фото: "Реальное время" / Олег Тихонов

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев в преддверии заключительного тура в сезоне РПЛ 2018/2019 с «Краснодаром» подвел итоги сезона, а также вновь рассказал о своем будущем.

— Курбан Бекиевич, можете подвести итоги сезона?

— Переходный период, который связан с причинами, о которых все знают. В целом будем говорить, что удовлетворительно. Пришлось играть практически без нападающих, с одним Полозом. Позитивно то, что молодые приняли участие в матчах.

— Помимо Степанова, чей прогресс вы бы могли отметить?

— Сорокина, безусловно. Сагитов стал более уверенным, хотя можно было достичь большего.

— Во второй части сезона была ротация во вратарской линии. Довольны ли вы игрой Коновалова и Бабурина?

— Да. В целом, да. Были ошибки, но не без этого.

— Нет грусти от того, что покидаете «Рубин»?

— Это еще неизвестно. Как мы уже сказали, о решении своем мы объявим через несколько дней после «Краснодара».

— Что можете сказать о предстоящем матче?

— Интересная игра предстоит. Нам интересно сыграть с хорошей командой, которая на ходу. Есть профессиональный интерес.

— Есть ли мотивация занять место выше 10-го? «Рубин» еще никогда в Премьер-лиге не опускался ниже 10-го.

— Об этом не думаем, не зацикливаемся. Посмотрим, как получится, — цитирует Бердыева пресс-служба казанского клуба.

В турнирной таблице РПЛ казанская команда Бердыева занимает 10-е место с 36 очками. Ближайший преследователь — екатеринбургский «Урал» — имеет 35 очков. Казанская команда за 16 лет участия в Премьер-лиге не финишировала ниже 10 места.