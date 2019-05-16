Курбан Бердыев: «О своем решении объявим после последнего матча сезона в Краснодаре»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал информацию о том, что он покинет клуб по окончании сезона:



— Я не понимаю, откуда это идет. Но это ладно. Все равно придется отвечать на этот вопрос. Начну с начала: когда нас приглашали сюда в 2017 году, обговаривались задачи. Они были максимальные. Под них приглашались и игроки, и мы в том числе. Были высокие контракты. Особых проблем не было.

Потом в клубе случилось то, что случилось. Все знают что. Пришлось идти на оптимизацию всего. В первую очередь контрактов, заработных плат. Тренерский состав понимает, что наши контракты высоки и у нас еще год действуют соглашения. Мы согласны на их понижение. А я даже на существенное понижение, так как понимаю, что такая сумма может быть обременительна для клуба. Я об этом сказал и Сайманову, и одному из руководителей спонсоров. Поэтому в том, что касается денег, со стороны тренерского коллектива, проблем никаких нет.

Но даже с небольшим бюджетом можно добиваться результата. Правда, при условии сплоченного коллектива. Сейчас у нас небольшой бюджет, но как играет команда? У нас то же самое было в Ростове, где все жили одной семьей: тренеры, игроки, руководство клуба. С финансами было не просто тяжело — их вообще не было. Но результат был. И самое главное, что было, — атмосфера в клубе была очень хорошей. Это очень важно для достижения любых целей. Даже с большим бюджетом ничего можно не добиться, если нет вот этой обстановки.

Сейчас в «Рубине» все это оставляет желать лучшего, мягко говоря. Поэтому мы о своем решении объявим уже после последнего матча сезона в Краснодаре.



— Вы пытались все-таки воспитать молодых игроков...

— В ситуации, которая случилась с клубом, нужно было идти на какие-то жертвы. Не давал бы Сагитову играть, Степанову. Немножко подсел Абдуллин, к сожалению. Были бы мы чуть выше на одно — два место. Что изменилось бы? Поэтому мы использовали возможность дать поиграть молодым.

Мы понимали, что будут ошибки — и существенные и роковые. Но мы умышленно на это шли — приводит слова Бердыева корреспондент «Реального времени» с открытой тренировки казанской команды.



Напомним, что «Рубин» и «Анжи» сыграют 20 мая, в понедельник, в Казани. Начало встречи — в 19.00 мск.

