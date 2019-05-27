Нас не догонят: свыше 45% татарстанцев регулярно занимаются массовым спортом

Фото: Максим Платонов

Бизнес и спорт — новое мощное сочетание, которое применяют в своей ежедневной практике многие лидеры как в бизнесе, так и во власти. Казань как спортивная столица стала местом встречи активного бизнес-сообщества. Именно тут министр спорта пропагандирует ЗОЖ собственным примером, бизнесмены испытывают себя в марафонах и триатлоне, а крупные федеральные компании объединяют активный бизнес, создавая уникальную среду для обмена идеями. энергией и объединения усилий.

С Казанью все сложнее соревноваться

На сегодняшний день Казань — один из ключевых городов-кандидатов на проведение очередного мультиспортивного события, Европейских игр 2023 года. Казань — это успешный опыт организации крупных всемирных соревнований, продуманная инфраструктура и главное — искренняя любовь к спорту.

В Татарстане занятия физкультурой и спортом — не временный тренд, а уже устоявшийся образ жизни и внутренняя потребность большинства его жителей. Крупные национальные и международные старты, проходящие в регулярно при поддержке местных властей и представителей социально ответственного бизнеса, не оставляют равнодушными ни взрослых, ни детей.

Календарный план Минспорта РТ насчитывает свыше 800 мероприятий ежегодно. Фото: Максим Платонов

Календарный план Минспорта РТ насчитывает свыше 800 мероприятий ежегодно, для подготовки к ним в республике функционирует более 11 000 спортивных сооружений. Как следствие, развитие массового спорта в республике идет завидными темпами. Небывалую популярность у жителей и гостей Казани приобретают легкоатлетические забеги, лыжные гонки и соревнования по триатлону. Так, стартовавший в мае Казанский марафон собрал более 25 000 любителей спорта и профессионалов из Татарстана и других регионов России, желающих проверить свои силы на четырех беговых дистанциях. В многотысячной армии участников массовых стартов нередко присутствуют бизнесмены, представители власти, общественные и культурные деятели.

Дух: спортивный и корпоративный

Многих бегунов объединяет не только общее хобби, но и работа. Передовые бизнес-корпорации, в которых заботятся о здоровье сотрудников, а фитнес-активность является частью корпоративной культуры, не упускают возможность принять участие в этих спортивных состязаниях целыми отделами и подразделениями. Сейчас в Татарстане повсеместно внедряется практика корпоративного спорта, на предприятиях все больше внимания уделяют популяризации физкультуры среди сотрудников, создаются внутриреспубликанские лиги по различным видам спорта. В феврале нынешнего года в Казани даже прошли Зимние корпоративные игры — соревнования, в которых приняли участие более 700 сотрудников 50 предприятий со всей страны.

Не остаются в стороне и руководители бизнеса. Для многих управленцев занятия спортом — это возможность максимально раскрыть свой потенциал, а также эффективный способ противостоять эмоциональному выгоранию и стрессовым факторам. Кроме того, спорт действительно помогает достигать больших производственных результатов: вырабатывает самодисциплину, уверенность в своих силах, заряжает энергией для новых свершений.

Один из таких спортивных руководителей, вдохновляющих примером не только своих сотрудников, но и всех горожан, — генеральный директор компании «Камастройинвест» Делюс Сиразетдинов.

«Я сам раньше профессионально занимался карате и выступал за сборную РТ. Сейчас занимаюсь CrossFit*, стараюсь тренироваться не менее трех раз в неделю. Последнее время стараюсь пробовать себя и в других видах спорта. Из последнего — занялся мотокроссом и буквально две недели назад вернулся со сборов в Крыму, где неделю с утра до вечера занимался с тренером», — рассказал Делюс Наилевич.

Проводя параллели между спортом и бизнесом, Делюс Сиразетдинов отметил, что и то, и другое требует выдержки и самодисциплины. Фото: Олег Тихонов

По его словам, и в созданной им компании активно поддерживаются любые спортивные инициативы, возникающие у сотрудников компании и со стороны разных организаций Казани. Многие сотрудники раньше были профессиональными спортсменами или выступали на любительском уровне. Они с удовольствием принимают участие в спортивных мероприятиях, организуемых городскими структурами или корпоративным сектором. Кроме того, «Камастройинвест» регулярно оказывает спонсорскую поддержку школьным соревнованиям.

Проводя параллели между спортом и бизнесом, Делюс Сиразетдинов отметил, что и то, и другое требует выдержки и самодисциплины. «Если нет дисциплины, режима и амбициозных целей — нет и результата. Мое спортивное прошлое и сегодняшние увлечения сильно помогают не только в бизнесе, но и вообще в жизни. В числе прочего это еще и мощнейший инструмент для психологической разгрузки», — заверил спикер.

Спортивное гостеприимство привело к всплеску интереса местных жителей

Повышенный интерес казанцев к спорту и отличная техническая оснащенность объектов закономерно привлекают внимание международных спортивных федераций. За последние годы Татарстан и Казань стали яркой точкой на спортивной карте мира. Большинство инициатив республиканского Минспорта находят поддержку, и Казань все чаще получает «добро» на проведение больших международных мероприятий.

Только в 2018 году в Казани прошли более 15 международных соревнований. Говоря о них на итоговой пресс-конференции 2018 года, министр спорта РТ Владимир Леонов в частности выделил уникальный по зрелищности этап RedBull Air Race, проходящий летом над водной гладью Казанки и собирающий тысячи казанцев и туристов.

На сегодняшний день охват занимающихся физкультурой и спортом по итогам в республике составляет более 45,5%. Фото: Максим Платонов

«Стоит понимать, что крупные спортивные события масштаба Европы или всего мира, которые проходят в Казани, — это не просто возможность собрать в Татарстане сильнейших спортсменов со всего мира и в очередной раз показать, как мы можем встречать гостей. Очень важно, что эти соревнования оставляют наследие для наших жителей в виде спортивной инфраструктуры и некого эмоционального подъема, благодаря которому все больше людей в Татарстане выбирают спорт и здоровый образ жизни», — отметил Владимир Леонов.

Положительная тенденция налицо. После ЧМ по водным видам спорта в 2015 году, который к тому же подарил республике три новых современных бассейна, все больше детей выбирают плавание — сейчас это один из самых популярных (после игровых) видов спорта в регионе.

Всплеск интереса к водным видам спорта легко объясним. Если каких-то 10 лет назад в Казани практически не было бассейнов, то сегодня созданы абсолютно все условия для профессиональных занятий плаванием и, что немаловажно, есть с кого брать пример. Ежегодно в столице Татарстана проводятся крупные российские и международные соревнования. Наблюдая за выступлениями лучших спортсменов, девочки и мальчики влюбляются в синхронное плавание, прыжки в воду и другие водные дисциплины.

То же самое было и с чемпионатом мира по футболу прошлого года — телефоны спортивных школ раскалялись от звонков желающих записаться на занятия. Тем более все спортивные площадки, реконструированные в Татарстане к чемпионату мира по футболу, будут использоваться детско-юношескими спортивными школами по футболу и другим видам спорта для проведения учебно-тренировочных занятий.

«В 2018 году мы традиционно провели этап мировой серии по прыжкам в воду. Переехал к нам в этом сезоне Кубок мира по плаванию — мы заключили контракт на 3 года. В 2019 году мы уже провели чемпионат России и мировой этап по синхронному плаванию, по прыжкам в воду. Проведем и этап Кубка мира по плаванию. Этот вид спорта в России любят, любят и в Казани. У нас и победы есть, и кубки», — отчитался на пресс-конференции о работе в этом направлении министр спорта РТ.

На сегодняшний день охват занимающихся физкультурой и спортом по итогам в республике составляет более 45,5%

Параллельно с проведением топ-стартов в республике продолжается активное возведение объектов спортивной инфраструктуры — ежегодно в городах и районах Татарстана появляются новые бассейны, лыжные базы, универсальные спортивные комплексы и уличные площадки, возводятся крупные спортивные дворцы. Все они — для населения:

«На сегодняшний день охват занимающихся физкультурой и спортом по итогам в республике составляет более 45,5%. Более 11% людей старшего поколения, 84% студентов, 18,3% жителей с ограниченными возможностями здоровья — вот такое количество татарстанцев сегодня выбирают спорт и здоровый образ жизни. Их число растет с каждым годом. Мы же со своей стороны проводим в городах и районах, в сельской местности соревнования республиканского уровня среди всех категорий населения — дети, любители, сотрудники предприятий, представители третьего возраста, инвалиды».

Массовый спорт как норма жизни

Серьезный толчок к развитию массового спорта дало и возрождение в стране комплекса ГТО. Для нас это флагманский проект: количество зарегистрированных в электронной базе сегодня составило 614 тысяч человек, а выполнивших нормативы на знаки отличия — 99 тысяч. В прошло году число участников движения ГТО в республике увеличилось более чем на 80 000 человек. Все большую популярность набирает фитнес в парках и других общественных пространствах — здесь у нас работает проект «Зеленый фитнес».

Сотрудники Минспорта участвуют в Спартакиаде по нескольким видам спорта

Традиционно популярными у населения остаются массовые соревнования «Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Лыжня России», «Кросс Нации», в которых за прошлый год приняло участие почти полумиллиона татарстанцев. Дополнительно в рамках республиканской серии Timerman ежегодно проводятся еще десятки лыжных и беговых забегов. Стоит отметить, что в этом направлении мы имеем динамику роста.

Мы с моими коллегами по Министерству спорта и другими ведомствами и сами завсегдатаи почти всех массовых стартов в республике — бегаем, плаваем, ходим на лыжах. Сотрудники Минспорта участвуют в Спартакиаде по нескольким видам спорта. Здорово, когда собственным примером удается привлечь как можно людей в зал, на забег или лыжную трассу.

Вообще я профессиональный спортсмен. Девять лет я отдал игре в водное поло, занимался со второго класса всю свою сознательную школьную жизнь и еще два курса в институте. Я играл в профессиональной команде «Синтез», мастер спорта по водному поло. Сейчас я несколько раз в неделю стараюсь ходить в бассейн, постоянно плаваю, езжу на велосипеде, бегаю в свободное время», — отметил министр спорта.

Все это важно и в контексте федеральной программы «Спорт — норма жизни» в рамках национального проекта «Демография», одной из задач которой является увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 55% населения к 2024 году.

Компании, неравнодушные к спорту, не уступают победу и в бизнесе

Развитие спорта — будь то успешное проведение международных состязаний или популяризация физической активности у школьников и студентов — требует больших финансовых вложений. К счастью, крупные и социально ответственные компании понимают важность этой работы и готовы инвестировать деньги в здоровье нации. Яркий пример тому — Сбербанк, который активно поддерживал зимнюю Олимпиаду в Сочи и десятки федеральных и региональных спортивных проектов.

Кроме того, банк создает условия для популяризации физкультуры и ЗОЖ внутри самой компании. Тысячи сотрудников в России и зарубежных филиалах становятся участниками ежегодных Сбербанкиад. Отбор лучших спортсменов проводится сперва внутри каждого из 81 головных, затем — внутри 11 территориальных офисов. Зимние и летние форматы чередуются между собой. Так, прошлой зимой банкиры соревновались в беге на лыжах, биатлоне, хоккее, футболе на снегу и горнолыжных дисциплинах. А этим летом Сбербанкиаду примет Минск. Здесь пройдут турниры по футболу, волейболу, баскетболу, плаванию и легкой атлетике. Свой вклад в звание самого спортивного регионального отделения делает и руководящий состав: менеджеры среднего и высшего звена тоже соревнуются между собой в двух-трех видах спорта.

Спорт способствует развитию здоровой субкультуры в организации, достижению командных результатов и гармоничности жизни, считает Антон Каменев. Фото: Максим Платонов

Антон Каменев, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан», считает, что занятия спортом — важнейшее условие как для полноценной социальной жизни, так для выполнения профессиональных обязанностей. Сотрудники Сбербанка Волго-Вятского региона имеют возможность заниматься фитнесом в собственных многопрофильных физкультурно-оздоровительных комплексах (в Нижнем Новгороде, Чебоксарах и Казани), а также на арендованных спортивных площадках в других городах.

Это способствует развитию здоровой субкультуры в организации, достижению командных результатов и гармоничности жизни. Кроме того, общие спортивные интересы, такие, как участие в триатлоне, полумарафонах и т. д., помогают налаживать бизнес-коммуникацию и выстраивать доверительные отношения между деловыми партнерами.

В Казани 1 июня 2019 года «Зеленый марафон» пройдет в Парке культуры и отдыха им. Горького. Фото: Максим Платонов

Говоря о поддержке здорового образа жизни Сбербанком, Антон Каменев подробно остановился на одной из важных социальных инициатив компании — традиционном «Зеленом марафоне», объединяющем в себе спорт и заботу об экологии. Ежегодно в начале лета в 60 городах России крупнейший банк страны организует забеги на дистанции от детской 400–метровки до 10 км, которые по силам преодолеть лишь хорошо подготовленным спортсменам.

В Казани 1 июня 2019 года «Зеленый марафон» пройдет в Парке культуры и отдыха им. Горького. Учитывая повышенный интерес к мероприятию, в 2020 году к «Зеленому марафону» присоединятся еще два татарстанских города — Набережные Челны и Альметьевск.

Принять участие в марафоне, можно оставив заявку на сайте https://greenmarathon.ru/

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*Кроссфит



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