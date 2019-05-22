«Сувар» переупаковал активы: зачем «Казанскую Ривьеру» передали в ЗПИФ?

Компания по управлению «суваровскими» аквапарком и отелем сменила основного владельца

Фото: Максим Платонов

Управляющая компания «Сувара» — УК «Казанская Ривьера» — сменила основного владельца. Доля в 85% от АО «Сувар-Казань» передана в закрытый паевый инвестиционный комбинированный фонд «Движение», которым управляет бывший совладелец «Роял Тайм Групп». С чем связана смена акционеров, в управляющей компании объяснять не стали, отметив лишь, что «Ривьера» работает в прежнем режиме и никаких изменений не планируется. Между тем эксперты выдвигают свои версии, для чего «Сувар» переупаковал активы. Подробнее — в материале «Реального времени».



«Мои боссы не говорят о трансформациях»



Смена учредителя в УК «Казанская Ривьера» произошла 16 мая. До этой даты долей в 85,39% владело АО «Сувар-Казань», структура собственников которого закольцована с другими компаниями «Сувара». Единственный владелец «Сувара-Казань» — та же УК «Казанская Ривьера», а среди ее соучредителей — «Столичный квартал», которым владеет «Сувар-Казань».

Однако на прошлой неделе, основным учредителем УК «Казанская Ривьера» стал ЗПИФ комбинированный «Движение» (85,39%), которым управляет УК «Файнешнл Партнерс». Последняя занимается управлением инвестиционными, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами и зарегистрирована по тому же адресу, что и «Сувар-Казань» — на Петербургской, 64.

В «Казанской Ривьере» предпочли не комментировать смену учредителей, отметив лишь, что на работе компании это никак не сказалось:

— У меня все стабильно, стопроцентная загрузка. Ко мне приезжают мои боссы, собственники и не говорят о каких-то трансформациях. Может, и есть какие-то юридические нюансы, но они не касаются деятельности УК, приезжайте — посмотрите. У нас все в прежнем режиме: открылся пляж, проживают участники WorldSkills, туристы едут, скоро выпускные, поэтому никаких проблем, — заявила «Реальному времени» коммерческий директор УК «Казанская Ривьера» Елена Войтко.

«Суваровские» корни «Файнешнл»

На сайте УК «Файнешл Партнерс» раскрываются данные о структуре и составе ее акционеров. По состоянию на июль прошлого года собственниками УК являются Гузель Тришина — 74%, Павел Алексеев — 24,5% и Гульназ Ибрагимова — 1,5%. Тришина известна как бывшая совладелица «Роял Тайм Групп» — учредителя «Роял Тайм» — игорного подразделения «Сувара». На данный момент Гузель Ринатовна владеет 1% в УК «Роял Тайм Менеджмент» под руководством «игорного короля» Рашида Таймасова, в прошлом тоже выходца из «Сувара». Кроме того, Тришина руководит и является совладельцем ООО «Гармония», предоставляющего услуги салонов красоты.

ЗПИКФ «Движение» до июля прошлого года был закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Сувар — фонд недвижимости». Кроме того, «Файнешнл Партнерс» ранее уже была соучредителем УК «Казанская Ривьера» и других «суваровских» компаний: «Залесный Сити», «Столичный квартал». «Реальное время» попросило УК «Файнешнл Партнерс» разъяснить передачу контрольного пакета акций УК «Казанская Ривьера» ее фонду «Движение», но в компании ограничились лишь подтверждением:

— Данные по УК «Файнешнл», опубликованные в открытых источниках, — верная информация. Но фонд [ЗПИФ «Движение»] — это не юридическое лицо, и информация по нему закрыта, — сообщила контролер УК Эльвира Митрохина.

«Сувар» хочет сэкономить на налогах?

Связан ли вывод «Сувар-Казани» из учредителей УК «Казанская Ривьера» с судебными тяжбами «суваровских» компаний с «Татфондбанком», неясно. Эксперты здесь не дают однозначных ответов. Во всяком случае в том году «Столичному кварталу» удалось отбиться от банкротных претензий ТФБ. Сама «Ривьера» в битве с АСВ и другими кредиторами потеряла свой развлекательный комплекс с кинотеатром, который сейчас выставлен на торги почти за 900 млн рублей.

Между тем специалисты считают, что «Сувар» просто выбрал для себя более эффективный способ управления активами.

— Если юрлицо сменили на фонд, скорее всего, просто провели переупаковку активов. ЗПИФ — это более современная и защищенная форма владения. Так что, возможно, это плановые изменения. По сути, это более цивилизованная, западная форма владения — трасты и ПИФы. Фактически ты являешься владельцем инвестиционных паев, которые максимально приближены к акциям, т. е. не являешься единоличным владельцем, а являешься владельцем акцией этого объекта. Все это дает более широкий инструментарий в финансовом плане, в части распределения владельцев, и в плане защиты от рейдерских атак, т. е. это более сложная структура владения, но здесь достаточно много плюсов, — отметил владелец ООО «Дженсен групп», экс-глава земельного департамента ASG Андрей Генсен.

— ПИФы же создаются в основном, чтобы оптимизировать какие-то финансовые потоки. Обычно это делается, чтобы реинвестировать средства. Допустим, я получаю деньги от одного бизнеса и реинвестирую их в другой. К тому же там действительно получается экономия на налогах, деньги из ПИФов не выводятся. Вот, насколько я понимаю, основная цель в этом. Потому что, работая без ПИФа, при выходе из проекта, я вынужден платить налог на прибыль и потом опять загонять деньги в новый проект, а если я в ПИФе, мне этого делать не нужно. Пока я деньги из ПИФа не вывожу, налог не плачу, идет рост ПИФовых накоплений. Но в данном конкретном случае с «Суваром» чем продиктовано такое решение, я не знаю, — высказал мнение начальник юротдела «Татюринформ» Павел Тубальцев.



Комбинированный фонд — относительно новая категория паевых инвестиционных фондов, введенная Банком России в сентябре 2016 г. и открывшая массу новых возможностей использования ПИФов без ограничений по составу активов. В такой комбинированный фонд можно перенести практически любой бизнес, связанный с оборотом или владением имуществом или имущественными правами. Все это делается, как уже отметили эксперты, в целях налоговой оптимизации, ради особого правового статуса активов и владельцев инвестиционных паев, а также для привлечения инвесторов.