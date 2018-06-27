Конкурсный управляющий «Татфондбанка» не смог отсудить 269 млн рублей у «дочки» «Сувара»

Арбитражный суд Татарстана вчера, 26 июня, отказался удовлетворить иск конкурсного управляющего «Татфондбанка» о взыскании 269 млн рублей у компании «Столичный квартал», связанной с группой «Сувар».

Агентство по страхованию вкладов пыталось доказать, что ответчик был поручителем по двум кредитам, выданным в 2016 году ООО «Сувар Девелопмент». Однако «Столичный квартал» настаивал на непричастности к ним, так как дополнительное соглашение распространялось на другие, уже закрытые кредиты.

Кроме того, вместе с иском о возмещении долга, в удовлетворении которого суд вчера отказал, АСВ подало в отношении «Столичного квартала» заявление о банкротстве. 14 июня суд принял его к производству.

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