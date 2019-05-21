Казанские торги: новые лоты от «Транснефти» и «Татгазинвеста», а «Ривьера» не нашла покупателя

Обзор наиболее интересных предложений коммерческой недвижимости, выставленных на продажу в татарстанской столице

Рынок коммерческой недвижимости Казани продолжает прирастать новыми лотами на торгах — не в последнюю очередь из-за банковского кризиса в РТ. К примеру, на сегодня были назначены первые торги по продаже здания ТРК «Ривьера», заложенного «Управляющей компании МДМ». Правда, аукцион не состоялся — не поступило ни одной заявки. Из нового в объявлениях на продажу — бывшая база «Татгазинвеста», офис «Транснефти» на Овражной и еще несколько объектов общепита и гостиниц. Однако большинство лотов держится на рынке уже не первый месяц и до сих пор не могут найти покупателя, во многом, по мнению экспертов, из-за завышенной цены. Собственникам этих площадей советуют по возможности разделять крупные лоты на множество мелких и продавать небольшим инвесторам. Подробнее — в материале «Реального времени».

Банковский кризис вывел на рынок здание «Ривьеры»

На Avito здание ТРК «Ривьера» продают за 887,2 млн рублей, в качестве продавца фигурирует агент, Единая база залоговой недвижимости Lotbankrot. Такая же стоимость заявлена в сообщении конкурсного управляющего о проведении торгов. Заявки на участие в торгах необходимо было подать до 17 мая. В лот входит четырехэтажное здание общей площадью 22,7 тыс. кв. м по адресу ул. Фатыха Амирхана, 1Б и земельные участки под ним и рядом площадью 27,4 тыс. кв. метров (включая прилегающий к комплексу пирс).

Отметим, что здание находится в залоге у одного из основных кредиторов ЗАО «Развлекательный комплекс «Ривьера», ООО «Управляющая компания МДМ» (сумма требований только этого кредитора составляет почти 700 млн рублей). Таким образом, если в ходе ближайших аукционов комплекс не уйдет «с молотка», залоговый кредитор сможет забрать его себе в приоритетном порядке. Здание выставлено на торги с арендаторами — многочисленными кафе и ресторанами. Напомним, что речь идет лишь о развлекательном комплексе «Ривьеры» с кинотеатром. Аквапарку и отелю ничего не грозит.

— Ривьера —это не просто здание, это бизнес. У нас таких игроков, готовых зайти туда, нет. Скорее всего, «Ривьера» может привлечь каких-то московских игроков. И Avito для продажи «Ривьеры» — крайне сомнительный способ, это скорее как маркетинговый ход: увидели — задали вопрос, — комментирует продажу ТРК заместитель гендиректора компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев.

Торги были назначены на сегодня, однако их признали несостоявшимися. По данным конкурсного управляющего ЗАО «Ривьера», ни одной заявки не поступило.



«Транснефть» продает здание на Овражной

На продажу выставлено четырехэтажное офисное здание общей площадью 2,1 тыс. кв. метров по адресу Овражная, 52, а также два земельных участка — площадью 995 и 268 кв.м. Стоимость объекта составляет 169 млн рублей — то есть, 78,7 тыс. руб. за квадратный метр.

Интерес вызывает продавец и собственник здания: ранее в нем располагалось одно из структурных подразделений АО «Транснефть-Прикамье». Причем продажей недвижимости, похоже, компания занимается самостоятельно: в объявлениях рекомендуется обращаться в офис «Транснефть-Прикамье» на Патриса Лумумбы, а в качестве контактного телефона указан номер сотрудника компании. Он и пояснил корреспонденту «Реального времени», что «Транснефть» уже покинула это здание, сейчас оно пустует, хоть и находится под охраной.

Также за последнее время выставили на продажу несколько менее именитых (хотя и более крупных) офисных центра. К примеру, за ту же сумму в 169 млн рублей продают бизнес-центр «Проточная, 8» площадью в 4,2 тыс. кв. м плюс участок земли в 2 тыс. кв. м. Также в сети можно найти объявления о продаже офисного центра площадью 4,7 тыс. кв. м плюс участок земли в 3 тыс. кв. м по адресу Журналистов, 2А за 285 млн рублей. Другой объект — четырехэтажная пристройка к ТЦ «Модная семья» на улице Бурхана Шахиди площадью почти в 7 тыс. кв. м и стоимостью 345,7 млн рублей.

За ту же сумму в 169 млн рублей продают бизнес-центр «Проточная, 8» площадью в 4,2 тыс. кв. м плюс участок земли в 2 тыс. кв. м. Фото eip.ru

На продажу вышла бывшая база «Татгазинвеста»

В апреле на продажу выставили производственную базу на территории общей площадью в 8,25 га по адресу Большая красная, 1А (село Высокая Гора). По заявлению продавца, на участке имеются производственно-складские и бытовые здания общей площадью 16 018 кв. м, а также бетонированная автостоянка на 40 еврофур и легковых авто и собственная скважина глубиной 70 м. Судя по фотографиям, сделанным в том числе с беспилотника, в зону продажи попадают как производственные помещения, так и рабочие кабинеты для офисных сотрудников и руководящего состава. Заявленная стоимость объекта — 360 млн рублей.

Любопытно, что именно по этому адресу некогда была прописана ЗАО «ИХК «Татгазинвест» (ныне АО «Нефтегазстрой») — подразделение ЗАО «Татгазинвест» (сейчас — АО «Газпром межрегионгаз Казань»), созданное для газификации промышленных и социальных объектов РТ. Сейчас компания «переехала» в Богатые Сабы и находится в стадии ликвидации.

Как пояснили корреспонденту «Реального времени» в компании-агенте, занимающейся продажей базы, газовики и сейчас занимают часть базы, однако заинтересованный покупатель может выкупить ее полностью, в зависимости от своих нужд. Также агенты добавили, что недвижимость находится в залоге у «Энергобанка».

Добавим, что по этому адресу находятся и другие компании, в частности магазин-дискаунтер «Светофор».

Именно по этому адресу некогда была прописана ЗАО «ИХК «Татгазинвест» (ныне АО «Нефтегазстрой») — подразделение ЗАО «Татгазинвест» (сейчас — АО «Газпром межрегионгаз Казань»). Фото avito.ru

Распродажа складов по улице Короленко

На продажу выставлены еще три промышленных помещения в промзоне на ул. Короленко. Первое занимает площадь в 6 тыс. кв. м плюс 1 га земли под ним и стоит 150 млн рублей (адрес — Короленко, 120 д). Второе занимает площадь в 12,5 тыс. кв. м плюс 2,5 га земли по адресу Короленко, 120, корпус 3 и стоит 350 млн рублей. За схожую цену, 330 млн рублей, продают комплекс площадью 12 тыс. кв. м плюс 2,5 га земли.

У всех трех объектов один и тот же агент, и в объявлениях он приводит конкретные данные по выручке и прибыли, которую приносят эти объекты в данный момент: 21 млн рублей выручки и 17,5 млн рублей прибыли у первого объекта, 43 млн рублей выручки и 35 млн рублей прибыли у второго и 40 млн рублей выручки при 35 млн рублей прибыли у третьего.

Инвесторы продолжают избавляться от гостиниц

Не так давно «Реальное время» констатировало тренд на продажу гостиничного бизнеса: за месяц с небольшим в Казани появилось более 20 объявлений о продаже отелей и гостиниц. Новые предложения продолжают появляться и сейчас: так, 8 мая был выставлен на продажу гостиничный комплекс на 39 спальных мест в Боровом Матюшино, которое продавец называет «казанской Рублевкой». Здание идет вместе с участком в почти 2 тыс. кв. м на первой линии берега Волги.

В сети нет объявлений о сдаче номеров по указанному в объявлении адресу, однако продавец утверждает, что в летний период пансионат «пользуется хорошим спросом и заполнен на 100%».

Так и не находит покупателя комплекс Fun24 за 1,3 млрд рублей. Фото kassir.ru

Разделяй и продавай

Тем не менее наиболее дорогие объекты коммерческой недвижимости остаются на рынке уже не первый месяц. О многих из них «Реальное время» подробно писало в марте. К примеру, так и не находит покупателя комплекс Fun24 за 1,3 млрд рублей, особняк на Петербургской, 37 стоимостью 613 млн рублей и резиденция Госкомитета РТ по тарифам за 430 млн рублей. С 2018 года по Avito путешествует объявление о продаже бывшей штаб-квартиры обанкротившегося АКБ «Спурт» — сейчас его предлагают купить за 232,4 млн рублей.

До сих пор не реализовали ряд торговых центров: давно ждет продажи ТЦ «Грани» за 590 млн рублей или здание на Краснококшайской, 140, где расположены EuroSpar и DNS.

— Все эти объекты довольно разнопрофильные. Если говорить, к примеру, о «Спурт банке», то это помещение, заточенное именно под банк, и использовать его по-другому вряд ли получится, для этого нужны будут огромные затраты, — отмечает Владимир Шайхиев.

Кроме того, Шайхиев отметил негативную историю некоторых объектов, как, например, комплекса Fun24. Он также подчеркнул, что цена в 1,3 млрд рублей за этот комплекс — не просто высокая, но «заоблачная» цена.

Продавцам крупных объектов Шайхиев советует обратить внимание на опыт ТЦ «Республика» и «Франт»:

— Последние собственники, москвичи, пошли таким путем. Они разбили все на мелкие лоты, и по частникам все это дело продавалось. Лот мог стоить и 1,5—2 млн для небольшого инвестора, были и дорогие лоты. Либо вариант ТЦ «Франт». В свое время, когда там финансовые сложности были, они продали первый этаж, второй оставили за собой. Там также все разбили на лоты, все продавалось по отдельности. Понятно, что срок реализации может быть больше, но итоговая доходность может быть даже выше.