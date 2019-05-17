Любовь за гранью разумного

На Нуриевском фестивале показали «Жизель»

Фото: Максим Платонов

Чем больше узнаешь классический репертуар (за исключением комического), тем больше создается ощущение, что любовь — это не дар небес, а скорее наказание с неизменным трагическим финальным атрибутом. И если рассматривать сюжеты классических постановок в ракурсе гендерного равноправия — и тут явный перекос, причем не в пользу женщин. В большинстве случаев жертвой становится именно главный женский персонаж. Об этом сегодняшний фестивальный дневник.

Любовь зла…

Вот и балет «Жизель» может стать просто хрестоматийным пособием для молодых особ, которые мечтают о большой и чистой любви и которые пребывают в блаженных мыслях, что их должны любить «просто так» — за миленькое личико, за потупленный взор, за открытую миру доверчивую душу, за неопытность, граничащую с невежеством. Весь сюжет балета построен вокруг трагической любви титульной героини — деревенской простушки, полюбившей графа Альберта — жениха красавицы-аристократки. Правда, граф обманул красивую поселянку, переодевшись в одежду простого крестьянина. Жизель строит планы относительно свадебных колоколов, не слушая доводы влюбленного в нее лесничего, утверждающего, что ее возлюбленный не тот, за кого он себя выдает. Позднее прозрение — и, как результат, безумие, а затем и смерть главной героини в финале первого акта.

Вторая часть балета — фантастическая. После смерти Жизель становится вилисой, присоединяясь к душам обманутых девушек, умерших от несчастной любви. Совесть мучает и лесничего, и графа. Пробираясь ночью к могиле Жизели, лесничий погибает, окруженный хороводом коварных вилис. Только любовь Жизели спасает графа от верной гибели. И все это — на фоне по-французски изящной музыки А. Адана, под которую даже страдать и умирать приятно. Что ни номер — балетный шлягер.

В первом акте Саммерскейл — скромная и нежная красавица с по-детски широко распахнутыми глазами — легко порхала в знаменитой юбочке Жизели, трогательно гадала по цветку на любимого и в то же время чисто по-женски восхищалась роскошью одеяния знатной дамы, потершись украдкой щекой о ее парчовый шлейф

До кома в горле

И вновь на Нуриевском фестивале трогательно плакала Жизель в исполнении очаровательной англичанки Лауретты Саммерскейл, оплакивая свою наивность, веру в любовь графа Альберта в исполнении ее партнера по баварской сцене — кубинского исполнителя Алехандро Виреллеса.

Саммерскейл оставила по итогам двух вечеров фестиваля очень благоприятное впечатление, создавая такие разные образы — от восточной проказницы Гюльнары до изящной французской поселянки. В первом акте Саммерскейл — скромная и нежная красавица с по-детски широко распахнутыми глазами — легко порхала в знаменитой юбочке Жизели (с двумя полосками по низу подола и в очаровательном крестьянском передничке), трогательно гадала по цветку на любимого и в то же время чисто по-женски восхищалась роскошью одеяния знатной дамы, потершись украдкой щекой о ее парчовый шлейф. И была удивительная хрупкость, бесплотность во втором акте: в бисерных pas de bourree, эфемерно-полетной в стремительном grand pas de chat по диагонали (словно порыв ветра), sissonne и entrechat.

Обычно уровень артистического мастерства балерины в балете «Жизель» принято оценивать по образной трансформации двух разноплановых актов — от очаровательной деревенской простушки (ею очаровывается не только Альберт, но, невольно, и его невеста) до изысканно-утонченного духа. Автор этих строк всегда оценивает артистизм балерины исключительно по исполнению ею сцены безумия Жизели. Именно в последние минуты первого акта в каждой балерине, исполняющей Жизель, «включается» драматическая актриса, каждый жест которой вносит дополнительную смысловую нагрузку. Саммерскейл выбрала вариант «тихого помешательства» и трогательный, беззащитный образ ее сломленной героини — бессознательно механически повторяющей все предыдущие движения, тремоло рук, когда она, словно защищаясь от потрясения, пытается обнять себя, что пробирало до ощущения «комка в горле». И всего лишь краткий мятежный порыв, когда обезумевшая от горя Жизель- Саммерскейл металась по сцене, расчерчивая шпагой магическую границу (ведомую только ее героине черту), окончательно замкнул контур смерти. Мир вечного покоя, где нет ни боли, ни обмана.

«Жизель» — из разряда женских балетов, и ее исполнительница — это своего рода интерпретатор всего спектакля — его стиля, «тональности»

«Женский» балет

«Жизель» — из разряда женских балетов, и ее исполнительница — это своего рода интерпретатор всего спектакля — его стиля, «тональности». В партии Альберта мало танцевальных номеров, но нужно сей факт компенсировать весьма драматически убедительным изображением любви либо простого флирта (у каждого исполнителя — своя трактовка) к героине и пережить после ее безумия и смерти катарсис во втором акте.

Особого духовного преображения героя в исполнении А. Виреллеса замечено не было, а только продолжение трогательной love story (истории любви), рассказанной в первом акте. Словно исполнитель пытался сохранить хрупкую эстетику классического балета. Общее благоприятное впечатление от выступления Виреллеса несколько нивелировала невнятная последняя прыжковая вариация, что публика так и не поняла, какую комбинацию прыжком хотел представить исполнитель.

Солистка «Стасика» Наталия Клейменова в небольшой, но очень коварной партии холодной и непреклонной повелительницы вилис Мирты оставила весьма благоприятное впечатление (пусть и в виде духов, но женская месть, видимо, понятие трансцендентальное, раз даже после смерти последние вынашивают планы возмездия мужчинам). Опытный солист татарского театра Артем Белов в партии ревнивого, отвергнутого, а потом и вовсе убиенного лесничего Ганса в плане артистизма выглядел вполне достойным соперником графа.

В «земном» акте отметим «крестьянское» pas de deux в исполнении Маны Кувабары и Вагнера Карвальо, а также замечательный, поистине волшебный женский кордебалет вилис белорусского театра с сольными выходами Екатерины Набатовой и Юлии Поздняковой во втором акте. Все же как прекрасны балерины в белых «невесомых» пачках вилис, витающие в «плывущих» арабесках! В кругу такого изящного хоровода красавиц, думается, многим сидящим в зрительном зале мужчинам и умереть было бы приятно.

Опытный солист татарского театра Артем Белов в партии ревнивого, отвергнутого, а потом и вовсе убиенного лесничего Ганса в плане артистизма выглядел вполне достойным соперником графа

Гармоничность и цельность спектакля без видимых прерванных паузой ожиданий (что свойственно всем музыкально-сценическим произведениям с номерной структурой) обеспечиваются работой оркестра театра. На сей раз оркестр под руководством Нуржана Байбусинова в плане темповой характеристики оставил несколько неоднозначное впечатление. Автор этих строк не присутствовала на репетиции спектакля и не может в точности утверждать, было ли это пожелание артистов (порой балетные исполнители сами просят «попридержать» в тех или иных сценах темп) или собственное видение казахского маэстро партитуры А. Адана.

Впрочем, весь спектакль «Жизель» всегда оставляет ощущение настоящего чуда, пусть и с печальным финалом. Последняя сцена влюбленных, наполненная такой нежной и хрупкой красотой — выразительные две протянутые навстречу друг другу руки, последнее «прости-прощай», прежде чем Жизель навсегда покинет мир людей, просто завораживала, напоминая зрителю, что искренняя любовь способна защитить и помочь духовному перерождению каждого из нас.



1 / 38 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов