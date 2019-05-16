На кавказском рубеже: семь теорий происхождения аланов и связи с осетинами
Ранние аланы: вопросы политической и этнической истории. Часть 2
Ярослав Пилипчук, колумнист «Реального времени», продолжает цикл публикаций о ключевых периодах тюркской истории. В своей сегодняшней колонке украинский историк завершает рассказ о ранних аланах.
Происхождение аланов
С. Яценко пришел к мнению, что существует семь концепций происхождения аланов. Это скифская, аорская, массагетская, аланская, юэчжийско-тохарская, усуньская и седьмая — считающая аланов межэтнической дружинной организацией. Ученый предлагает восьмую концепцию и указывает на сорок явлений инновационного характера, которые появляются в сарматских памятниках. По мнению исследователя, прародина аланов находилась к югу от Алтайских гор. Протоаланы связаны с усуньским объединением.
По мнению С. Яценко, аланы развивались в четыре этапа. Первый, связанный с переселением усуней в Семиречье, второй — с превращением в серьезную силу в Средней Азии, третий — с вхождением в сферу влияния Кангюя, четвертый — с продвижением на запад и разгромом аланами аорсов. Основными районами, где селились аланы, были низовья Дона и Волги, а также Средняя Кубань. С. Яценко различает две группы аланов. Он указывает на существование аланов-скифов и аланов-массагетов.
В. Абаев считал, что аланы были порождены восточной ветвью сако-массагетской среды. В. Минорский высказывался в пользу того, что этнонимы «аорсы» и «аланы» идентичны. Изменение имени с Яньцай на Аланья он связал с переходом власти к другому племени или клану. Аланы, по мнению ученого, жили за Каспием к югу от Аральского моря.
Ф. Гутнов отмечает, что яньцай — это не только приаральские земли, но и западные территории. Китайцам просто были наиболее знакомы местности в Приаралье и Прикаспии. Аорсы появились в Европе вследствие давления более восточных племен. Впрочем, впервые аорсы двинулись из прикаспийских земель на запад уже в ІІІ в. до н. э. и в классических источниках отмечались как сильное племя. Памятники зубово-воздвиженской группы на Северном Кавказе связываются с аланами, а фактором появления новых этнических групп на западе стало давление хуннов. Появляются антропонимы с фарном. В Европе в ІІІ—ІІ в. до н. э. появляются роксоланы, которых некоторые исследователи связывали с аланами и массивом массагетских племен. Сам же Ф. Гутнов не считал Яньцай-аорсов аланами, но отмечал, что часть аорсов приняла участие в этногенезе ранних алан. К формированию аланов был причастен Кангюй. Культ фарна присутствовал среди кангюйцев. Отмечается кангюйский след в археологических памятниках Северного Причерноморья. Также были связаны с ранними аланами и усуни-асии и юэчжи-тохары. Некоторые исследователи сопоставляют с тохарами аланов-дигорцев. Раннеаланский племенной союз сложился в юго-восточном Приаралье и был связан с низовьями и средним течением Сырдарьи. Все крупные этносоциальные организмы региона были полиэтничными, что относится к Кангюю и Усуни. Даже территории Таджикистана и Туркменистана сохранили следы пребывания аланов. Часть их осталась в Центральной Азии (в терминологии Ф. Гутнова, в Средней Азии), а другая часть мигрировала на запад.
Т. Габуев считает, что асии, входившие в юэчжийский (тохарский) племенной союз, — это часть усуней, увлеченных юэчжами в Греко-Бактрию. Асии — это аланы. Правящей была юэчжийская династия Вэнь, стоявшая во главе Кангюя, который подчинил своей власти Яньцай, а тот, в свою очередь, после подчинения кангюйцами, был переименован в Аланья. В становлении аланов сыграли роль два компонента — юэчжи-тохары и усуни-асии. Эти племена принимали участие в формировании государства Кангюй. Отмечается влияние массагетов на формирование аланов, которое происходило на территории Кангюя. Аланы были носителями этнонима аrуаnа, коим они отличали от себя иные народы. В иранских языках aryana перешел в Alana. Cо ІІ в. н. э. этноним «аланы» вытеснил названия сарматских племен.
А. Цуциев указывает, что судьба раннеаланского этноса связана с Кангюем и Яньцаем. Начало аланской истории связывается с Кангюем. До переименования в Аланья владение Яньцай в Восточном Приаралье населяли массагеты, которые в китайских сочинениях фигурировали еще как сэ, то есть скифы. Ученый относит завоевание Яньцай кангюйскими аланами к 25—50 гг. н. э. Аланы вторглись в Яньцай с территории Кангюя, который был населен позднесакскими и другими ираноязычными кочевыми племенами. Яньцай переименовался в Аланьна и оказался в зависимости от Кангюя, основу которого составляли позднесакские и родственные им племена. Отмечается близость кангюйцев к Яньцай и юэчжам. С Яньцаем можно сопоставить джетыасарскую культуру, а с Кангюем — отрарско-каратаускую и куанчинскую культуры.
Передвижение аланов из Центральной Азии на запад было связано с усилением княжества Кан. Области активного кочевания аланов включали Восточный Прикаспий, Устюрт, юго-восточное Приаралье. Активизация хунну в ІІІ в. н. э. приводит в движение кочевников Кангюя. Население Средней Сырдарьи сдвигается в район Бухары. Хунну давят на Кангюй с востока и севера. Джетыасарские городища гибнут в огне в ІІІ—IV вв. н. э.
В Европе аланы появляются во второй половине — конце І в. н. э. На Нижнем Дону аланы подчинили аорсов, а на Средней Кубани — сираков и меотов. Вторая волна аланов пришла на Северный Кавказ с севера в ІІ—ІІІ в. н. э., и с этим связано распространение погребений с катакомбами. Эта группа кочевников из районов Бухары и Ферганы пришла через Хорезм в Приуралье и Нижнее Поволжье. Т. Габуев считает, что существовало несколько групп аланов. Б. Керефов говорил, что формирование ранних аланов произошло вследствие взаимодействия тохаров, асиев и племен сако-массагетского круга. В. Гутшмид и Ф. Хирт доказывали, что аорсы-яньцай были протоаланскими племенами. Й. Маркварт поддержал их, однако высказался в пользу того, что Яньцай — также название массагетов.
Генетические связи с другими народами
О генетической связи аланов с массагетами писали Л. Нечаева и Д. Мачинский, о связях аланов с усунями — В. Сентмартен, Э. Шарпентье, Р. Фрай и Н. Лысенко. Последний считал аланов потомками населения владений Усунь и Кангюй. Р. Блайхтайнер писал о связи аланов с саками. По мнению Г. Вернадского, аланы были частично связаны с юэчжами, а правящая их династия была из усуней. Аланы были сильнейшим из сарматских племен и были отличны от асиан, но потом слились с ними. Т. Сулимирский считал аланов арьергардом ираноязычных племен, которые двигались на запад под давлением хунну. И. Маркварт называл восточных аланов потомками верхних аорсов, которых, в свою очередь, считал потомками массагетов. В. Струве считал, что аланы тождественны с массагетами-дахами, которых сопоставляет с саками за Согдом и саками за морем древнеперсидских царских надписей. В. Миллер и В. Кулаковский связывали аланов со скифами. Эту точку зрения принял и Н. Берлизов. М. Абрамова говорила о скифском этапе в формировании осетин и аланов.
А. Туаллагов предполагает, что усуни были частью аланского объединения. Аланы заняли Яньцай во время кангюйского завоевания Яньцая. Движение аланов на запад он связывает с активизацией внешней политики княжества Согюй. Аланы также были представлены юэчжийскими группами тохаров и асиев. Этноним тохар он сопоставил с этнонимом дигор. Нижнедонские курганы аланов имели много общего с памятниками зубово-воздвиженского типа, а те, в свою очередь, с памятниками юэчжей. А. Скрипкин считает, что предки аланов были частью сарматских племен и приняли участие в продвижении сако-массагетов на восток, а потом появились в составе юэчжей в Центральной Азии. Они находились в близких отношениях с аорсами и формирование аланов как этноса происходило в южноуральских и приаральских степях. Окончательно же аланы сформировались в сако-массагетской среде.
А. Наглер и Л. Чипирова считали, что термин «аланы» использовался для обозначения правящей верхушки у сарматов. Похожее мнение высказал М. Щукин, который считал аланов дружинной прослойкой у сарматских племен.
Касательно времени появления аланов на Северном Кавказе среди ученых не было единого мнения. В. Миллер относил это событие к І в. н. э. В. Виноградов считал, что аланы появились в регионе сразу после аорско-сиракской войны 49 г. н. э. По мнению Б. Раева, аланы появились на Кавказе между 49 и 65 г. н. э. Ю. Гаглойти утверждал, что аланы приняли участие в иберо-албано-парфянском конфликте 35 г. н. э. Он не исключал и участия аланов в Митридатовых войнах в І в. до н. э. и при этом считал роксоланов частью аланов. В. Кузнецов говорил, что аланы принимали участие в событиях 35 г. н. э., и считал, что те происходили от массагетов, которые на рубеже эр расселились до Кавказа. С точкой зрения о 35 г. н. э. как времени появления аланов на Кавказе согласен и С. Перевалов. Сарматы, упомянутые в источниках, могли быть только аланами, поскольку применяли новую тактику лобовой кавалерийской атаки с пиками и мечами. М. Щукин считал, что римляне получали известия об аланах еще во время правления императора Августа. По мнению А. Туаллагова, аланы появились в Восточной Европе во ІІ в. до н. э. Он не отделяет роксоланов от аланов. Первый поход на Южный Кавказ — в 69 г. до н. э. На Нижнем Дону находился политический центр Алании. Аланскими городищами были поселения на Нижнем Доне, на Кубани и в Приазовье. Правящей была династия Аравелианов. Новая волна аланов пришла в середине І в. н. э. центральноазиатскими пришельцами, которые устанавливают свое господство от Дона до Волги и Кубани. С этим населением можно связать получение широкой известности этнонима «аланы». Этот этноним вытесняет другие, ранее известные.
Расселение
Аланы значительным массивом расселились по нижним течениям Дона и Волги, а также на просторах Приазовья до Кубани. Фиксируется присутствие аланов и в районе Кавказских Минеральных вод и Надтеречья. В 35—36 гг. загадочные кочевники участвовали в иберо-парфянской войне на стороне иберийского царя Фарасмана. Их, вероятно, можно отождествить с аорсами, которых некоторые исследователи воспринимают как часть аланов. Они выступали в этой войне как союзники иберийцев и кавказских албан против парфян. Тацит упоминал их как сарматов, а Иосиф Флавий — как скифов. Царь Армении Тиридат І несколько позже доносил римскому императору Нерону об угрозе со стороны аланов не только Южному Кавказу, но и римским провинциям в Малой Азии и Сирии. В 72 г. аланы вторглись на Южный Кавказ, и разграблению подверглись Армения и Атропатена.
Согласно Иосифу Флавию, аланы вторглись благодаря гирканскому (иберийскому) царю, который открыл перевал для них. Армянское войско было разбито аланами, а сам Тиридат чудом не попал в плен. Леонтий Мровели, очевидно, рассказывает об этих событиях, говоря об овсских предводителях Базуке и Амбазуке, а Мовсес Хоренаци, скорее всего, рассказывает об этом, говоря о деяниях Арташеса и его столкновении с аланами. В 72 г. Парфия поставила перед римским императором Веспасианом вопрос о защите от аланов. В 132 г. Флавий Арриан писал императору Адриану о необходимости римской интервенции в район Приазовья, вызванной усложнением ситуации в регионе.
В 135 г. аланы вторглись в Парфию, а также Армению и римскую Каппадокию. Царь Парфии Вологез, по данным Диона Кассия, откупился. В Каппадокии же аланы испугались наместника провинции Флавия Арриана, который позже разработал трактат «Диспозиция против аланов», что непрямо указывает на возможное столкновение римлян с аланами. Нужно отметить, что в первые века нашей эры аланы поддерживали активные связи с грузинами Иберии и заключали политические альянсы и династические браки с ними. Однако при царе Амазаспе грузины воевали с аланами, которые решили напасть на столицу Иберии, но были разбиты в битве на реке Лиахви. Эти события происходили в 236—238 гг. После этого аланы вошли в антиперсидский союз с иберийским правителем Ревом и армянским царем Трдатом.
На Северо-Западном Кавказе сарматы занимались иранизацией меотов, аорсы и сираки принимали активное участие в политической жизни Боспора. Аланы также были соседями Боспора. Инисмей из аланов правил Боспором в 239—276 гг. Фофорс из династии Савроматов Боспорского царства в 90-х гг. ІІІ в. при помощи аланов вторгся в Лазику и прошел до реки Галис (современнная река Кызылырмак) в Малой Азии. Диоклетиан призвал на помощь херсонеситов, и те вынудили нападавших вернутся в свои земли.
Аланы представляли угрозу для римлян еще во времена Маркоманских войн. Позже, в 242 г., аланы нанесли поражение войскам Гордиана в Фракии. В 270—273 гг. аланы в союзе с готским королем Каннабой сражаются против римлян на Дунае. Положение аланов в готском государстве было привилегированным. В середине ІІІ в. н. э. под ударами аланов падает Позднескифское царство и разрушается Неаполь Скифский. В 236—239 гг. нависла угроза над Танаисом и Горгипией, а к середине века они были потеряны для Боспора навсегда. В 335 г. все те же аланы неудачно штурмовали Фанагорию.
Перед нашествием гуннов С. Яценко насчитывал пять групп европейских аланов — басилы, массагеты (маскуты), аланы Терека, аланы-танаиты и аланы Крыма. В 372 г. на аланов-танаитов напали гунны. В 376 г. они вместе с союзными аланами появились на дунайской границе Рима, а в 378 г. аланские конные отряды в составе готского войска при Адрианополе (современный город Эдирне в Турции, — прим. ред.) разбили римлян. В 402 и 405 гг. аланы на службе у Стилихона приняли участие в разгроме германцев римлянами. Аланов поселили как федератов в Паннонии. В 407 г. Аланы, примкнувшие к вандалам и свевам, прорвали рейнскую границу и расселились по Галлии и Испании.
Таким образом, мы пришли к следующим выводам. Аланы являлись сложным конгломератом ираноязычных племен. Они представляли из себя как сарматские племена аорсов и сираков, так и центральноазиатские племена аланов и сако-массагкского круга, а также юэчжей. Появление аланов на Северном Кавказе можно датировать не ранее середины І в. н. э. Собственно аланским был поход 72 г. н. э., поход 35 г. н.э . должны были осуществить аорсы. Возрастание агрессивности аланов в III в. н. э. можно связать с формированием новых групп аланского населения в восточноевропейских и северокавказских степях.
Справка
Ярослав Пилипчук окончил Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова в Киеве в 2006 году по специальности «История и право». В 2010 году в Институте востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины защитил диссертацию по специальности «Всемирная история. Монгольское завоевание Дешт-и-Кыпчак в XIII веке».
комментарии
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Басилами армяне называли аланское время Барсилов .Также армяне называли барсил--басилАСами
Ас- общеаланский этноним , а также САМОНАЗВАНИЕ АЛАН,
Барсилы(басилы )-аланы в 9 веке переселились на Среднюю Волгу и стали частью Волжских Болгар .
Они построили великолепный и величественный г Биляр, который стал их столицей ...Но Биляр одновременно стал и столицей ВСЕЙ Волжской Болгарии .А это говорит о том что правящая династия в ВБ - была барсило-аланской , а не булгарской
И ни каких династий Дуло в Волжской Болгарии -не было
Аланы славяне … распространились даже до реки ГАНГА, которая разделяет ИНДИЮ на две части и впадает в Море. Южное.
Не строили кибиток ни домов, не пахали землю, но питались мясом и большим количеством молока. Постоянно жили на телегах, покрытых древесной корой и возили эти телеги с собою по пространным степям… сожитие мужей с женами было общее, как и воспитание детей. Всякая страна, в которую приезжали, казалась им своей…
Молодые люди обучались ездить на конях, поскольку ходить пешим считалось у них унизительным. Почти все они были искусные воины, имели высокий рост, были очень красивы лицом, волосы имели средне русые, глаза красивые и грозные.
… Тех, кто умирал от старости считали глупцами и бездельниками. Славен у них был тот, кого убивали на войне. В плен они не брали, а отрезали голову побежденному неприятелю, сдирали с него кожу и накладывали ее на своих коней… и с такими украшениями водили коней в бой.
Нападали на ПАЛЕСТИНУ, ЕГИПЕТ и на ИУДЕЮ, которым страшное разорение учинили во времена ВЕСПАСИАНА Царя, поскольку Царь Урканский отворил им проход Каспийских ворот. Разорили МИДИЮ, АРМЕНИЮ…
Алане, присоединившись к другим славянским народам — вандалам, бургундцам и шведам, — под предводительством общего их князя Симгибана завладели ГАЛЛИЕЙ (то есть Францией — Авт.).
Оттуда они прошли в ИСПАНИЮ и захватили часть Испании, назвав ее АЛАНИЕЙ, что ныне искаженно произносится как КАТАЛОНИЯ. Не удовлетворившись этим, они наступили на ПОРТУГАЛИЮ и захватили там город Эмерит Августу со всей ГАЛИЦИЕЙ, где утвердили на некоторое время Царство свое…
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Как нетрудно заметить, говоря о славянах-аланах и родственных им славянах-готах, Орбини описывает, по сути дела, РУССКИХ КАЗАКОВ. Которые действительно, вплоть до XVII века не занимались земледелием, вели кочевой образ жизни, не признавали обычного церковного управления в лице епископов (то есть не имели у себя Церкви в обычном смысле слова), и достаточно свободно женились, разводились и даже менялись женами.
Все эти обычаи описывает на примере донских казаков известный историк начала XX века Е. П. Савельев в своей интересной и содержательной книге «Древняя история казачества».
...первоначально готы-казаки, предки донцов, вышли из ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА ...
...великое славянское, оно же «монгольское» завоевание началось из ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА — ТО ЕСТЬ ИЗ ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОЙ РУСИ СО СТОЛИЦЕЙ В ГОРОДЕ ЯРОСЛАВЛЕ НА ВОЛГЕ.
По мнению Е. П. Савельева слово «аланы» — РУССКОГО происхождения.
Савельев пишет: «… АЛАНЕ — скотоводы, пастухи, от «АЛАНЬ» — пастбище, в Тверской, Новгородской, Смоленской и других губерниях… Таких мнимых народов с испорченными в устах греков и римлян названиями можно привести сотни»
Скифские практики.
«В мале времяни по разделении детей Ноевых правнуки Афетовы СКИФ и Зардан, отлучишася от братии и рода своего… От сих породилися сыны и внуки и умножилися зело, и прозвалися по имени прадеда их Скифа Скифия Великая… Тогда владели пять братов, их же имяна: СЛАВЕН, РУС, БОЛГОР, КОМАН, ИСТЕР (напомним, что ИСТРОМ раньше называли Дунай — Авт.)…
Славен и Рус с роды своими отлучишася от братии своея и хождаху по странам вселенныя… и… поставиша град на реке Волхове (здесь «Волхов» — искаженное «Волга» — Авт.)) его по имени князя своего СЛАВЕНСК имяновали.
И от того времени СКИФИ НАЧАЛИ ИМЕНОВАТЬСЯ СЛАВЯНЕ… от начатия Словенска НЫНЕ ЖЕ НОВГРАД ВЕЛИКИЙ»
Кроме того, В. Н. Татищев приводит очень интересные сведения и из татарских источников, согласно которым СЫН НОЯ ИАФЕТ ПОСЕЛИЛСЯ НА РЕКАХ ВОЛГЕ И ЯИКЕ, ГДЕ И РАЗМНОЖИЛОСЬ ЕГО ПОТОМСТВО. То есть — НА РУСИ.
Таким образом, под легендарными именами РУС, СКИФ и СЛАВЕН, а также под именем библейского ИАФЕТА может скрываться вполне реальный человек — первый русский царь Рюрик-Эней-Иоанн или его ближайшие потомки. .... Через сто с небольшим лет, в XIV веке н. э. наследники Рюрика-Энея-Иоанна начали великое завоеван
Древний обычай Славян состоял в том, чтобы не жить постоянно на одном месте… жили они всегда в шатрах, воевали, были вольны и неукротимы.
Таким образом, слово «аланы» по-русски и в самом деле означает «луговые» или «пастухи».
Так действительно могли быть названы казачьи войска, ведущие кочевой образ жизни. Они были «пастухами», поскольку им постоянно приходилось пасти своих коней на лугах-аланях.
Отсюда и их название «аланы», то есть «пасущие на лугах», «пасущие на аланях»
Но если казаки-аланы, они же египетские пастухи-гиксосы являются СРЕДНЕВЕКОВЫМИ правителями Египта, то они, следовательно, известны в истории также и как знаменитые египетские МАМЕЛЮКИ. Ведь именно мамелюки правили Египтом в Средние века.
Связь мамелюков с Кавказом действительно существует и состоит в том, что они завоевали также и Кавказ и правили там под именем ТЕРСКИХ И ГРЕБЕНСКИХ КАЗАКОВ. Правление казаков на Кавказе, вероятно, продолжалось вплоть до самой Кавказской войны начала XIX века. В которой Романовы, по-видимому, уничтожили в том числе и старое кавказское казачество под видом «непокорных горцев».
О завоевании гребенскими и терскими казаками в XIV веке значительной части Закавказья сообщает и Орбини, когда пишет, что аланы завоевали АРМЕНИЮ и МИДИЮ. Армения — страна, расположенная в Закавказье. Мидией раньше называли северо-западную часть Ирана и Азербайджан, то есть земли, соседние с Арменией.
У русских 27 теорий их происхождения.
А у татар только 1 теория Исхакова и Измайлова их происхождения.
Какой-то "когнитивный диссонанс"...
"Профессиональные ученые" - это тот кто живет на деньги народа, деньги налогоплательщиков, бюджетные деньги.
"Непрофессионалы" это те, кто за собственный счёт (за счет свободного времени и собственных заработанных денег) пытается разобраться в том, в чём не разобрались "профессионалы".
"Профессионал" опять лишь о тюрках в этногенезе современных казанских татар "вещает".
Что не было влияния финно-угоров, славян, монголов?
Выйдите на улицы хотя бы Казани и Вы увидите это влияние безо всяких многомиллионных бюджетных вложений - современные казанские татары по внешнему виду очень разные, от голубоглазых до рыжих.
По поводу Вашей мысли, что "...если у народа нет единого мнения о своём происхождении, то не такие уж "профессионалы" эти "ученые"..." У народа нет единого мнения об истории русских, об истории алан (Вы на это и сами указали), об истории России либо Израиля, США либо Японии, у народа нет единого мнения на происхождение Вселенной и Земли, 90% населения Земли не знает формулу воды и что такое Большой Взрыв. И что из этого следует? Следует то, что в массе своей народ не образован или имеет достаточно узкий кругозор (лишь в определенной области жизнедеятельности). Но при этом, например, проф. историки никогда не полезут в научную дискуссию по вопросам химии и физики, ботаники и математики, а вот дилетанты от народа почему-то уверены, что в футболе и в истории они разбираются лучше всех на свете... Б.
Да и дилетанты внесли огромный вклад в науку - например Шлиман в историю и археологию, Гудьир в химию и технологию и т.д.
А по большому счёту все выдающиеся открытия в науке были сделаны учёными, которые "пришли" из другой области науки, и е. дилетантами.
И главное - учёных, которых Вы перечислили, никто не популяризует, их мнение народу не известно.
У нас два главных этнографа - Исхаков и Измайлов.
Но последний профессор устроил грандиозный скандал на презентации рекомендуемой Вами книги "Татары" в 2018 году.
Именно точку зрения Исхакова и Измайлова на этногенез современных казанских татар "продвигается" в настоящее время - предками современных казанских татар является монгольское племя "татары", которое пришло на среднюю Волгу с войсками монгола Чингизхана.
Но убидетельных доказательств в их публикациях приведено не было.
Всё основывается на том, что и монгольские "татары" и современные "татары" носят один и тот же этноним "татары".
Спасибо, что находите время и силы опровергать или дилетантские сомнения, но уж больно много места уделяете оценке моей ничтожной личности.
2. "И главное - учёных, которых Вы перечислили, никто не популяризует, их мнение народу не известно" - полностью с Вами согласен, аналогичная ситуация с трудами астрофизиков, биологов, зоологов, литературоведов и т.д. Думаю, что кому-то выгодно управлять "необразованной массой", активно насаждая религиозные убеждения и телепередачи в духе Рен-ТВ.
3. "Именно точку зрения Исхакова и Измайлова на этногенез современных казанских татар "продвигается" в настоящее время - предками современных казанских татар является монгольское племя "татары", которое пришло на среднюю Волгу с войсками монгола Чингизхана. Но убидетельных доказательств в их публикациях приведено не было. Всё основывается на том, что и монгольские "татары" и современные "татары" носят один и тот же этноним "татары" - этот Ваш текст в очередной раз доказывает, что Вы писатель комментариев, а не читатель научных трудов. Ничего подобного в книгах и статьях указанных историков нет. На сайте татаровед.рф в свободном доступе выставлено много научных книг, сборников и журналов (среди их авторов есть также Д.М.Исхаков и И.Л.Измайлов). Не поленитесь - прочитайте хотя бы несколько научных публикаций. Не хотите видеть среди авторов Исхакова и Измайлова - прочитайте выставленную на указанном сайте коллективную монографию "Золотая Орда в мировой истории" (там среди авторов Вадим Трепавлов, Николай Крадин, Дмитрий Тимохин, Владимир Тишин, Владимир Иванов, Роман Хаутала и многие-многие другие).
Б.
В целом работы Исхакова интересны особенно, то как он раскрыл двухуровневую стратификацию населения Казанского ханства и Касимовского княжества, состоявшего из черного народа - потомков булгар и финно-угров называющих себя чувашами и бесермянами и четко отделяющих себя от ордынцев и верхний слой - ордынская аристократия из экстерриториального сословия "татар".
Некоторые считают, что надо говорить - словяне, наверное, от слова - слово. Болтология, в общем.