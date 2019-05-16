На кавказском рубеже: семь теорий происхождения аланов и связи с осетинами

Ранние аланы: вопросы политической и этнической истории. Часть 2

Ярослав Пилипчук, колумнист «Реального времени», продолжает цикл публикаций о ключевых периодах тюркской истории. В своей сегодняшней колонке украинский историк завершает рассказ о ранних аланах.

Происхождение аланов

С. Яценко пришел к мнению, что существует семь концепций происхождения аланов. Это скифская, аорская, массагетская, аланская, юэчжийско-тохарская, усуньская и седьмая — считающая аланов межэтнической дружинной организацией. Ученый предлагает восьмую концепцию и указывает на сорок явлений инновационного характера, которые появляются в сарматских памятниках. По мнению исследователя, прародина аланов находилась к югу от Алтайских гор. Протоаланы связаны с усуньским объединением.

По мнению С. Яценко, аланы развивались в четыре этапа. Первый, связанный с переселением усуней в Семиречье, второй — с превращением в серьезную силу в Средней Азии, третий — с вхождением в сферу влияния Кангюя, четвертый — с продвижением на запад и разгромом аланами аорсов. Основными районами, где селились аланы, были низовья Дона и Волги, а также Средняя Кубань. С. Яценко различает две группы аланов. Он указывает на существование аланов-скифов и аланов-массагетов.

В. Абаев считал, что аланы были порождены восточной ветвью сако-массагетской среды. В. Минорский высказывался в пользу того, что этнонимы «аорсы» и «аланы» идентичны. Изменение имени с Яньцай на Аланья он связал с переходом власти к другому племени или клану. Аланы, по мнению ученого, жили за Каспием к югу от Аральского моря.

Ф. Гутнов отмечает, что яньцай — это не только приаральские земли, но и западные территории. Китайцам просто были наиболее знакомы местности в Приаралье и Прикаспии. Аорсы появились в Европе вследствие давления более восточных племен. Впрочем, впервые аорсы двинулись из прикаспийских земель на запад уже в ІІІ в. до н. э. и в классических источниках отмечались как сильное племя. Памятники зубово-воздвиженской группы на Северном Кавказе связываются с аланами, а фактором появления новых этнических групп на западе стало давление хуннов. Появляются антропонимы с фарном. В Европе в ІІІ—ІІ в. до н. э. появляются роксоланы, которых некоторые исследователи связывали с аланами и массивом массагетских племен. Сам же Ф. Гутнов не считал Яньцай-аорсов аланами, но отмечал, что часть аорсов приняла участие в этногенезе ранних алан. К формированию аланов был причастен Кангюй. Культ фарна присутствовал среди кангюйцев. Отмечается кангюйский след в археологических памятниках Северного Причерноморья. Также были связаны с ранними аланами и усуни-асии и юэчжи-тохары. Некоторые исследователи сопоставляют с тохарами аланов-дигорцев. Раннеаланский племенной союз сложился в юго-восточном Приаралье и был связан с низовьями и средним течением Сырдарьи. Все крупные этносоциальные организмы региона были полиэтничными, что относится к Кангюю и Усуни. Даже территории Таджикистана и Туркменистана сохранили следы пребывания аланов. Часть их осталась в Центральной Азии (в терминологии Ф. Гутнова, в Средней Азии), а другая часть мигрировала на запад.



С. Яценко различает две группы аланов. Он указывает на существование аланов-скифов и аланов-массагетов. Фото wikipedia.org

Т. Габуев считает, что асии, входившие в юэчжийский (тохарский) племенной союз, — это часть усуней, увлеченных юэчжами в Греко-Бактрию. Асии — это аланы. Правящей была юэчжийская династия Вэнь, стоявшая во главе Кангюя, который подчинил своей власти Яньцай, а тот, в свою очередь, после подчинения кангюйцами, был переименован в Аланья. В становлении аланов сыграли роль два компонента — юэчжи-тохары и усуни-асии. Эти племена принимали участие в формировании государства Кангюй. Отмечается влияние массагетов на формирование аланов, которое происходило на территории Кангюя. Аланы были носителями этнонима аrуаnа, коим они отличали от себя иные народы. В иранских языках aryana перешел в Alana. Cо ІІ в. н. э. этноним «аланы» вытеснил названия сарматских племен.

А. Цуциев указывает, что судьба раннеаланского этноса связана с Кангюем и Яньцаем. Начало аланской истории связывается с Кангюем. До переименования в Аланья владение Яньцай в Восточном Приаралье населяли массагеты, которые в китайских сочинениях фигурировали еще как сэ, то есть скифы. Ученый относит завоевание Яньцай кангюйскими аланами к 25—50 гг. н. э. Аланы вторглись в Яньцай с территории Кангюя, который был населен позднесакскими и другими ираноязычными кочевыми племенами. Яньцай переименовался в Аланьна и оказался в зависимости от Кангюя, основу которого составляли позднесакские и родственные им племена. Отмечается близость кангюйцев к Яньцай и юэчжам. С Яньцаем можно сопоставить джетыасарскую культуру, а с Кангюем — отрарско-каратаускую и куанчинскую культуры.

Передвижение аланов из Центральной Азии на запад было связано с усилением княжества Кан. Области активного кочевания аланов включали Восточный Прикаспий, Устюрт, юго-восточное Приаралье. Активизация хунну в ІІІ в. н. э. приводит в движение кочевников Кангюя. Население Средней Сырдарьи сдвигается в район Бухары. Хунну давят на Кангюй с востока и севера. Джетыасарские городища гибнут в огне в ІІІ—IV вв. н. э.

В Европе аланы появляются во второй половине — конце І в. н. э. На Нижнем Дону аланы подчинили аорсов, а на Средней Кубани — сираков и меотов. Вторая волна аланов пришла на Северный Кавказ с севера в ІІ—ІІІ в. н. э., и с этим связано распространение погребений с катакомбами. Эта группа кочевников из районов Бухары и Ферганы пришла через Хорезм в Приуралье и Нижнее Поволжье. Т. Габуев считает, что существовало несколько групп аланов. Б. Керефов говорил, что формирование ранних аланов произошло вследствие взаимодействия тохаров, асиев и племен сако-массагетского круга. В. Гутшмид и Ф. Хирт доказывали, что аорсы-яньцай были протоаланскими племенами. Й. Маркварт поддержал их, однако высказался в пользу того, что Яньцай — также название массагетов.

М. Щукин считал, что римляне получали известия об аланах еще во время правления императора Августа. Фото wikipedia.org

Генетические связи с другими народами

О генетической связи аланов с массагетами писали Л. Нечаева и Д. Мачинский, о связях аланов с усунями — В. Сентмартен, Э. Шарпентье, Р. Фрай и Н. Лысенко. Последний считал аланов потомками населения владений Усунь и Кангюй. Р. Блайхтайнер писал о связи аланов с саками. По мнению Г. Вернадского, аланы были частично связаны с юэчжами, а правящая их династия была из усуней. Аланы были сильнейшим из сарматских племен и были отличны от асиан, но потом слились с ними. Т. Сулимирский считал аланов арьергардом ираноязычных племен, которые двигались на запад под давлением хунну. И. Маркварт называл восточных аланов потомками верхних аорсов, которых, в свою очередь, считал потомками массагетов. В. Струве считал, что аланы тождественны с массагетами-дахами, которых сопоставляет с саками за Согдом и саками за морем древнеперсидских царских надписей. В. Миллер и В. Кулаковский связывали аланов со скифами. Эту точку зрения принял и Н. Берлизов. М. Абрамова говорила о скифском этапе в формировании осетин и аланов.

А. Туаллагов предполагает, что усуни были частью аланского объединения. Аланы заняли Яньцай во время кангюйского завоевания Яньцая. Движение аланов на запад он связывает с активизацией внешней политики княжества Согюй. Аланы также были представлены юэчжийскими группами тохаров и асиев. Этноним тохар он сопоставил с этнонимом дигор. Нижнедонские курганы аланов имели много общего с памятниками зубово-воздвиженского типа, а те, в свою очередь, с памятниками юэчжей. А. Скрипкин считает, что предки аланов были частью сарматских племен и приняли участие в продвижении сако-массагетов на восток, а потом появились в составе юэчжей в Центральной Азии. Они находились в близких отношениях с аорсами и формирование аланов как этноса происходило в южноуральских и приаральских степях. Окончательно же аланы сформировались в сако-массагетской среде.

А. Наглер и Л. Чипирова считали, что термин «аланы» использовался для обозначения правящей верхушки у сарматов. Похожее мнение высказал М. Щукин, который считал аланов дружинной прослойкой у сарматских племен.

Касательно времени появления аланов на Северном Кавказе среди ученых не было единого мнения. В. Миллер относил это событие к І в. н. э. В. Виноградов считал, что аланы появились в регионе сразу после аорско-сиракской войны 49 г. н. э. По мнению Б. Раева, аланы появились на Кавказе между 49 и 65 г. н. э. Ю. Гаглойти утверждал, что аланы приняли участие в иберо-албано-парфянском конфликте 35 г. н. э. Он не исключал и участия аланов в Митридатовых войнах в І в. до н. э. и при этом считал роксоланов частью аланов. В. Кузнецов говорил, что аланы принимали участие в событиях 35 г. н. э., и считал, что те происходили от массагетов, которые на рубеже эр расселились до Кавказа. С точкой зрения о 35 г. н. э. как времени появления аланов на Кавказе согласен и С. Перевалов. Сарматы, упомянутые в источниках, могли быть только аланами, поскольку применяли новую тактику лобовой кавалерийской атаки с пиками и мечами. М. Щукин считал, что римляне получали известия об аланах еще во время правления императора Августа. По мнению А. Туаллагова, аланы появились в Восточной Европе во ІІ в. до н. э. Он не отделяет роксоланов от аланов. Первый поход на Южный Кавказ — в 69 г. до н. э. На Нижнем Дону находился политический центр Алании. Аланскими городищами были поселения на Нижнем Доне, на Кубани и в Приазовье. Правящей была династия Аравелианов. Новая волна аланов пришла в середине І в. н. э. центральноазиатскими пришельцами, которые устанавливают свое господство от Дона до Волги и Кубани. С этим населением можно связать получение широкой известности этнонима «аланы». Этот этноним вытесняет другие, ранее известные.

Расселение

Аланы значительным массивом расселились по нижним течениям Дона и Волги, а также на просторах Приазовья до Кубани. Фиксируется присутствие аланов и в районе Кавказских Минеральных вод и Надтеречья. В 35—36 гг. загадочные кочевники участвовали в иберо-парфянской войне на стороне иберийского царя Фарасмана. Их, вероятно, можно отождествить с аорсами, которых некоторые исследователи воспринимают как часть аланов. Они выступали в этой войне как союзники иберийцев и кавказских албан против парфян. Тацит упоминал их как сарматов, а Иосиф Флавий — как скифов. Царь Армении Тиридат І несколько позже доносил римскому императору Нерону об угрозе со стороны аланов не только Южному Кавказу, но и римским провинциям в Малой Азии и Сирии. В 72 г. аланы вторглись на Южный Кавказ, и разграблению подверглись Армения и Атропатена.

Согласно Иосифу Флавию, аланы вторглись благодаря гирканскому (иберийскому) царю, который открыл перевал для них. Армянское войско было разбито аланами, а сам Тиридат чудом не попал в плен. Леонтий Мровели, очевидно, рассказывает об этих событиях, говоря об овсских предводителях Базуке и Амбазуке, а Мовсес Хоренаци, скорее всего, рассказывает об этом, говоря о деяниях Арташеса и его столкновении с аланами. В 72 г. Парфия поставила перед римским императором Веспасианом вопрос о защите от аланов. В 132 г. Флавий Арриан писал императору Адриану о необходимости римской интервенции в район Приазовья, вызванной усложнением ситуации в регионе.

Азанбек Джанаев «Аланы в походе». Фото hudmuz15.ru

В 135 г. аланы вторглись в Парфию, а также Армению и римскую Каппадокию. Царь Парфии Вологез, по данным Диона Кассия, откупился. В Каппадокии же аланы испугались наместника провинции Флавия Арриана, который позже разработал трактат «Диспозиция против аланов», что непрямо указывает на возможное столкновение римлян с аланами. Нужно отметить, что в первые века нашей эры аланы поддерживали активные связи с грузинами Иберии и заключали политические альянсы и династические браки с ними. Однако при царе Амазаспе грузины воевали с аланами, которые решили напасть на столицу Иберии, но были разбиты в битве на реке Лиахви. Эти события происходили в 236—238 гг. После этого аланы вошли в антиперсидский союз с иберийским правителем Ревом и армянским царем Трдатом.

На Северо-Западном Кавказе сарматы занимались иранизацией меотов, аорсы и сираки принимали активное участие в политической жизни Боспора. Аланы также были соседями Боспора. Инисмей из аланов правил Боспором в 239—276 гг. Фофорс из династии Савроматов Боспорского царства в 90-х гг. ІІІ в. при помощи аланов вторгся в Лазику и прошел до реки Галис (современнная река Кызылырмак) в Малой Азии. Диоклетиан призвал на помощь херсонеситов, и те вынудили нападавших вернутся в свои земли.

Аланы представляли угрозу для римлян еще во времена Маркоманских войн. Позже, в 242 г., аланы нанесли поражение войскам Гордиана в Фракии. В 270—273 гг. аланы в союзе с готским королем Каннабой сражаются против римлян на Дунае. Положение аланов в готском государстве было привилегированным. В середине ІІІ в. н. э. под ударами аланов падает Позднескифское царство и разрушается Неаполь Скифский. В 236—239 гг. нависла угроза над Танаисом и Горгипией, а к середине века они были потеряны для Боспора навсегда. В 335 г. все те же аланы неудачно штурмовали Фанагорию.

Перед нашествием гуннов С. Яценко насчитывал пять групп европейских аланов — басилы, массагеты (маскуты), аланы Терека, аланы-танаиты и аланы Крыма. В 372 г. на аланов-танаитов напали гунны. В 376 г. они вместе с союзными аланами появились на дунайской границе Рима, а в 378 г. аланские конные отряды в составе готского войска при Адрианополе (современный город Эдирне в Турции, — прим. ред.) разбили римлян. В 402 и 405 гг. аланы на службе у Стилихона приняли участие в разгроме германцев римлянами. Аланов поселили как федератов в Паннонии. В 407 г. Аланы, примкнувшие к вандалам и свевам, прорвали рейнскую границу и расселились по Галлии и Испании.

Таким образом, мы пришли к следующим выводам. Аланы являлись сложным конгломератом ираноязычных племен. Они представляли из себя как сарматские племена аорсов и сираков, так и центральноазиатские племена аланов и сако-массагкского круга, а также юэчжей. Появление аланов на Северном Кавказе можно датировать не ранее середины І в. н. э. Собственно аланским был поход 72 г. н. э., поход 35 г. н.э . должны были осуществить аорсы. Возрастание агрессивности аланов в III в. н. э. можно связать с формированием новых групп аланского населения в восточноевропейских и северокавказских степях.

Ярослав Пилипчук