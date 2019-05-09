«Они красивого облика, русые и высокого роста. Их взгляд свиреп»

Ранние аланы: вопросы политической и этнической истории. Часть 1

Ярослав Пилипчук продолжает цикл публикаций в «Реальном времени», посвященных ключевым периодам тюркской истории. В своей сегодняшней колонке украинский историк рассказывает о ранних аланах.

Противники римских императоровв

Одним из интереснейших вопросов истории евразийских степей является история аланов. Нас в данном случае интересует история аланов в каспийско-аральском регионе в І—V в. н. э. Попробуем осветить вопросы происхождения и миграций аланов. Этой проблематикой занимались В. Кузнецов, Н. Лысенко, А. Туаллагов, Ф. Гутнов, Т. Габуев, А. Цуциев, А. Скрипкин.

По сведениям Гегесиппа, который пересказывал сочинение Иосифа Флавия «Иудейская война», аланы совершили поход на Южный Кавказ в 72 г. н. э. Аланы известны как народ свирепый и долго неизвестный римлянам. Их набег объясняется то ли пустынностью земель, то ли страстью к грабежу. Лукан упоминает в связи с Цезарем два раза аланов как противников. Плиний указывает, что от Истра живут сарматы, греками называемые савроматы. Среди них гамаксобии или аорсы, аланы и роксоланы. Помпей Трог упоминал о вторжении асианов в Бактрию и Согдиану. В «Записях истории Августов» указывалось, что Антонин Пий много раз сдерживал аланов.

Аланы упомянуты как противники Марка Аврелия. У Максимина мать была аланкой, и он был в правления оппелия Макрина их другом. Согласно Капитолину, на гробнице Гордиана ІІІ сказано, что он был разбит аланами на Филипповых полях. Вописк упоминал о триумфе Аврелиана в 274 г. и говорил, что были пленные из аланов. Сенека первым среди западных авторов указывает на аланов. Он говорит об Истре, который предоставляет путь для бегства аланам. Гай Светоний Транквил упоминал, что царь парфян Вологез просил у римлян помощь против аланов и Домициан приложил все усилия, чтобы послали на помощь именно его. В «Певтигреновой карте» на север от Кавказа указаны аланы. Тацит указывал, что в 35 г. н. э. иберийский царь Фарасман склонил на свою сторону албанов и сарматов (аланов) и выступил против армян и парфян. Сарматы (аланы) же приняли сторону обеих сил. Тогда лояльные грузинам силы были пропущены каспийской дорогой, в то время как лояльным к парфянам иберийцы закрыли дорогу и не пропустили их. Следующее сообщение Тацита относится к 49 г. н. э. и касается аорсов и сираков. При описании событий 68 г. он упоминает о албанах, которые по мнению А. Алеманя нужно в данном случае отождествлять с аланами. В 69 г. он упоминал о роксоланах в Мезии. Валерий Флакк говорил в своей поэме об аланах. Святой Амвросий Медиоланский сообщал, что гунны устремились против аланов, а аланы против готов.

Аммиан Марцеллин указывал, что около Меотиды живут аланы совместно с роксоланами, языгами, иксоматами, меланхленами, агафирсами, меотами. У Рифейских гор жили массагеты, аланы и саргеты. У Черного моря живут аланы, которые кочуют по широким степям в своих кибитках на повозках. Говоря о Лукуле и Помпее указывалось, что римляне достигали Каспийского моря, проходя землями массагетов, которых теперь называют аланами. Сообщалось, что в скифских пустынях за Танаисом живут аланы. Мало-помалу во многих битвах они подчинили себе окрестные народы и распространили на них свое имя.

Карта с изображением территории Алании, составленная французским картографом Гийомом Делилем. Фото wikipedia.org

Аланы разделены в двух частях света, но известны под одним именем и у них единообразие обычаев, дикого образа жизни и вооружения. Они живут как номады, живут не в шалашах, а в кибитках покрытых древесной корой. Никто из них не пашет, а питаются они мясом и молоком. Дойдя до травянистой местности, они ставят кибитки в круг и кормятся как звери. Когда пастбище выедено, они грузят свои кибитки и идут далее. Кибитки — это их местопребывание, где живут мужчины с женщинами, где вырастают их дети. Упряжных животных они пасут, а более всего уделяют заботы коням. Все, кто по возрасту и полу не годятся для войны, занимаются домашней работой, а молодежь считает ниже своего достоинства проводить жизнь не на конях. Почти все аланы красивого облика и высокого роста. Они русые и их взгляд свиреп. Они втыкают в землю меч и поклоняются ему как Марсу. О рабстве они не имели понятия, начальниками они выбирают тех, кто в течение длительного времени отличался в битвах. В 375 году гунны прошли землями аланов-танаитов многих из них истребив, а уцелевших присоединив к себе. При их помощи они напали на гревтунгов (остготов).

Секст Аврелий Виктор отмечал, что нашествие готов тяжелее беды от гуннов и аланов. Император Грациан предпочитал римлянам немногочисленных нанятых аланов и иногда одевался в походе в аланскую одежду, чем вызвал неудовольствие среди воинов. Клавдий Марий Виктор писал, что аланы поклоняются своим предкам. Клавдий Клавдиан в своих стихах упоминал о немирных аланах. Аланам приписывался ужасный крик. В битве Полленции выдающуюся роль сыграли вспомогательные отряды аланов. В Consularia Constapolitana упомянуто о победе римлян над аланами.

Юлий Гонорий упоминал в своей «Космографии» аланов и сарматов. Софроний Евсевий Иероним говорил об аланах как об одном из народов, которые заполонили Галлию. Марциан Капелла тоже писал об аланах. Орозий Бракарский сообщал об Алании как о стране, которая находится на востоке. Феодосий упоминался как победитель аланов. После битвы при Полленции сказано о раздорах между аланами и гуннами. Об аланах говорится как о варварах, угнетающих Галлию и Испанию. Латин Пакат Дрепаний упоминал, что имущество у римлян забирают аланы наряду с другими варварами. Сальвиан отмечал такое качество аланов, как бесстыдство.

Флавий Арриан упоминал об аланах в своей «Диспозиции против алан». Дион Кассий Коккеиан указывал, что в 135 году по подстрекательству Фарасмана аланы, которые суть массагеты, жестоко напали на Албанию и Мидию. Они достигли Армении и Каппадокии, но были вынуждены отойти, боясь Флавия Арриана. Аланы напали на Албанию и Атропатену по подстрекательству Фарасмана ІІ, а нападение на Армению и Каппадокию было уже их собственной инициативой. Дионисий Периегет упоминал у Меотиды аланов среди прочих варварских народов. Евсей Кесарийский отмечал, что аланы плотоядны и поедают мясо животных и рыбу и не вкушают хлеба.

Геродиан рассказывал о бунте аланов-наемников в Месопотамии. Иоанн Лид ошибочно заявлял, что колхи — это синоним аланов. Иосиф Флавий в «Иудейских древностях» сообщал, что в 35 г. Тиберий вступил в переговоры с иберами и албанами, а те в свою очередь открыли Каспийские ворота и дали проход через свои земли аланам. Армения была отвоевана, а земли парфян объяты войной. В 72 г. аланы с берегов Танаиса и Меотиды совершили новый набег на Мидию. Они достигли Армении, и с ними сразился царь Тиридат, которого они чуть не взяли в плен. Маркиан упоминал, что река Рудон течет с горы Алан. Рядом живет народ сарматов-аланов. Клавдий Птолемей сообщал об аланах-скифах, которые живут севернее роксоланов, живущих у Меотдиды. Говоря об Азиатской Скифии, он не упоминает аланов, но говорит о асаях. Касательно Скифии у Имаона говорится об аланах-скифах и аланорсах. Созомен сообщал об аланах как об одном из варварских народов, захвативших Галлию и Испанию. Стефан Византийский заимствовал данные об аланах и аорсах у Геродиана. Фемистий отмечал отвагу аланов. Зосим сообщал, что аланы были союзниками римлян при Грациане и Аркадии.

На кавказском рубеже

Армянский хронист Агафангел сообщал, что когда армянский царь Хосров І узнал о гибели парфянского царя Артабана V от рук правителя Фарса Арташира, он начал собирать войска из кавказских народов и открыл аланские ворота и Чорский проход. С союзниками он вторгся на земли персов. Во втором отрывке, где упоминались Аланские ворота и земли маскутов, говорилось о деятельности Святого Георгия.

В Армянской географии сказано о народе аланов аш-дигор, аланах страны Ардоз и Аланских воротах. Егише сообщал, что персы открыли Аланские врата и воевали в странах хайландуров и албанов. Мовсес Хоренаци говорил, что в правление Арташеса в Армению вторглись аланы. Однако, как справедливо отмечал А. Алемань, Арташес жил задолго до того, как аланы появились на Кавказе.

Правящая династия аланов происходила из рода Аравелеанов. Фавстос Бузандаци отмечал, что в правление Хосрова ІІ Котака в земли армян вторгся правитель маскутов Санесан. При правлении армянского царя Аршака II армяне в войне против персов призвали к себе на помощь аланов и гуннов. В «Мученичестве Воскеанов» указывалось, что вместе с царицей Сатиник пришли ее родственники аланы, которые были прославлены и могучи. В «Мученичестве Сукиасянов» сказано, что царь аланов послал несколько отважных мужей во главе с Барлахом к горе Сукавет дабы заставить людей из Аланских врат возвратиться. В пехлевийской надписи на Кабаи Зардушт, в Накш-и Рустам и Сар-Мешхеде упомянуто, что земли Сасанидов простирались до Врат Алан.

Аланские врата. Фото iriston.ru

Грузинский хронист Леонти Мровели сообщал, что согласно легендарной генеалогии кавказских народов, овсы произошли от Уобоса. Потомки Картлоса же договорились с овсами, дабы те избавили их от персидского ига. Парнаваз из Мцхеты, сговорившись с овсами и леками, поднял восстание против правителя Греции Азона. Также Леонтий Мровели упоминал о двух овсах братьях-исполинах Базуке и Анбазуке. Их призвали картлийские цари Азорк и Амразел вместе с леками, пачаниками, черкесами, дзурдзуками и дидойцами. Смбат Бирвитян в единоборстве победил двух братьев, и армяне победили в бою войско севера.

Картлийский царь Амазасп ІІ из династии Аршакидов был вынужден отражать вторжение овсов, которые пришли до Двалетской дороге. Амазасп одолел многих славных мужей в единоборстве, среди которых были Хуанхуа и сам царь овсов. Когда Сасанид Касре Ануширван стал правителем Персии, грузинский царь Аспагур открыл ворота Кавкасианов и призвал себе на помощь народы севера, среди которых были овсы. Касре Ануширван захватил Армению и вынудил Аспагура бежать к овсам. Тот умер в Овсетии, стараясь там собрать войско, а Ануширван дал грузинам царя Мириана из династии Хосроидов.

Овсы Пероша и Кавтии совершили набег на Картли, Мириан в ответ разорил Овсетию. Большинство сведений Леонтия Мровели являются художественным вымыслом и легендами. Достоверная часть хроники об аланах начинается с правления Амазаспа. Еще одним грузинским хронистом, писавшим об аланах, является Джуаншер Джуаншериани. Когда Вахтангу Горгасалу было 10 лет, многочисленное войско овсов пришло и разорило Картли от Мтквари до Хунана. Был разрушен город Каспи, овсы вторглись в Ран и Мовакан, после чего овсы вернулись через Дарубандские врата. Когда Вахтангу Горгасалу исполнилось 15 лет, он собрал картлийское войско и пошел войной на Овсетию. Овсетия вместе с Пачаникети и Джикети были преданы грабежу.

В «Хоу Хань шу» сказано, что владение Яньцай переименовалось в Аланья и состоит в зависимости от Кангюя. Климат умеренный; много сосны, ракитника и ковыля. В «Вэй люэ» упомянуто о государстве Яньцай, иначе называемым Алань. Его жители одних обычаев с кангюйцами. Они граничат с Дацинь и Кангюем. Аланы прилегают к большому болоту. В прежние времена они зависели от Кангюя, а теперь не зависят. В «Вэй-шу» сказано о владении Судэ, которое в древности называлось Яньцай, или иначе — Вэньнаша.

Происхождение аланов

Проблема происхождения аланов привлекала внимание исследователей. В. Минорский отождествлял аланов с аорсами. С. Толстов считал сармато-аланов как продукт ассимиляции саков с киммерийскими и массагетскими племенами. Г. Гноли считал, что имя алан было перенято аорсами в результате контактов с ариями Хорезма. У. Макговерн считал аорсов и аланов двумя частями одной этнической группы. Е. Тойблер считал, что аланы и аорсы имели общее происхождение, но не были тождественны друг другу. В. Бартольд говорил, что Яньцай есть китайской транскрипцией названия племени аорсов, но потом это наименование заменило Аланья и с того времени у классических писателей вместо названия аорсы появляется наименование аланы для обозначения одного и того же народа. М. Ростовцев указывал, что йентсай — это наименование аорсов в китайских источниках, но около 25 г. от Р.Х. над ними одержало победу другое племя и дало всей конфедерации наименование аланы. Наименование аорсы исчезает, и его место занимает этноним аланы. Ю. Зуев видел в Яньцай сармато-аланское племя абзоев. У него также указано, что Яньцай — это Хэсу из сочинения «Хэнь шу цзегу». П. Рау связывал с аланами позднеримскую стадию периодизации сарматской культуры. К. Смирнов считал аланов одним из сарматских племен, которые вызревали в недрах аорской конфедерации. Одновременно он связывал их и с массагетами.

Ю. Гаглойти придерживался автохтонной версии происхождения аланов. Он убежден, что аланы генетически связаны со скифами и сарматами, заселявшими эти места. Не отрицается связь аланов с сако-массагетским миром Приаралья. Аорсов и сираков он считает происходившими от скифов. По мнению Ю. Гаглойти, аланами были близкородственные племена языгов, аорсов, сираков, роксолан. На Северном Кавказе лидирующее положение занимали аорсы, однако со временем на ведущие роли вышли собственно аланы. По мнению Ю. Гаглойти, аорсы — это те же аланы. В. Марковин и Р. Мунчаев считают, что аланы сформировались вследствие ассимиляции носителей кобанской культуры скифами, сарматами и аланами.

Овсетия. Фото tripadvisor.ru

В. Кузнецов принимает утверждение об особой роли аорсов в формировании аланов. Аорсов он считал сарматским племенем, однако отмечал, что их состав был неоднородным большим племенным объединением. В состав аорсов вошло побежденное ими племя сираков на Северном Кавказе. На востоке аорсы соприкасались с сако-массагетским этническим массивом. Родственные связи кочевников поволжско-уральских и среднеазиатских областей уходят корнями в эпоху бронзы, и сако-массагеты были родственны савромато-сарматским племенам. Прохоровскую археологическую культуру исследователь сопоставлял с аорсами. Культ огня и солнца и употребление курильниц при курении наркотических веществ (хаумы-сомы) зафиксированы у аорсов и аланов. Как довод в пользу близости аланов и аорсов он считает данные Клавдия Птолемея о аланорсах, сведениях китайских источников о Яньцай и Аланья. Для аланов и аорсов характерны погребальные памятники в форме катакомбных погребений. Земли Яньцай исследователь локализировал в Северном Прикаспии и междуречье Волги и Дона. Страна верхних аорсов-Яньцай должна была находиться на пространствах от Дона до Южного Приуралья. Яньцай переименовался в Аланью на востоке тогда же, когда аорсы и сираки уступили место аланам на западе (на Северном Кавказе). Аорсы Яньцая стали одной из основ формирования ранних аланов. Маркиан упоминал о сарматах-аланах. Этноним роксоланы, по мнению исследователя, обозначает светлых аланов. В. Кузнецов утверждает, что со временем аланы заняли ведущее положение в союзе племен, основываясь на сообщении Аммиана Марцеллина. Этноним аланы употреблялся в двух значениях. По одному он обозначал все покоренные племена, по второму лидирующие племена среди сарматов. Массагеты также приняли участие в формировании аланов. Часть аорсов входила в массагетский союз, а другая часть граничила с ним. Дахи (даи) потеснили массагетов, и те форсировали Волгу и расселились на Северном Кавказе. Массагеты на Северном Кавказе были известны в армянских исторических сочинениях как маскуты. В состав массагетов входили асии. Также в этногенезе алан приняли участие ираноязычные тохары, которые были известны китайцам как юэчжи. Постепенная аккумуляция в регионе ираноязычных кочевников привели к утверждению в регионе сармато-аланов, которые сложились из аорсов, сираков, массагетов, асиев и тохаров.

Окончание следует

Ярослав Пилипчук