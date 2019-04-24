Гендиректор парка Haier: «Смотрели, изучали и выбрали Татарстан. Три года доказали, что выбрали правильно»

Гости Международного форума индустриальных парков Parkl расхваливали республику и работу местных ОЭЗ

Вместе с форумом «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019» начал работу II Международный форум индустриальных парков ParkI. Представители крупных компаний, локализовавших производство в Татарстане, в том числе китайской Haier, рассказали, в чем преимущество промышленных площадок с особыми экономическими условиями. Несмотря на транспортное и инфраструктурное удобство и льготирование по налогам, по словам спикеров, остается кадровая проблема, которая возникает как из-за масштабов открывающихся на территориях ОЭЗ производств, так и связанная с более специфическими трудностями, например языковым барьером. Подробности — в материале «Реального времени».

Почему Татарстан?

В этом году KazanSummit перенесли из «Корстона» в выставочный центр «Казань Экспо» в Лаишевском районе, а вместе с ним и второй форум индустриальных парков, на котором, по задумке организаторов, должны обсуждаться реальные кейсы работы на территориях с особыми условиями.

3 года назад в Татарстан пришла китайская компания Haier. Республику выбрали, несмотря на то, что она не соответствует стандартному решению по локализации производств, которого придерживается компания в таких ситуациях, рассказал гендиректор индустриального парка Haier Сунь Чжэньхуа: «Обычно для локализации производства выбирается порт — ближе к экспорту. Но Россия — это очень большой рынок. Мы должны смотреть не только на близость к морю — завод должен быть близко к потребителю. Расположение в Татарстане очень удобное, потому что большая плотность населения, значит, товары быстро дойдут до конечного потребителя».

При выборе места важным фактором был инвестклимат, продолжил Чжэньхуа: «Татарстан ежегодно занимает лидирующие позиции среди лучших регионов для создания комфортного климата для инвесторов. Для нас это очень важно, потому что мы вкладываем не на короткий срок, а на 10 лет».

Спикер отметил, что за 3 года реализовано три проекта и стабильный климат в компании ценен. «5 лет назад мы начали проект «Глобализация» по производству холодильников — смотрели, изучали и выбрали Татарстан. Эти три года доказали, что мы выбрали правильно», — рассказывал гендиректор парка.

Прибыльный климат

«В Татарстане очень привлекательный климат», — подтвердила гендиректор «Камастали» Алевтина Кузьмина. Производство компания запустила две недели назад, став якорным резидентом нижнекамского индустриального парка «Пионер».

Кузьмина отметила, что предприятие занимает порядка половины всех готовых помещений в парке и вокруг него уже начал формироваться промышленный кластер в области металлообработки, предприятия которого используют продукцию компании, то есть создание индустриального парка способствует максимальной концентрации смежных производств на одной территории, добавила она: «Это уменьшает логистические и другие издержки компаний и увеличивает в разы их конкурентоспособность, а как следствие, уровень региона».

ОЭЗ — это тот инструмент региональной поддержки, который хорошо известен в бизнесе, это инструмент с историей, продолжила начальник управления по работе с инвесторами АО ОЭЗ «Санкт-Петербург» Полина Ульзутуева. Она привела данные: 14 лет подобные зоны существуют в России, здесь их 26 (в мире — 4000). «Можно с уверенностью сказать, что это один из эффективных инструментов привлечения инвестиций в экономику страны», — добавила она.

Участники сессии не раз отмечали условия, которые по умолчанию предлагаются в особых зонах, и это большая поддержка для открывающихся здесь производств. По словам Ульзутуевой, это инструмент, который имеет гарантированный законодательством набор налоговых льгот, таможенных преференций, особенностей льготных условий по выкупу земельного участка, по быстрому подключению к сетям инженерно-технического обеспечения.

Кадровые сложности

При этом экономическая поддержка локализованных в ОЭЗ производств не способна решить некоторые проблемы, одна из которых — кадровый вопрос, посетовали участники.

Кузьмина пожаловалась на отсутствие сотрудников, которые разбирались бы в высокотехнологичном китайском оборудовании, используемом на производстве. Вследствие этого компания вынуждена привлекать иностранную рабочую силу — граждан КНР. И вот тут возникает, по сути, искусственно созданная предыдущими действиями проблема — нехватка кадров со знанием китайского языка: «Раз мы привлекаем иностранные кадры, то мы должны обеспечить коммуникацию между российскими гражданами и китайскими».

Бороться с проблемой приходится своими силами, организовывая обучение для российских специалистов на этом оборудовании на базе местного нефтехимического колледжа. «Учите китайский язык», — таким призывом закончился ее комментарий.

«Мне кажется, основное — все-таки профессиональное образование, а знание иностранного языка станет требованием дополнительным», — не согласился директор по развитию ключевых проектов консалтинговой компании «Верное решение» Сергей Маслехин.

«Специалистом научить быть — чрезвычайно сложно, язык выучить [легче], кроме того, технические возможности уже снимают этот барьер: подходит, например, человек в отеле, у него приложение, которое создает контакт с носителем языка. А профессиональный барьер существует», — заключил он. Кузьмина подтвердила, что профессионалы из разных стран могут найти общий язык: «Сколько раз сталкивалась: когда нужно переводить тонкие инженерные моменты, которые на русском языке не совсем понимаешь, но видишь, что люди, которые говорят на разных языках, каким-то образом — рисунками, жестами, как угодно — друг друга понимают. Сергея Владимировича поддерживаю абсолютно».

В Haier, как выяснилось, тоже есть кадровая проблема, но связанная с открытием новых заводов, для которых нужно активно привлекать рабочую силу. Компания запускает новый проект, на этот раз «не по холодильникам, а по стиральным машинам и телевизорам», на который нужно «пригласить еще под 500 человек».

«Мы всегда готовы обучить. В первом проекте отправили в Китай на месяц 30 человек для обучения в китайском парке. Здесь рабочей силы не хватает», — поделился Чжэньхуа.

Переезд форума на новую площадку повлек и организационные сложности, например с навигацией: гостям было сложно понять, на какой из стоек в разных павильонах нужно регистрироваться. Волонтеры направляли участников, в том числе гостей KazanSummit, в разных направлениях и не всегда угадывали, в результате кому-то приходилось выстоять не одну очередь. Проблемы были и у СМИ, для которых предусмотрели отдельную регистрацию в другом павильоне. Возможно, на второй день форума попасть на его площадки будет проще.