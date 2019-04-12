«ПОЗиС» дозрел до «китайского» листа: «Камасталь» «обернет» Haier и POZIS в свой рулон

Производственные мощности китайского резидента «Камасталь» на 35% закроют конкурирующие между собой производители «белой» техники Haier и зеленодольский POZIS

«Дао рождает одно, одно порождает два… а три — для всего остального мира», — цитировал постулаты китайской философии заместитель консула Китая Чэн Вэй на официальной церемонии открытия завода «Камасталь» в нижнекамском индустриальном парке «Пионер». Отсыл к старейшей китайской поговорке был сделан с хорошо понятным намеком: завод по выпуску окрашенной рулонной стали стоимостью 426 млн рублей стал третьим по счету предприятием КНР в республике, и, похоже, останавливаться на этом китайцы не хотят. И тут же преподнесли сюрприз, заявив, что «ПОЗиС», вслед за Haier, заключил с ними контракты на поставку стали для комплектации 30 тысяч холодильников. Подробнее — в материале «Реального времени».

Минниханов осмотрел все накануне



Официальная церемония открытия производства рулонной стали «Камасталь», назначенная на 9 утра, была перенесена на полтора часа вперед — ожидавшийся главным гостем президент РТ Рустам Минниханов не смог прибыть по «уважительной причине». Он экстренно улетел на встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, но перед этим все-таки успел вчера вечером побывать в Нижнекамске, без прессы.

Приглашенные на час-полтора раньше гости прогуливались по арендованной «Камасталью» производственной территории, которую, казалось, только вчера очистили.

Haier три года искал партнера, а нашел в Китае

По всей территории лежали рулоны из оцинкованных стальных листов с логотипами «Магнитогорского металлургического комбината» и «Северстали». Оказалось, это и есть полуфабрикат, из которого китайский резидент делает деньги. Он не собирается «толкать» китайский металл, а закупает оптом российский прокат, окрашивает в собственной камере, накладывает специфическое тиснение — и готово. На выходе — оцинкованные листы для последующего изготовления конструкции бытовой техники.

— Haier почти три года работает в России, но так и не смог найти себе подходящего поставщика листового проката для изготовления корпусов бытовой техники, — рассказал «Реальному времени» технолог «Камастали» Ильнур Гизатуллин. — Пока китайский концерн работал на минимальном уровне выпуска, экспортировать китайскую сталь было терпимо. Но все это время Haier искал поставщика внутри страны, и оказалось, что лучше, чем его стратегический партнер — Shandong BAIKAL Group, нет никого. Так были перенесены мощности в Нижнекамск. Этим летом Haier прекращает поставки металла из Китая и переходит на листы «Камастали».

Haier почти три года работает в России, но так и не смог найти себе подходящего поставщика листового проката для изготовления корпусов бытовой техники



ООО «Камасталь» зарегистрировано в Татарстане в мае 2017 года. Инвестором проекта выступает китайская компания 山东贝加尔集团 — Shandong BAIKAL Group, которой принадлежит 99,8% доли. Она же обеспечила поставку из Китая технологического оборудования, а также подготовила условия для его монтажа и пусконаладки. Завод начал работать в декабре, но официально открылся лишь сейчас. В ожидании расширения сборки холодильников и запуска завода стиральных машин в Набережных Челнах «Камасталь» находится ниже проектной отметки и выпускает пробные партии окрашенного проката.

Думал, не через год, но через три построят

Прибывший на торжество первый вице-премьер Рустам Нигматуллин был радостен и шутил, хотя не скрывал, что сначала скептически относился к третьему резиденту КНР.

— Знаете, когда год назад генеральный директор «Камастали» Алевтина Кузьмина докладывала на инвестиционном совете, что через год построят завод, не верилось. Подумал: хорошо, не через год, но через три построят, — сказал Нигматуллин, признав, что ошибся.

Рустам Нигматуллин был радостен и шутил, хотя не скрывал, что сначала скептически относился к третьему резиденту КНР



Мэр Нижнекамска Айдар Метшин поделился мыслями о высоком, как и заместитель генконсула Китая Чэн Вэй. «Дао рождает одно, одно порождает два… а три — для всего остального мира», — цитировал последний постулаты китайской философии. А затем подтвердил могущество КНР цифрами, заявив, что инвестиции в мировую экономику превысили 129,8 млрд долларов. Вообще, он считает своеобразно, заметив, что инвестиции «Камастали» составляют 740 млн рублей, хотя к текущему моменту достоверно можно сказать лишь о 300 млн рублей. Впрочем, это пустяки, поскольку завод действительно есть и работает, а сколько он стоит, больше нужно знать налоговикам.



Вместе с заместителем консула на церемонию приехали и учредитель «Камастали» Не Вэй, который на родине занимается производством цветной листовой стали, и генеральный директор компании от КНР Чжай Юйгуй. Кстати, последний отлично говорит на русском, а сама Алевтина Кузьмина — на китайском — вот такой тандем. Как рассказали на заводе, Кузьмина родом из дальневосточного Уссурийска и преподавала там китайский язык, после чего была приглашена на завод в Татарстан. В интервью «Реальному времени» она выделила в качестве главного преимущества предприятия территориальную близость к потребителям. По ее словам, китайцы выстроили новую логистическую цепочку, к которой готовы примкнуть татарстанские потребители.



«ПОЗиС» — вслед за китайцами

О ценовой политике она предпочла умолчать, но заметила, что им удалось завербовать даже татарстанский завод «ПОЗиС». По ее словам, татарстанский производитель заключил контракт на поставку китайского листа российского происхождения для комплектации 30 тысяч холодильников. До этого «ПОЗиС» импортировал из Кореи. Сам Радик Хасанов и его команда не приехали на торжество. По словам Кузьминой, в ближайшее время пройдут тестовые отгрузки, но «Камасталь» намерена закрывать 100% потребностей обоих производителей. Правда, их стартовые заказы обеспечат лишь 35% загрузки завода. Остальной объем они рассчитывают добрать от остальных производителей «белой» техники, но главная ставка делается на производство металлочерепицы и сайдинга, профлиста и профилей для ГКЛ, сэндвич-панелей.

По словам Кузьминой, «ПОЗиС» заключил контракт на поставку китайского листа российского происхождения для комплектации 30 тысяч холодильников

Индустриальный парк «Пионер» построен на месте заброшенного кирпичного завода, не функционировавшего более 10 лет. Сегодня, после полного капитального ремонта, здесь располагается территориально обособленный комплекс готовых производственных и офисных помещений, в рамках которого созданы благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности. На первом этапе площадь промышленного парка составляет 9,3 га, застроек — более 15000 кв. м, будут созданы более 200 рабочих мест. Предполагается, что продукция завода (сталь с полимерным покрытием) займет долю в 2% российского рынка.