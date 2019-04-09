Микрорайон Полукамушки в Зеленодольске обновят до конца 2019 года

В историческом центре Зеленодольска, микрорайоне Полукамушки, обновят первую линию домов, сообщают «Новости Зеленодольска».

Планируется, что обновление затронет восемь зданий, включенных в список культурного наследия Татарстана. Старт работ намечен на апрель, ремонт планируется завершить до конца 2019 года. В каждом доме, за исключением 14-го, будет полностью обновлен сруб второго этажа. Укрепят фундамент и межэтажные перекрытия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Зеленодольске стартовала программа по реконструкции самого старого жилого микрорайона. Речь идет о восьми домах, где остаются жить 52 семьи.

«Республика выделила на это деньги — 130 млн рублей, куда будет входить не только внешний облик, но и подводка всех инженерных сетей. Потому что ни для кого не секрет, что в этом квартале во многих домах просто нет централизованной канализации», — передает «Татар-информ» со ссылкой на администрацию города.



