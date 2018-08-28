Татарстан обязали вернуть 322,7 млн рублей субсидий на переселение граждан из аварийного жилья

Татарстан должен вернуть 322,7 млн рублей в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства России Дмитрий Медведев.



Средства были ранее выданы республике на переселение граждан из жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года, говорится в документе.

Вернуть ранее выделенные субсидии в фонд должны также Мордовия (723,1 млн рублей) и Нижегородская область (50,4 млн).

Напомним, федеральная программа по переселению граждан из аварийного жилья перестанет действовать в Татарстане. Застрявшим в трущобах татарстанцам придется самим решать, как им добиваться более комфортных условий проживания. Подробно — в материале «Реального времени».

