Рынок страхования Самарской области: сильные местные и успех добровольного страхования жизни

Данные по региону показали довольно существенное отличие от результатов других крупных субъектов ПФО

«Реальное время» завершает обзор рынка страхования в Приволжском федеральном округе по итогам 2018 года. Мы уже рассказали о Татарстане, Башкортостане и Нижегородской области, а сегодня на очереди еще один крупный поволжский регион — Самарская область. Как показал анализ, ситуация здесь довольно нетипичная: во-первых, велика роль местных страховых компаний, а во-вторых — очень развито добровольное страхование жизни.

Более высокая «рентабельность» страхования в области на фоне соседей

По итогам 2018 года Самарская область показала один из самых значительных результатов по премиям страховщиков. За год компании получили 28,1 млрд рублей премии. Этот показатель примерно на треть больше, чем в Башкортостане и Нижегородской области (там премии около 20 млрд рублей), и совсем немного меньше, чем в Татарстане (30,8 млрд рублей).

На каждый полученный рубль в Самарской области страховщики выплатили в среднем лишь 27 копеек — это гораздо меньше, чем в трех других проанализированных регионах. Там этот показатель составляет 34—37 копеек. Сравнимая цифра — 36 копеек выплат на каждый рубль премии — в целом по России. Константин Федоров, заместитель директора Приволжского регионального центра компании «Ингосстрах», считает, что, исходя из этих цифр, нужно сделать вывод, что Татарстан — более убыточный для страхования регион, чем Самарская область. Соглашается с таким выводом и аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев, отмечая, правда, что рынок этот динамичный, и на следующий год ситуация может значительно измениться.

А вот Гульнара Ибрагимова, директор филиала «Ренессанс страхование» в Казани, говорит, что соотношение выплат и взносов не дает точной картины прибыльности рынка, так как в случае быстрого роста сборов по какому-либо виду страхования (как это сейчас происходит по страхованию жизни) выплаты «догоняют» сборы позже. «Кроме того, такой показатель не учитывает расходы на ведение дела (например, аквизиционные). Обычно соотношение выплат к сборам выше в том случае, если на рынке преобладают виды страхования с большой долей выплат (ОСАГО, ДМС, в меньшей степени — каско). По Татарстану эти три вида занимают 48,3% рынка, по Самаре — 36,3%, соответственно, соотношение выплат к сборам по Самаре меньше», — говорит Ибрагимова.

И в Самарской области больше, чем в трех других регионах, выросли премии — на 17% (до 28,1 млрд рублей), а выплаты незначительно снизились — на 7% (до 7,7 млрд рублей). Напомним, в среднем по России премии увеличились на 16%, а выплаты — на 3%.

Гульнара Ибрагимова говорит, что соотношение выплат и взносов не дает точной картины прибыльности рынка, так как, в случае быстрого роста сборов по какому-либо виду страхования выплаты «догоняют» сборы позже. Фото rt.rbc.ru



Страховщики жизни — лидеры по рынку

Отличительной особенностью региона можно отметить то, что здесь сразу четыре страховые компании, связанные со страхованием жизни, входят в топ-10 игроков рынка по всем сегментам. И три из них находятся на первых строчках по премиям. Первое место у компании, лидирующей еще в двух из проанализированных регионах, «Сбербанк страхование жизни». За год она получила премий на 4,24 млрд рублей и это значительно больше, чем в Татарстане и Нижегородской области. За это время показатель вырос на треть, а выплаты — в 2,5 раза, до 298,3 млн рублей.

На втором месте расположилась «Сосьете Женераль страхование жизни» с 3,95 млрд рублей премий — показатель, вплотную подступающий к премиям «Сбербанк страхование жизни». Правда, год назад компания располагалась на первом месте, но 17%-ный рост оказался не таким сильным, как у страховщика, связанного с крупнейшим банком. Выплаты выросли на 14%, до 106,7 млн рублей. Тройку замыкает «ВТБ страхование жизни» с 2,25 млрд рублей премий. За год у страховщика произошел взрывной рост: объем премий увеличился в пять раз (с 446,8 млн рублей), а выплат выросли, примерно в 80 раз. Правда, показатель по-прежнему очень низкий: год назад он составлял 269 тысяч, а сейчас — 19,3 млн. Еще одна компания, связанная со специфическим видом страхования — «Капитал Лайф страхование жизни» Она расположилась на девятом месте с 915,6 млн рублей премий. Показатель за год снизился почти в два раза, а выплаты выросли на четверть, до 200,8 млн рублей.

В топ-5 по общим показателям, помимо трех страховщиков жизни, входит местная «Объединенная страховая компания» с 1,7 млрд рублей премий и 965 млн рублей выплат (скромный рост на 8% и 14%), а также «Альфастрахование» с 1,5 млрд рублей премий и 612,5 млн рублей выплат. Показатели этой компании выросли очень сильно: премии — на две трети, а выплаты — на 60%.

На шестом месте расположился «Поволжский страховой альянс», еще одна местная компания, зарегистрированная в Сызрани. За год она получила 1,5 млрд рублей премий (рост — на 15%) и осуществила 1,02 млрд рублей выплат (рост — на 21%). Седьмое место — у «Согаза» с 1,37 млрд премий (рост на 13%) и 792 млн рублей выплат (рост на 7%). Следом за ним идет «ВТБ Страхование», недавно купленный «Согазом». Показатель премий у компании — 1,2 млрд рублей, при этом, заметный рост — на треть. Выплаты выросли на четверть, до 159 млн рублей. Девятое место — у упоминавшегося «Капитал Лайф страхование жизни», а замыкает десятку ВСК. Компания снизила объем премий на 5%, до 896 млн рублей, а выплаты — на 27%, до 342 млн рублей.

Выплаты и премии по договорам страхования за 2018 год в Самарской области

Регион 2018 2017 Изменение Выплаты Премии Выплаты Премии Выпл Прем На территории Российской Федерации — всего 523.177.740,914 1.478.342.325,994 509.539.057,000 1.277.547.649,000 3% Самарская область 7.684.832,021 28.055.999,224 8.248.236,000 23.927.526,000 -7% ООО СК «Сбербанк страхование жизни» 298.285,277 4.239.713,629 118.128,000 3.212.835,000 153% ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни» 106.674,487 3.949.319,618 93.404,000 3.368.186,000 14% АО ВТБ Страхование жизни 19.347,004 2.249.223,078 269,000 446.758,000 7092% АО «ОСК» 965.300,295 1.729.393,463 847.824,000 1.594.241,000 14% АО «АльфаСтрахование» 612.513,053 1.506.781,696 382.149,000 909.391,000 60% ООО «ПСА» 1.016.806,328 1.497.113,265 842.823,000 1.302.835,000 21%

Добровольное страхование жизни: в два раза больше премий, чем в других регионах

Из общего списка можно понять, что в Самарской области очень развит сегмент добровольного страхования жизни. Объем премий компаний такого профиля в регионе составил 12,6 млрд рублей — это около 45% от премий страховщиков в области по всем сегментам страхования. По сравнению с Татарстаном результат выше в полтора раза, по сравнению с Башкортостаном и Нижегородской областью — примерно в два раза. За год объем премий по сегменту в Самарской области увеличился на треть (по России — на 36%), а выплат — на 64%, до 891,7 млн рублей (по России — на 84%).

Лидером сегмента стал «Сбербанк страхование жизни» — им было получено 4,1 млрд рублей (треть от премий всех страховщиков), рост составил 29%. Выплаты выросли в 2,5 раза, до 294 млн рублей. Второе место — у «Сосьете Женераль страхование жизни» с 2,78 млрд рублей премий (рост — на 18%) и 83 млн рублей выплат (рост — на 22%). Также очень значительный результат — 2,25 млрд рублей премий — у «ВТБ страхование жизни» (рост — в пять раз), выплаты составили 19,3 млн рублей.

Компании, идущие следом, уже значительно отстают по объему премий. «Капитал Лайф страхование жизни» получил всего 888 млн рублей премий. Это почти в три раза меньше, чем у обладателя третьего места, и в два раза меньше показателя самой компании годом ранее. Выплаты, несмотря на это, выросли на 29%, до 195 млн рублей. Пятерку замыкает «Альфастрахование-Жизнь», ее результат еще на четверть меньше — 645 млн рублей (снижение на треть), выплаты составили 209 млн рублей (рост — на 45%).

Также в десятку входят компании, получившие от 161 до 567 млн рублей премий. Самый яркий показатель роста премий — у «Макс-Жизнь» с шестого места. Этот страховщик увеличил показатель в 4,2 раза (со 135 до 567 млн рублей), а вот по выплатам наиболее заметный рост — у «Согаз-Жизнь» (в семь раз, при этом премии выросли всего на 71%) и «Русский Стандарт страхование жизни» (в 5,8 раза, а премии выросли всего на 22%).

Выплаты и премии по добровольному страхованию жизни за 2018 год в Самарской области

Регион 2018 2017 Изменение Выплаты Премии Выплаты Премии Выпл Прем На территории Российской Федерации — всего 67.070.481,613 452.399.853,529 36.486.836,000 331.536.826,000 84% Самарская область 891.735,298 12.598.415,609 542.484,000 9.435.116,000 64% ООО СК «Сбербанк страхование жизни» 293.876,275 4.118.827,237 117.122,000 3.203.405,000 151% ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни» 82.952,054 2.777.723,706 68.050,000 2.345.938,000 22% АО ВТБ Страхование жизни 19.347,004 2.249.222,488 269,000 446.758,000 7092% ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» 194.692,693 887.560,256 150.847,000 1.683.788,000 29% ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» 209.266,940 644.901,898 144.076,000 967.458,000 45% ООО «МАКС-Жизнь» 4.401,036 566.918,481 0,000 134.387,000

ОСАГО: рынок — в руках местных игроков

Следующим по значению, но в два раза отстающим от добровольного страхования жизни сегментом в регионе является ОСАГО. Страховщики здесь собрали премий на 5,5 млрд рублей — это меньше, чем в трех других проанализированных регионах. А вот динамика почти такая же, как в целом по России — премии выросли на 2%, а выплаты снизились на 19%, до 3,73 млрд рублей.

В лидерах здесь местные страховщики. Обе компании, получившие больше миллиарда рублей премий, зарегистрированы в Самарской области. На первой строчке — «Поволжский страховой альянс». Он получил 1,3 млрд рублей премий, что на 20% больше, чем год назад (выплаты выросли на 23%, их объем — 950,3 млн рублей). «Объединенная страховая компания» получила премий на 1,09 млрд рублей и выплатила 691 млн рублей. Премии выросли слабее, чем у лидера — всего на 8%, а выплаты — сильнее, на 27%.

Крупнейший федеральный игрок Самарской области на рынке ОСАГО — «Альфастрахование» — по премиям не дотягивает до миллиарда. Его показатель равен 833 млн рублей, однако за год у компании существенный рост — в 2,2 раза. Выплаты, впрочем, выросли еще сильнее — в 2,4 раза, до 363 млн рублей. Обладатель четвертого места — «РЕСО-Гарантия» — отстает от «Альфастрахования» более чем в два раза — премий у него всего 344 млн рублей, показатель снизился на 17%. Объем выплат уменьшился и того больше — на 35%, до 233 млн рублей. Замыкает пятерку еще один местный игрок — «Астро-Волга». Премии тут за год снизились на 10%, до 265 млн рублей, а выплаты — на 36%, до 202,6 млн рублей.

Из остальных компаний из топ-10 можно выделить татарстанское «Наско» с девятого места, увеличившее премии в полтора раза (до 149 млн рублей). Правда, выплаты скакнули еще сильнее — в 2,1 раза, до 100,5 млн рублей. ВСК, занимающий седьмое место, наоборот, снизила премии сразу в два раза — с 394 млн до 207 млн рублей. Еще сильнее снизились премии у «Росгосстраха» — на две трети, с 408 млн до 143,6 млн рублей.

Выплаты и премии по договорам ОСАГО за 2018 год в Самарской области

Регион 2018 2017 Изменение Выплаты Премии Выплаты Премии Выпл Прем По договорам страхования на территории Российской Федерации — всего 137.897.003,575 225.949.750,978 175.516.144,000 222.069.260,000 -21% Самарская область 3.734.952,845 5.497.931,134 4.608.790,000 5.376.233,000 -19% ООО «ПСА» 950.273,479 1.304.070,084 772.841,000 1.084.936,000 23% АО «ОСК» 690.901,769 1.088.542,118 545.430,000 1.009.334,000 27% АО «АльфаСтрахование» 363.044,256 833.064,459 150.518,000 385.283,000 141% СПАО «РЕСО-Гарантия» 233.261,254 343.639,378 357.605,000 411.671,000 -35% АО «СК „Астро-Волга“ 202.570,670 264.593,046 315.927,000 293.369,000 -36% СПАО „Ингосстрах“ 114.226,999 208.531,450 296.053,000 195.175,000 -61%

Добровольное страхование имущества интересует область мало

Почти столько же, сколько за ОСАГО, страховщики получили за добровольное страхование имущества. Объем премий составил 4,89 млрд рублей – из четырех анализируемых регионов меньше показатель только в Башкортостане (4 миллиарда). В Самарской области показатель вырос на 9% — это больше, чем в среднем по России (на 2%), Нижегородской области (на 3%) и Татарстане (на 4%), но меньше, чем в Башкортостане (на 12%). Выплаты в сегменте снизились на 8%, до 1,72 млрд рублей – в среднем по России показатель, напротив, вырос на 11%.

Крупнейшим страховщиком в сегменте вновь стала местная компания – «ОСК». Показатель составил 541,5 млн рублей – рост на 4%. Объем выплат снизился на 13%, до 245,6 млн рублей. Следом за «ОСК» идет «ВТБ Страхование» — премии тут меньше совсем незначительно – 448,8 млн рублей, а вот выплаты отличаются сильно – 10,8 млн рублей (это – самый низкий показатель из компаний в топ-10). При этом премии показали рекордный рост – в два раза, в то время как выплаты снизились на 27%.

Третье место оказалось у ВСК с 424,4 млн рублей премий (+7%) и 148,5 млн рублей выплат (-14%). Следом за ВСК — «Ингосстрах» с 403,4 млн рублей премий и 134 млн рублей выплат. Показатели выросли на 8% и 3%, соответственно. Замыкает пятерку «Росгосстрах» с 378,3 млн рублей премий и 217 млн рублей выплат. Оба показателя заметно «просели» — на треть и на 45% соответственно.

Из показателей компаний, входящих в десятку, стоит выделить также «Альфастрахование». Она увеличила премии на 62% (до 309 млн рублей), а выплаты – на 30% (до 83,3 млн рублей). Последние сильно (на 46% и 61% соответственно) выросли у компаний «Эрго» и «Сбербанк страхование».

Выплаты и премии по договорам страхования имущества за 2018 год в Самарской области

Регион 2018 2017 Изменение Выплаты Премии Выплаты Премии Выпл Прем На территории Российской Федерации — всего 154.404.655,758 361.480.500,959 138.602.811,000 353.063.734,000 11% Самарская область 1.719.367,020 4.893.342,734 1.862.450,000 4.495.187,000 -8% АО „ОСК“ 245.611,763 541.533,411 283.330,000 518.789,000 -13% ООО СК „ВТБ Страхование“ 10.860,902 448.781,397 14.820,000 216.671,000 -27% САО „ВСК“ 148.502,271 424.371,124 173.348,000 397.463,000 -14% СПАО „Ингосстрах“ 133.923,946 403.354,364 129.975,000 374.355,000 3% ПАО СК „Росгосстрах“ 216.989,156 378.286,406 392.878,000 567.904,000 -45% АО „АльфаСтрахование“ 83.294,034 309.077,943 64.078,000 191.138,000 30%

Добровольное личное страхование популярнее, чем в Башкирии и Нижнем

Завершает наш обзор сегмент добровольного личного страхования, в который не входит страхование жизни. Всего в регионе страховщики собрали премий на 4,34 млрд рублей — это немного меньше, чем в Татарстане, но заметно больше, чем в Башкортостане и Нижегородской области. За год объем премий вырос на 12% (по России — на 23%, по Башкортостану — на 20%, по Нижегородской области — на 8%, по Татарстану — всего на 6%).

Абсолютным лидером в сегменте является «Сосьете Женераль страхование жизни» с 1,17 млрд рублей премий (у компании, напомним, второе место в сегменте страхования жизни). За год показатель вырос на 15%, а выплаты, и без того небольшие, снизились еще на 9% — до 23,7 млн рублей. Для сравнения, у находящейся на втором месте компании «Согаз» выплаты составили 615,3 млн рублей, и это на 9% больше, чем годом ранее. При этом премии составляют всего 828,7 млн рублей (рост на 22%). Замыкает тройку «ВТБ Страхование», которая после перехода под общий бренд с «Согазом», видимо, «подвинет» нынешнего лидера. Сейчас у компании — 601,5 млн рублей премий (годовой рост — 3%) и 144,3 млн рублей выплат (рост в полтора раза).

Четвертое и пятое места оказались у «Альфастрахования» и ВСК. Их показатели премий — 314 и 213 млн рублей соответственно. При этом, если у «Альфастрахования» показатель вырос лишь на 6%, то у ВСК он резко взлетел — сразу на 80%. При этом у «Альфастрахования» выплаты снизились на 3% (до 160,4 млн рублей), а у ВСК — выросли на 41% (до 17,7 млн рублей).

Из показателей компаний, занимающих места с пятого по десятое, стоит отметить результат «Сбербанк страхование жизни». Его показатель премий вырос в 12 раз — с 9,4 млн до 120,9 млн рублей, а выплаты «всего» в четыре раза — с 1 до 4,4 млн рублей. Также интересен показатель по премиям «ОСК» — он вырос в полтора раза, с 48 до 72 млн рублей, выплаты увеличились почти так же — с 16,1 млн до 23,6 млн рублей. Провальный показатель — только у «Росгосстраха», который снизил объем премий в два раза — со 133,9 до 71,9 млн рублей.

Выплаты и премии по договорам личного страхования за 2018 год в Самарской области

Регион 2018 2017 Изменение Выплаты Премии Выплаты Премии Выпл Прем На территории Российской Федерации — всего 128.334.566,793 321.363.712,481 120.178.533,000 261.257.231,000 7% Самарская область 1.253.236,083 4.339.741,136 1.149.515,000 3.874.679,000 9% ООО „СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни“ 23.722,433 1.171.595,912 25.354,000 1.022.248,000 -6% АО „СОГАЗ“ 615.313,725 828.669,516 562.912,000 679.446,000 9% ООО СК „ВТБ Страхование“ 144.305,352 601.551,854 92.346,000 586.297,000 56% АО „АльфаСтрахование“ 160.354,272 314.105,184 165.733,000 295.792,000 -3% САО „ВСК“ 17.700,762 212.953,861 12.568,000 118.497,000 41% ООО „СК КАРДИФ“ 12.525,389 130.763,227 8.689,000 138.415,000 44%