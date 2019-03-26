Дело о взятке 880 тысяч экс-главы исполкома Чистополя дошло до суда

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В Чистопольский горсуд поступило уголовное дело бывшего сити-менеджера города Александра Заиконникова. Он обвиняется в получении через посредника денежных средств в крупном размере за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, с использованием служебных полномочий и вымогательством предмета взятки (п. «б», п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Дата первого заседания суда пока не назначена.

Напомним, речь идет о сумме 880 тысяч рублей «за беспрепятственное подписание» актов приемки выполненных работ по муниципальным контрактам на благоустройство, заключенным между исполкомом Чистополя и ООО «Монолит».

После задержания 7 января Заиконников написал явку с повинной, был отправлен под домашний арест и подал заявление об уходе с муниципальной службы.

Расследованием дела занимался третий отдел по особо важным делам Следкома по РТ, который сейчас разбирается в хищениях на ОАО «Заинский сахар».