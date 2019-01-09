Заиконникова арестовали, в суде он полностью признал вину

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Под домашний арест до 7 марта отправлен глава исполкома Чистополя Александр Заиконников. Такое решение только что огласил Ново-Савиновский суд Казани, передает с места журналист «Реального времени».

На заседании суда представитель прокуратуры Рамиль Гильмутдинов специально уточнил у подозреваемого в получении взятки: «Вы вину полностью признаете?» «Да, полностью», — ответил Заиконников.

Кроме представителей СМИ, оперативников ФСБ и участников заседания в зале присутствовал старший сын подозреваемого.

Перед этим следователь третьего отдела Следкома по РТ Булат Шакирянов сообщил — сити-менеджера Чистополя подозревают в том, что с июня по декабрь 2018 года он получил от директора ООО «Монолит» Ситдикова взятку за подписание актов выполненных работ по муниципальным контрактам и общее покровительство.



Шакирянов просил о домашнем аресте подозреваемого, ссылаясь на некий рапорт ФСБ о том, что Заиконников, в том числе как бывший сотрудник МВД Татарстана, обладает обширными связями в органах государственной власти и может воспрепятствовать ходу следствия, повлиять на свидетелей с целью изменения показаний и скрыться.

Адвокат подозреваемого Гузель Тухватуллина просила отказать следствию, указывая на то, что объективных доказательств о намерениях ее клиента скрыться либо оказать помехи, в суд не представлено.

«Он полностью признал вину, раскаялся. Имеет постоянное место жительства в Татарстане. На учетах у нарколога и у психиатра не состоит и не состоял. Имеет троих детей, двое из которых несовершеннолетние», — сказала защитник.

Сам Заиконников поддержал речь адвоката и просил отпустить его под подписку.



Подробности коррупционного скандала — в материале «Реального времени».