Верховный суд РТ поправил приговор «гвардейцу» Гильванову

Фото: Реальное время/ Анастасия Михайлова

На 1 год меньше подельника проведет за решеткой бывший замначальника угрозыска ОП «Гвардейский» Даниил Гильванов. Накануне в апелляции Верховный суд Татарстана снизил срок его наказания с 3,5 до 2,5 года колонии общего режима, учтя признание вины и деятельное раскаяние, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Приговор бывшему замначальнику следствия ОП «Гвардейский» Ленару Галяуву оставлен без изменения.

Напомним, Галяува и Гильванова судили по обвинению во взятках на 1 млн рублей. В прениях гособвинитель запрашивал на двоих 17 лет колонии. Однако Советский райсуд Казани дал каждому по 3,5 года, квалифицировав действия Галяува по эпизоду с 340 тыс. рублей как мошенничество, а по эпизоду с 600 тыс. рублей как покушение на мошенничество, а действия Гильванова как посредничества взяткам.

В суде установлено: за деньги сестре подозреваемого в угоне обещали сначала переквалификацию статьи на менее тяжкую, а затем — прекращение дела. Оба осужденных были лишены званий полковников.

На днях в Казани арестовали трех уволенных из МВД сотрудников ГАИ.