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«Тантана»-2019: двенадцать лучших

07:00, 28.03.2019

В Татарстане вручили главную театральную премию года

«Тантана»-2019: двенадцать лучших Фото: Ринат Назметдинов

День театра прошел вчера в Татарстане весьма активно — во всех 16 государственных театрах не просто шли спектакли, но и проходили встречи со зрителями, мастер-классы, обсуждения постановок. Главное же событие состоялось вечером в зале Камаловского театра. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«В Казань они не вернутся»

Утро международного Дня театра началось с пресс-конференции руководителей некоторых татарстанских театров. Решили, что говорить о премьерах не будут, это банально, а будут о том, что волнует сейчас театры.

Председатель СТД РТ, секретарь СТД РФ, главный режиссер Камаловского театра Фарид Бикчантаев озабочен сложностями с театральным образованием в регионах. Чтобы как-то поддержать театральные школы, камаловцы придумали в этом году провести в рамках Международного фестиваля театров тюркоязычных стран «Науруз» фестиваль студенческих спектаклей, и на него уже поступило много заявок, в том числе из-за рубежа.

Бикчантаева поддержал директор-художественный руководитель Качаловского театра Александр Славутский, рассказавший о том, что сейчас основной костяк качаловской труппы составляют два курса выпускников ГИТИСа, которые учились в стенах БДТ им. В.И. Качалова. Такая методика позволяет сохранить выпускников в Казани.

Александр Славутский рассказал о том, что сейчас основной костяк качаловской труппы составляют два курса выпускников ГИТИСа, которые учились в стенах БДТ им. В.И. Качалова. Фото Максима Платонова

«Если же отправлять их учиться в Москву, то практически никто из них в Казань не вернется», — отметил Александр Славутский. То есть методика, существовавшая в прошлом веке, когда из регионов ехали учиться в Москву целые студии, а потом практически полным составом возвращались в Казань и вливались в труппы театров, сейчас не работает.

Где же выход? Собравшиеся на пресс-конференции были единодушны: открывать в Казани филиал какого-либо федерального театрального вуза. Идея, правда, небезупречная: а кто будет учить будущих актеров и режиссеров? Если с преподаванием режиссуры и актерского мастерства проблем не будет, то кто будет читать остальные дисциплины? Таких профессиональных кадров в Татарстане пока практически нет.

Впрочем, с легкой руки Славутского пресс-конференция завершилась на мажорной ноте: Александр Яковлевич отметил, что Татарстан — регион особый, и театрам здесь совсем неплохо живется — есть возможность и премьеры выпускать, и фестивали проводить. В Набережных Челнах, например, строятся два театра — татарский и русский, для «Мастеровых». Подобное не каждый регион может себе позволить.

Достойны все

Вечером театральная общественность традиционно собралась в большом зале Камаловского театра, где прошло вручение ежегодной театральной премии «Тантана», ее в этом году вручали в 12 номинациях. Вели вечер, интеллигентно балагуря, актеры-камаловцы Рамиль Вазиев и Искандер Хайруллин, причем последний вышел в тоге и золотом венке, изображая бога Диониса, именно с его культом и связан День театра. В марте в античные времена традиционно проводили веселые праздники, посвященные Дионису, прообразы первых театральных представлений.

Кстати, Искандер Хайруллин в один из моментов переоделся и сменил тогу на строгий костюм, это произошло в тот момент, когда ему вручали приз за лучшую мужскую роль года — так была оценена его работа в спектакле по повести Гаяза Исхаки «И это жизнь?». А лучшей актрисой года была признана Раушания Файзуллина из Альметьевского театра.

Вели вечер, интеллигентно балагуря, актеры-камаловцы Рамиль Вазиев и Искандер Хайруллин, причем последний вышел в тоге и золотом венке, изображая бога Диониса

Приз за лучший ансамбль получил спектакль кукольного театра «Экият» «Ночь перед Рождеством», лучшими актерами второго плана стали Лейсан Хайбуллина из бугульминского театра и Ильфир Султанов из Буинска. Лучшим спектаклем для детей была признана постановка Атнинского театра — «Синяя птица» по символистской сказке Мориса Метерлинка. Лучшей солисткой музыкального театра стала Гульнора Гатина за партию Сююмбике в одноименной опере Резеды Ахияровой.

Одна из самых трогательных номинаций — «За честь и достоинство» для актеров, которые всю жизнь посвятили сцене и служили театру самозабвенно. В этом году в номинации победила старейшая актриса Камаловского тетра Наиля Гараева. Приз ей вручил спикер парламента Фарид Мухаметшин.

И, наконец, главная номинация «Спектакль-событие». То ли в честь Года театра, то ли по какой другой причине, но в этом году «Спектаклем-событием» были объявлены четыре постановки: опера «Сююмбике», идущая на сцене ТГАТ оперы и балета им. М. Джалиля, спектакль Камаловского театра «И это жизнь?», тюзовская постановка «Бал.Бесы» и иммерсивный спектакль Фонда «Живой город» «Анна Каренина».

Денежной премии эта номинация в этом году не предусматривала, да и то верно: делить 50 тысяч рублей на четверых было бы просто смешно. Так что все четыре спектакля были награждены грамотами и громкими зрительскими аплодисментами.

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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
Татьяна Мамаева, фото Рината Назметдинова
ОбществоКультура Татарстан
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