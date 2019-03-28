«Тантана»-2019: двенадцать лучших

В Татарстане вручили главную театральную премию года

Фото: Ринат Назметдинов

День театра прошел вчера в Татарстане весьма активно — во всех 16 государственных театрах не просто шли спектакли, но и проходили встречи со зрителями, мастер-классы, обсуждения постановок. Главное же событие состоялось вечером в зале Камаловского театра. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«В Казань они не вернутся»

Утро международного Дня театра началось с пресс-конференции руководителей некоторых татарстанских театров. Решили, что говорить о премьерах не будут, это банально, а будут о том, что волнует сейчас театры.

Председатель СТД РТ, секретарь СТД РФ, главный режиссер Камаловского театра Фарид Бикчантаев озабочен сложностями с театральным образованием в регионах. Чтобы как-то поддержать театральные школы, камаловцы придумали в этом году провести в рамках Международного фестиваля театров тюркоязычных стран «Науруз» фестиваль студенческих спектаклей, и на него уже поступило много заявок, в том числе из-за рубежа.

Бикчантаева поддержал директор-художественный руководитель Качаловского театра Александр Славутский, рассказавший о том, что сейчас основной костяк качаловской труппы составляют два курса выпускников ГИТИСа, которые учились в стенах БДТ им. В.И. Качалова. Такая методика позволяет сохранить выпускников в Казани.

Александр Славутский рассказал о том, что сейчас основной костяк качаловской труппы составляют два курса выпускников ГИТИСа, которые учились в стенах БДТ им. В.И. Качалова. Фото Максима Платонова



«Если же отправлять их учиться в Москву, то практически никто из них в Казань не вернется», — отметил Александр Славутский. То есть методика, существовавшая в прошлом веке, когда из регионов ехали учиться в Москву целые студии, а потом практически полным составом возвращались в Казань и вливались в труппы театров, сейчас не работает.

Где же выход? Собравшиеся на пресс-конференции были единодушны: открывать в Казани филиал какого-либо федерального театрального вуза. Идея, правда, небезупречная: а кто будет учить будущих актеров и режиссеров? Если с преподаванием режиссуры и актерского мастерства проблем не будет, то кто будет читать остальные дисциплины? Таких профессиональных кадров в Татарстане пока практически нет.

Впрочем, с легкой руки Славутского пресс-конференция завершилась на мажорной ноте: Александр Яковлевич отметил, что Татарстан — регион особый, и театрам здесь совсем неплохо живется — есть возможность и премьеры выпускать, и фестивали проводить. В Набережных Челнах, например, строятся два театра — татарский и русский, для «Мастеровых». Подобное не каждый регион может себе позволить.

Достойны все

Вечером театральная общественность традиционно собралась в большом зале Камаловского театра, где прошло вручение ежегодной театральной премии «Тантана», ее в этом году вручали в 12 номинациях. Вели вечер, интеллигентно балагуря, актеры-камаловцы Рамиль Вазиев и Искандер Хайруллин, причем последний вышел в тоге и золотом венке, изображая бога Диониса, именно с его культом и связан День театра. В марте в античные времена традиционно проводили веселые праздники, посвященные Дионису, прообразы первых театральных представлений.

Кстати, Искандер Хайруллин в один из моментов переоделся и сменил тогу на строгий костюм, это произошло в тот момент, когда ему вручали приз за лучшую мужскую роль года — так была оценена его работа в спектакле по повести Гаяза Исхаки «И это жизнь?». А лучшей актрисой года была признана Раушания Файзуллина из Альметьевского театра.

Вели вечер, интеллигентно балагуря, актеры-камаловцы Рамиль Вазиев и Искандер Хайруллин, причем последний вышел в тоге и золотом венке, изображая бога Диониса



Приз за лучший ансамбль получил спектакль кукольного театра «Экият» «Ночь перед Рождеством», лучшими актерами второго плана стали Лейсан Хайбуллина из бугульминского театра и Ильфир Султанов из Буинска. Лучшим спектаклем для детей была признана постановка Атнинского театра — «Синяя птица» по символистской сказке Мориса Метерлинка. Лучшей солисткой музыкального театра стала Гульнора Гатина за партию Сююмбике в одноименной опере Резеды Ахияровой.

Одна из самых трогательных номинаций — «За честь и достоинство» для актеров, которые всю жизнь посвятили сцене и служили театру самозабвенно. В этом году в номинации победила старейшая актриса Камаловского тетра Наиля Гараева. Приз ей вручил спикер парламента Фарид Мухаметшин.

И, наконец, главная номинация «Спектакль-событие». То ли в честь Года театра, то ли по какой другой причине, но в этом году «Спектаклем-событием» были объявлены четыре постановки: опера «Сююмбике», идущая на сцене ТГАТ оперы и балета им. М. Джалиля, спектакль Камаловского театра «И это жизнь?», тюзовская постановка «Бал.Бесы» и иммерсивный спектакль Фонда «Живой город» «Анна Каренина».

Денежной премии эта номинация в этом году не предусматривала, да и то верно: делить 50 тысяч рублей на четверых было бы просто смешно. Так что все четыре спектакля были награждены грамотами и громкими зрительскими аплодисментами.

1 / 24 Ринат Назметдинов



Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов