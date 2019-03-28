«Надо обратить внимание на народную медицину, это наша фишка. Даже в Удмуртии есть много целителей»

Депутат Госдумы Валерий Бузилов предложил завлекать туристов нетрадиционными методиками оздоровления

Депутат Госдумы от Удмуртии Валерий Бузилов предложил привлекать в регион туристов из-за рубежа народной медициной. Он отметил, что, несмотря на негативное отношение к целителям и методам оздоровления, идущим «из глубины веков», со стороны официальной медицины, их услугами пользуются и сами врачи. Эксперты сомневаются в том, что народные целители заинтересуют туристов извне, однако развивать проверенные методы оздоровления стоит, тем более что в Удмуртии есть потенциал для лекарственного растениеводства. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Надо обратить внимание и на народную медицину»

Депутат Госдумы РФ от Удмуртии, член фракции «Единая Россия» и комитета по бюджету и налогам Валерий Бузилов предложил в рамках развития медицинского туризма заняться темой и народной медицины, которая могла бы привлечь гостей из-за рубежа. Он привел в пример поездки россиян в Китай, Индию и Таиланд, где они могут на себе испытать традиционные методы оздоровления. Об этом депутат рассказал на пресс-конференции в Ижевске. Ранее он принял участие в совещании по развитию медицинского туризма в Госдуме. По словам Бузилова, сейчас довольно велик поток граждан других государств, приезжающих в российские медицинские центры для получения необходимого лечения. Однако привлекательными могут быть и народные методы.

— Я сказал, что, наверное, надо обратить внимание и на народную медицину. Сегодня народная медицина считается нетрадиционной, но это наша фишка, потому что даже в Удмуртии есть много целителей, к которым приезжают отовсюду, даже из-за рубежа, едут люди, которые заинтересованы и не могут вылечиться традиционной медициной. У нас этот пласт официальной медициной не замечается, — отметил он.

При этом Бузилов добавил, что во время обсуждения на него косо смотрели как раз представители системы здравоохранения, которые не приветствуют непроверенные и неодобренные методы оздоровления. В то же время иностранцев и сейчас завлекают в русскую баню, что он также отнес к элементам народной медицины.

— Удмуртия славится шаманами. Я знаю представителей кардиоцентра, которые пользуются услугами этих шаманов, когда сами себя не могут вылечить. Я 3 года назад тоже был у целительницы в Самарской области. Там в очереди сидели врачи и за ней записывали. Относились скептически, но потом приезжали и благодарили за то, что действительно вылечились после приема, — рассказал Бузилов.

Валерий Бузилов: «Удмуртия славится шаманами. Я знаю представителей кардиоцентра, которые пользуются услугами этих шаманов, когда сами себя не могут вылечить». Фото duma-er.ru



Депутат отметил, что, безусловно, это направление также нужно регулировать, и решения, как это сделать, сейчас нет. Сейчас у разных целителей можно обнаружить множество дипломов, которые они сами себе выдают, поэтому вопросом нужно заниматься.

«В мире безумное количество аллергий на медицинские препараты»

Присутствовавшая на пресс-конференции руководитель общественной приемной ЕР в Удмуртии, в прошлом председатель постоянной комиссии Госсовета УР по здравоохранению Светлана Кривилева в комментарии для «Реального времени» отметила, что продвигать стоит все-таки не столько целителей, сколько существующие альтернативные методики оздоровления, вроде иппотерапии, гирудотерапии и использование даров природы.

— Я бы сюда добавила не народных целителей, а сертифицированные на федеральном уровне варзи-ятчинские грязи, которые используют там на месте, они обладают очень мощным целебным действием при лечении бесплодия. У нас есть шикарные водные источники, по которым защищены кандидатские диссертации, — это увинская и варзи-ятчинская вода. Сама природа Камского края благоприятна для туризма, в частности экотуризма, когда люди приезжают из города в деревню, могут покопать картошку, пособирать ягоды, подоить коз. Кроме того, есть травницы, которые собирают разные лекарственные травы, это сейчас актуально, ведь в мире безумное количество аллергий на медицинские препараты, — отметила Кривилева.

При этом такая деятельность должна быть сертифицирована и соответствовать всем нормам безопасности. С другой стороны, у людей есть право обращаться к народным методам лечения.

Светлана Кривилева отметила, что продвигать стоит не столько целителей, сколько существующие альтернативные методики оздоровления, вроде иппотерапии, гирудотерапии и использование даров природы. Фото udmtv.ru



«Стоит расширять направление лекарственного растениеводства»

Депутат Госсовета Удмуртии, ректор Российской академии медико-социальной реабилитации Фарид Юнусов сомневается в целом в перспективах медицинского туризма, так как все-таки уровень развития здравоохранения в России не может сравниться с европейскими странами. Сейчас в Россию пациенты приезжают лишь, если здесь те же операции и лечебные процедуры стоят дешевле, либо за какими-то отдельными медицинскими услугами. Поток россиян, желающих полечиться за рубежом, в сотни раз больше.

Что касается направления народной медицины, то его нужно развивать, считает Юнусов. В России эта сфера уже регулируется государством, и человек может получить статус народного целителя.

— У нас и в официальных государственных учреждениях здравоохранения применяются народные методы лечения, которым уже сотни и тысячи лет. Я имею в виду иглоукалывание, применение пиявок, продуктов пчеловодства, точечный массаж, то есть ряд методов официально разрешены Минздравом РФ, — отметил Юнусов.

В то же время, конечно, многие работают нелегально и применяют сомнительные методы лечения, которые могут привести к ухудшению физического состояния пациента, заболевание просто запустят, и это в итоге может обернуться тяжелыми последствиями, говорит Юнусов. Однако люди обращаются к таким «целителям» нередко из-за того, что им оказываются недоступные по разным причинам медицинские услуги.

— Народную медицину нужно развивать и поддерживать, я имею в виду методы, которые проверены веками и эффективность их подтверждена наукой. В частности, стоит расширять направление лекарственного растениеводства. В Удмуртии много полей и лесов, на которых можно было бы выращивать такие ценные растения, можно развивать и сбор дикоросов. В советские времена все это было, но потом все разрушили. Такие натуральные средства являются альтернативой химическим препаратам, которые распространены, но не всегда качественны. Сейчас крупные фармкомпании выдавливают с рынка натуральные препараты, хотя при правильном назначении они могут быть эффективнее привычных лекарств из аптек, — говорит Юнусов.

Фарид Юнусов сомневается в целом в перспективах медицинского туризма, так как уровень развития здравоохранения в России не может сравниться с европейскими странами. Фото susanin.news



Он также считает, что апробированные методы народной медицины, применяемые в клиниках, нужно включить в обязательное медицинское страхование, чтобы у пациентов была возможность пользоваться ими бесплатно.

Руководитель регионального отделения Российского союза туриндустрии Елена Захидова сомневается, что народная медицина может стать дополнительным направлением, способным привлечь туристов в Удмуртию.

— Туристов в России могут заинтересовать разве что шаманы в Бурятии или на Алтае, известные алтайские травы, но только если такие направления будут активно рекламироваться. Что касается Удмуртии, то у нас говорят о планах развивать много разных направлений туризма, но пора на чем-то сконцентрироваться, — отметила Захидова.