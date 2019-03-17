«Лучший первый тайм в сезоне от «Рубина». И закономерное поражение во втором

Как казанцы и ростовчане поменялись местами в турнирной таблице

Матчи казанского и ростовского клубов на фоне объединяющей их персоны Курбана Бердыева уже давно перестали быть рядовыми. Кроме того, в составах обеих команд немало игроков, которые поиграли и в Казани, и в Ростове-на-Дону. А две недели назад этот сюжет получил развитие — к южанам перебрался легендарный тренер вратарей Виталий Кафанов. Именно он плюс бывшие игроки «Рубина» стали главными героями матча, в котором казанцы здорово играли в первой половине, но не имели достаточно резервов и мастерства, чтобы достойно ответить во второй. Все подробности — в репортаже «Реального времени».

Первый же матч Кафанова в новой команде — против «Рубина»



Перед игрой все внимание заслуженно было приковано к персоне Виталия Кафанова. Легендарный для «Рубина» тренер, который две недели назад перебрался из Казани в Ростов-на-Дону, затмил и своего верного друга и соратника Курбана Бердыева, и главного тренера своей новой команды Валерия Карпина. Последний занял место не на бровке, так как отбывает дисквалификацию за толчок судьи, заработанную в конце прошлого календарного года. Как раз матч с «Рубином» был последним для Валерия Георгиевича, в котором ему пришлось наблюдать за собственной командой «со стороны».

А руководит «Ростовом» в отсутствие Карпина как раз Кафанов, которого Бердыев без стеснений называет братом. Виталий Витальевич проработал в Казани в общей сложности 13 лет — и вряд ли горел желанием провести первый же матч в новой команде против Бердыева. Забегая вперед, скажем, что этот поединок был как раз из тех случаев, когда принято говорить, что ученик превзошел своего учителя.

Руководит «Ростовом» в отсутствие Карпина Виталий Кафанов, которого Курбан Бердыев без стеснения называет братом



«Ребята с твоего района» и Сагитов в фан-секторе

Официальная цифра посещаемости матча — чуть более пяти тысяч зрителей. Примерно столько пришло, например, на третий матч Кубка Европы в казанский «Баскет-холл», в котором УНИКС на этой неделе обыграл «Локомотив-Кубань». Со зрителями у «Рубина» по-прежнему большие проблемы, но стоит отдать должное клубу, который начал правильную по смыслу и подаче кампанию под названием «Ребята с твоего района».

Если клуб не имеет возможности завлекать болельщиков на трибуны с помощью звездных имен, то почему бы не попробовать вариант с собственными воспитанниками, которые бьются за свою «малую родину».

— Я с Кировского! Я с «Кварталов»! — похоже, это только первые ласточки от «Рубина», который теперь будет максимально близок к народу. И это не просто красивая фраза.

Так, уже на игре против «Ростова» в фан-сектор отправился Артур Сагитов. Молодой футболист получил травму на тренировке и скоро полетит в Испанию для изготовления специальной маски, в которой будет выходить на поле. Но время Артур зря не терял и очень активно поддерживал свою команду с болельщиками на «фанке». В какой-то момент ему в руки даже дали мегафон, и он стал заводящим популярных кричалок казанских фанов.



Если клуб не имеет возможности завлекать болельщиков на трибуны с помощью звездных имен, то почему бы не попробовать вариант с собственными воспитанниками?



«Ростов» играл в простой футбол»

В первом тайме самым активным на поле был нападающий «Рубина» Александр Бухаров. На 19-й минуте Полоз увел за собой двух защитников, и Бухаров получил отличный голевой момент, но пробил в район большого баннера «Ростельмаша» (старое название «Ростова», — прим. ред.) в гостевом секторе болельщиков.

В середине тайма «Рубин» исполнял угловой по лекалам Кафанова, но «Ростов» легко отбился. Возможно, благодаря ценным указаниям Виталия Витальевича. На 37-й минуте Сигурдарсон оказался на убойной позиции перед воротами Егора Бабурина, но не сплоховали ни вратарь «Рубина», ни защитники, которые подстраховали и вынесли мяч в самый последний момент. На 45-й супермоментище был у Ибрагима Цаллагова, классно подключившегося к атаке. Защитник казанцев убежал от преследователей в центре поля и бил, казалось, наверняка, но просто не попал — мяч колыхнул сетку за воротами Сергея Песьякова.

Бухаров после игры убедительно говорил о незаслуженности поражения:

— Играли хорошо. Проиграли незаслуженно. Совершенно не по делу эти 0:2, я считаю. Не повезло во втором тайме. «Ростов» играл в простой футбол, забросами. Моменты они тоже, конечно, создавали. Но мы выглядели лучше.

— Виталий Кафанов сказал, что это был лучший первый тайм от «Рубина»…

— Курбан Бекиевич тоже нас похвалил. Повторюсь, игра получалась, мы доминировали. Проиграли не по делу.

— Как оцените плотность обороны «Ростова»?

— Они играли очень плотно. Два опорника уходили назад. То есть они упростили игру, хотя мы предполагали, что они так и будут играть. Но самое главное в том, что мы не реализовали свои моменты. Проиграли только поэтому.



Александр Бухаров: «Играли хорошо. Проиграли незаслуженно»



Две замены от Кафанова и два привета от Еременко

Во втором тайме игра успокоилась. Настоящий эмоциональный всплеск произошел лишь в середине игрового отрезка, когда «Рубин» разыгрывал очередной угловой, а до этого Бухаров создал очередной голевой момент. «Ростов» ответил своим угловым на 73-й минуте, который заставил эмоционально вести себя Валерия Карпина, расположившегося за стеклом одной из лож «Казань Арены». Валерий Георгиевич что-то громко кричал в переговорное устройство.

Вскоре Кафанов совершил, как оказалось, главные тренерские действия в матче — выпустил на замену Элдора Шомуродова, а затем и экс-«рубиновца» Ивелина Попова. На 83-й минуте Шомуродов сыграл эффектно, отдав передачу пяткой, а Роман Еременко — максимально эффективно, переправив такой суперпас в ворота. Несмотря на неплохие моменты, созданные «Рубином», решающим стало мастерство ростовчан, которого у них сейчас, несомненно, больше.

Защитник «Рубина» Егор Сорокин, правда, признал превосходство соперника в мастерстве только в одном из голов:

— Чувствую разочарование. Играли неплохо, за исключением тех моментов, когда соперник забил голы. Были и свои моменты, чтобы забивать. Очень тяжело что-то сказать после такой игры.

— Можно сказать, что индивидуальное мастерство стало решающим в этой встрече?

— Когда «Ростов» забивал второй гол, пожалуй, да. Мы тоже создавали моменты, но гости здорово оборонялись. Ни с игры, ни со стандартов сегодня не удалось забить именно из-за такой их игры в защите.

На 90-й минуте Ивелин Попов и все те же Шомуродов и Еременко соорудили второй гол, не менее эффектный, чем первый. «Рубин» в этот момент, казалось, готовился к массированной осаде ворот «Ростова», но очередная контратака поставила точку в матче и принесла гостям заслуженные три очка. Бывшие игроки «Рубина» Еременко и Попов порадовали бывшего тренера «Рубина» Кафанова.

Егор Сорокин после матча признал превосходство соперника в мастерстве только в одном из голов



«У Бердыева всегда хорошие команды. Очень хорошие»

Герой матча Роман Еременко после игры буквально бежал по микст-зоне. Причем все его одноклубники выходили из раздевалки в клубной экипировке, а Роман был одет не «по-штатному»:

— Простите, бегу домой, к семье.

— Чувствовали, что сегодня забьете?

— Честно? Нет. Но очень рад, что забил.

Наверняка футболист задержится в Казани. Возможно, не на один день.

А вот Ивелин Попов от общения с казанскими СМИ не убегал:

— Виталий Кафанов — очень хороший тренер. Настроил нас как надо. Но по-другому быть не может, когда работаешь 13 лет с Курбаном Бердыевым.

— Насколько сложно было играть против «Рубина» в первом тайме?

— Если честно, они были лучше, и нам просто повезло, что мы не пропустили гол. Во втором тайме мы дождались своих моментов и забили. С Еременко у нас хорошая взаимосвязь, сумели отличиться.

— Удивил вас «Рубин» чем-то?

— У Бердыева всегда хорошие команды. Я бы сказал, очень хорошие.

Ивелин Попов: «У Бердыева всегда хорошие команды. Я бы сказал, очень хорошие»



«Можно не отвечать на этот вопрос?»



На правах старшего тренера «Ростова» Кафанов пришел и на послематчевую пресс-конференцию. Сначала пресс-атташе южан попросил задавать вопросы только по игре. Но Виталий Витальевич громко сказал:

— Да пусть спрашивают, что хотят.

— Расскажите о заменах и о том, что вам сказал Валерий Карпин после игры.

— Замены планировались. Все равно бы выпустили именно этих игроков примерно в этот момент. Еще не говорили с Карпиным. Но первый тайм мы проиграли полностью. У нас вообще ничего не получалось. Проиграли борьбу, подбор, нашим игрокам часто забрасывали мяч за спину.

— С чем связываете изменения во втором тайме?

— Внесли изменения в перерыве. Стали меньше проигрывать борьбу. Возможно, это сказалось.

— Заметили какие-то изменения в игре «Рубина»?

— Да, сегодня «Рубин» играл более агрессивно. Как я уже сказал, было много передач за спину. Сегодняшний первый тайм — один из лучших в исполнении «Рубина» в чемпионате.

— Что скажете о Романе Еременко?

— Разбирали его игру. Знаем, что он умеет. Рады, что дождались его голов.

— Вы сегодня оба гола не праздновали. С каким чувством провели эту игру?

— Можно не отвечать на этот вопрос? Спасибо.

Курбан Бердыев на пресс-конференции был привычно краток:

— В целом провели неплохую игру, но такого усиления на заменах, как у «Ростова», у нас нет. Ну и, конечно, контратаки. Мастерство Еременко и Попова в конце сказалось.

— Виталий Кафанов сказал, что первый тайм «Рубина» был одним из лучших в этом сезоне. Вы тоже так считаете?

— Ну, не один из лучших, но, так будем говорить, он был неплохой. Второй тайм начали не очень, потом вроде как стало получаться то, что наигрывали. Но, к сожалению, не забили.

Эти 2:0 позволили «Ростову» на очко обойти «Рубин». Команды поменялись в турнирной таблице местами — южане стали шестыми, казанцы опустились на седьмое место. А после игры Кафанов поприветствовал не только каждого своего игрока, но и всех футболистов чужой команды. Чужой — только по протоколу.