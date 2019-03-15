Нападающий «Рубина» Артур Сагитов проведет матч с «Ростовом» в фан-секторе

Во время матча 20-го тура чемпионата России по футболу нападающий «Рубина» Артур Сагитов будет находиться в фан-секторе казанского клуба.

— На «фанку» с Артуром Сагитовым! На матче с «Ростовом» в фан-секторе вместе с болельщиками «Рубин» поддержит Артур Сагитов! Давай вместе поможем родной команде! — говорится в обращении «Рубина» к болельщикам в соцсетях.



Напомним, что Сагитов получил травму на тренировке и будет вынужден уехать в Испанию для изготовления специальной маски, в которой он будет выходить на поле.

19-летний футболист в текущем сезоне сыграл в пяти матчах и забил один гол. Встреча «Рубина» и «Ростова» состоится на «Казань Арене» завтра, 16 марта. Начало — в 16.30 мск.