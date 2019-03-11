Банк «Траст» присоединил самарский «Автовазбанк»

Банк «Траст» присоединил к себе самарский «Автовазбанк», ранее входивший в группу «Промсвязьбанка» братьев Ананьевых.

По словам главы «Траста» Александра Соколова, в банк также перейдут проблемные активы на 340 млрд рублей по балансовой стоимости.

Значительная часть портфеля «Автовазбанка», как отмечается, связана с бывшими собственниками «Промсвязьбанка», пишет РБК.

«Автовазбанк» с 2015 года санировался «Промсвязьбанком», который с декабря 2017 года проходит процедуру финансового оздоровления через Фонд консолидации банковского сектора, созданный ЦБ. С конца декабря 2018 года банк «Траст» начал процедуру присоединения к нему «Автовазбанка».



Напомним, в июле 2018 года завершилось создание банка непрофильных активов на базе «Траста», в рамках которого к нему был присоединен «Рост банк».