Банк «Траст» присоединил самарский «Автовазбанк»
Банк «Траст» присоединил к себе самарский «Автовазбанк», ранее входивший в группу «Промсвязьбанка» братьев Ананьевых.
По словам главы «Траста» Александра Соколова, в банк также перейдут проблемные активы на 340 млрд рублей по балансовой стоимости.
Значительная часть портфеля «Автовазбанка», как отмечается, связана с бывшими собственниками «Промсвязьбанка», пишет РБК.
«Автовазбанк» с 2015 года санировался «Промсвязьбанком», который с декабря 2017 года проходит процедуру финансового оздоровления через Фонд консолидации банковского сектора, созданный ЦБ. С конца декабря 2018 года банк «Траст» начал процедуру присоединения к нему «Автовазбанка».
Напомним, в июле 2018 года завершилось создание банка непрофильных активов на базе «Траста», в рамках которого к нему был присоединен «Рост банк».ЭкономикаБанки
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