Центробанк отозвал лицензию у тольяттинского «Банка развития технологий и сбережений»

Банк России отозвал лицензию у АО «Банк развития технологий и сбережений» («РТС-Банк») из Тольятти.

Как отмечает регулятор, более 60% кредитного портфеля банка составляют проблемные активы. Также кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска и в целях сокрытия реального финансового положения банка и искусственного поддержания величины капитала осуществляла непрозрачные для надзорного органа операции.

Также в деятельности «Банка развития технологий и сбережений» прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

В банке назначили временную администрацию. На 1 марта «Банк развития технологий и сбережений» занимал 332-е место в банковской системе РФ.

Ранее анк «Траст» присоединил к себе самарский «Автовазбанк», ранее входивший в группу «Промсвязьбанка» братьев Ананьевых.