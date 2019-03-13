По трагедии в «Адмирале» суд допросил брата экс-главы БОП МВД РТ

Фото: Реальное время

Сегодня в Московском райсуде Казани допросили свидетеля в наручниках. Из СИЗО был доставлен бывший сотрудник ООО «Заря», брат экс-начальника отдела БОП МВД Татарстана Динар Залялов, передает журналист «Реального времени».

Напомним, под арестом Залялов находится с октября 2018-го в качестве обвиняемого в посредничестве взятке 25 млн рублей, вину не признает. Его брат, Ильнар Залялов, также под стражей с августа 2018-го — по обвинению в получении взятки 500 тыс. рублей.

На сегодняшнем допросе Динар Залялов рассказал: брат никакого отношения к деятельности сгоревшего ТЦ не имел, а о доле его супруги в этом бизнесе он лично узнал лишь после трагедии.

Сам Динар Залялов работал в ТЦ «Адмирал» с августа 2013 года заместителем директора по хозяйственной части — отвечал за уборку территории, чистку снега, ремонт асфальта и здания.

Он заявил, что ни разу не видел в здании ТЦ судебных приставов.

Большая часть вопросов участников процесса к свидетелю были связаны с ремонтом протекающей кровли, с нее, по версии следствия, в марте 2015 года начался пожар, в котором погибли 19 человек.

В преступлениях, повлекших эту трагедию, обвиняют пятерых рабочих, трех руководителей фирмы-арендатора ООО «Заря», двух приставов, а также гендиректора компании собственника-здания ЗАО «УК «АС Менеджмент» и специалиста Госстройнадзора.

После Залялова и перерыва суд допросил бывшего прокурора Казани Рафката Уразбаева.