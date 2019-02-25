Сотрудничество с ФРГ: Татарстан делает ставку на малый и средний бизнес

Фото: Ксения Жаркова

В республике намерены активнее развивать сотрудничество с малым и средним бизнесом Германии. Об этом корреспонденту «Реального времени» рассказала руководитель агентства инвестиционного развития Талия Минуллина. Для этого в Мюнхене Татарстан организовал экономический форум «Бавария — Татарстан», на который были приглашены представители немецких компаний. Мероприятие прошло во второй день визита татарстанской делегации в Баварию. Обо всем подробнее — в репортаже.

«Татарстан является одним из самых инновационных регионов России»

Второй день в Мюнхене делегация из Татарстана начала в офисе компании «Роде и Шварц». На переговоры с руководством немецкой фирмы приехали заместитель премьер-министра Татарстана — министр промышленности и торговли Альберт Каримов, руководитель агентства инвестиционного развития Талия Минуллина, генеральный директор технопарка «Химград» Айрат Гиззатуллин и другие представители республики.

Технологическая компания «Роде и Шварц» была основана в 1933 году как семейный бизнес. Сегодня фирма является одним из лидеров в области связи, информации и безопасности, годовой оборот компании составляет 2 млрд евро.

— Мы осознаем, что Татарстан является одним из самых инновационных регионов России, и именно это привлекает нас как компанию, которая работает в сфере высоких технологий, — сказали представители «Роде и Шварц».

Компания уже давно сотрудничает с республикой. К примеру, на чемпионате мира по футболу-2018, в Казани безопасность обеспечивали беспилотные летательные аппараты фирмы «Роде и Шварц». В марте в казанском аэропорту планируется установка сканера, который производит немецкая фирма.



Второй день в Мюнхене делегация из Татарстана начала в офисе компании «Роде и Шварц»

— Что касается сканеров, то в мире существуют только две структуры: «Руки вверх» — это американцы, «руки вниз» — это мы, — пошутили хозяева встречи.

«Роде и Шварц» заинтересована в расширении сотрудничества с Татарстаном. Фирма работает в сфере телерадиовещания и мультимедиа — изготавливает вещательное, студийное и контрольно-измерительное оборудование для операторов сетей и телерадиовещательных компаний, поэтому предлагает республике технику для телестанций.

— По всей России идет переход с аналогового на цифровое телевидение, когда последовательно будет отключаться аналоговое вещание. Мы сейчас занимаемся тем, чтобы обеспечить прием цифрового вещания, в том числе, в Татарстане, так как наши локальные телеканалы тоже переходят на цифровое вещание. Мы могли бы посмотреть как в рамках этой работы можно расширить ваше участие, — сказал министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов.

Кроме этого, немецкая компания занимается сетями 5G и уверена, что это направление также может быть интересно для Татарстана. Стороны договорились, что рассмотрят возможность внедрения сетей пятого поколения на тестовой площадке в Иннополисе.

В тройке крупнейших партнеров Татарстана — Siemens, Linde AG и Knorr-Bremse AG

Обсуждение сотрудничества регионов продолжилось на экономическом форуме «Бавария — Татарстан» в Министерстве экономики, регионального развития и энергетики Баварии. Германия является одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Татарстана, оборот между республиками за 9 месяцев 2018 года составил $1 919 млн, из которых $993 млн — это экспорт Татарстана в Германию.

— Мы с вами строим экономический мост между двумя странами. Знаем, что Татарстан модернизирует экономику, что у вас одна из самых успешных экономических зон в России «Алабуга» и что вы активно развиваете инфраструктуру, — сказал статс-секретарь в Министерстве экономики, регионального развития и энергетики Баварии Роланд Вайгерт.



Обсуждение сотрудничества регионов продолжилось на экономическом форуме «Бавария — Татарстан» в Министерстве экономики, регионального развития и энергетики Баварии

В тройке крупнейших партнеров Татарстана — Siemens, Linde AG и Knorr-Bremse AG. Siemens тесно сотрудничает с Группой компаний ТАИФ — в декабре 2017 года стороны подписали соглашение о строительстве электростанции для «Нижнекамскнефтехима» стоимость 352 млн евро, а в октябре на Российской энергетической неделе в Москве было подписано соглашение о сотрудничестве между Siemens и АО «ТАИФ».

Компания Linde AG на рынке Татарстана работает более 10 лет. За это время концерн реализовал несколько проектов на предприятиях Группы компаний ТАИФ, а в июне 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме ГК ТАИФ и Linde подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Отдельно было подписано базовое соглашение с «Нижнекамскнефтехимом» на строительство олефинового комплекса мощностью 600 тыс. тонн в год.

Knorr-Bremse AG сотрудничает с КАМАЗом, у них есть совместное предприятие в Набережных Челнах.

За 9 месяцев 2018 года Германия инвестировала в Татарстан $108 513,4 тысячи

Так как Татарстан выстроил тесные отношения с крупными партнерами, сейчас республика ориентирована на сотрудничество с малым и средним бизнесом.

— Это большой океан возможностей, потому что если мы посмотрим на структуру экономики, то и в Баварии, и в целом в Германии, больше 60 процентов приходится на малый и средний бизнес. Мне кажется, это достаточно успешная экономическая модель. Для сравнения — в России на МСП приходится только 20 процентов, — прокомментировала корреспонденту «Реального времени» руководитель агентства инвестиционного развития Талия Минуллина.

Отношения Татарстана и Германии развиваются в таких сферах: автомобилестроение, технологии и цифровизация, сельское хозяйство. Кроме этого, республика заинтересована в развитии партнерства с немецкими вузами и совместных научно-исследовательских разработках. За 9 месяцев 2018 года Германия инвестировала в Татарстан $108 513,4 тысячи, и, по словам Талии Минуллиной, в этом году в республике готовы предоставить Германии все шансы, чтобы стать первыми в рейтинге стран инвесторов РТ.