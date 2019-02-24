Башкирская неделя: Хабиров ответил за «козла», 180 млрд от федералов и призыв Элвина Грея к сибайцам

События уходящих 7 дней в Башкортостане

Прошедшая неделя в Башкирии была весьма насыщенной — не столько событиями, сколько громкими заявлениями. Так, продолжает оставаться весьма острой проблема смога в Сибае. Кроме того, стали выходить на первый план бизнес-проекты — ряд компаний планируют сделать внушительные инвестиции в экономику региона. «Реальное время» же обратило внимание на сферу туризма республики, осветив положение сразу и с башкирскими санаториями, и с экскурсиями по Уфе. Тем временем в СМИ поползли слухи о задержании бывшего вице-премьера РБ Евгения Гурьева.

Побег из Сибая

Главной темой башкирской повестки остается ситуация в Сибае. Местные жители начали подавать в суд на Учалинский ГОК (входит в структуру УГМК), требуя компенсировать вред, нанесенный их здоровью. Местные медики не подтвердили ни одного диагноза «отравление» из 14 тысяч обращений. К общественникам обратились уже около 100 семей.

К проблеме Сибая явно стали присматриваться и федеральные власти. Смог, накрывающий город, обсудил с врио главы РБ Радием Хабировым полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Он отметил, что в УГОКе ему пообещали решить вопрос до конца марта. Кроме того, в Уфу приехал первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев. От него также ожидали внимания к Сибаю, однако в субботу бывший боксер был замечен только в Уфе.

Зато в Сибае ожидают визита гендиректора УГМК Андрея Козицына. Активисты планировали провести 2 марта экологический митинг, но городские власти предложили устроить встречу горожан с руководством Уральской горно-металлургической компании.

Власти Сибая наконец отправили 250 детей в санатории Крыма. Фото sworker.rbsmi.ru



Любопытно, что руководство УГОК не намерено вносить изменения в состав совета директоров, несмотря на всю историю с сибайским филиалом и смогом из медного карьера. В списке кандидатов для голосования нет ни одного нового имени, все они уже заседают в СД.

Тем временем руководитель Башкортостана Радий Хабиров сам извинился за мэра Сибая Рустема Афзалова, назвавшего авторов видеообращения к президенту РФ «козлами» и «экскрементами».

«Вместо вас я сам приношу извинения тем людям, кого имели в виду, хотя мне тоже это не очень приятно», — сказал врио главы РБ.

Кроме того, Хабиров получил неожиданную поддержку от певца Элвина Грея (Радик Юльякшин). Звезда башкирской и татарской эстрады, комментируя экологическую ситуацию в Сибае, призвал сплотиться вокруг врио главы Башкирии и решать проблему сообща. По мнению Юльякшина, винить в сложившейся ситуации нынешнего руководителя региона неправильно, поскольку проблеме как минимум 16 лет.

Власти Сибая наконец отправили 250 детей в санатории Крыма. Ранее глава региона Сергей Аксенов обещал принять 500 детей в здравницах полуострова.

Топ башкирских санаториев

Известно, что Башкирия и сама славится своими санаториями. Колумнисты «Реального времени» Дмитрий Казанцев и Константин Кузьминых подготовили обзор рекреационной отрасли республики.

Они проанализировали спектр предоставляемых услуг, количество мест и цены на них, информационную работу, а также оценили конкурентные преимущества и недостатки лечебниц. Выводы экспертов оказались весьма любопытными.

Врио главы РБ рассказал о планах снизить ставку по ипотеке в республике до 5%. Фото Максима Платонова



Движения во власти

За эту неделю, помимо извинений за сибайского главу, Хабиров отметился несколькими высказываниями, которые не оставили без внимания и федеральные СМИ. Например, он отчитал руководство Министерства ЖКХ Башкортостана за проваленную программу по ремонту подъездов. В том числе «башлык» объявил выговор заместителю министра Альфреду Зиннатуллину. Также врио главы РБ рассказал о планах снизить ставку по ипотеке в республике до 5%.

В то же время Хабиров рассказал о новых кадровых перестановках во власти. Он также сообщил о намерении открыть торговые представительства в Австрии и Турции. Глава республики решил запустить флешмоб в поддержку родных языков и высказал свою версию причины соперничества Татарстана и Башкирии: «Когда понимаешь, что мы очень близки и понимаем друг друга с полуслова, возникает желание друг над другом «подтрунивать».

Бизнес-омбудсмен Башкирии Рафаиль Гибадуллин раскритиковал инициативу Госсобрания — Курултая РБ по дополнительному ограничению продажи алкоголя в республике. Он убежден, что наибольший вред проект нанесет добросовестным предпринимателям.

По слухам, в правительстве РБ произойдет еще одно изменение: Минздрав решил покинуть замминистра Рафаэль Яппаров. Недолгое время он занимал должность и.о. министра, однако вскоре уступил кресло Максиму Забелину.

Инвестиции и бизнес

Власти Башкирии не удовлетворились полученными в этом году статусами ТОР для трех городов (всего их уже пять). Радий Хабиров рассказал, что в планах республиканского руководства получение того же статуса для Ишимбая. Он также отметил, что федералы за 5 лет направят на республиканские проекты около 180 млрд рублей.

Башкирия должна стать одним из центров российской солнечной энергетики. В Бурзянском районе уже в этом году планируется запустить станцию стоимостью 800 млн рублей. А вот австрийский Lasselsberger планирует вложить в цементный завод в регионе 2,2 млрд рублей. При этом в целом холдинг готов довести объем инвестиций до 14 млрд рублей.

Неожиданным образом ПАО «Башинформсвязь» стало держателем половины СП «Ростелекома» и «МегаФона», созданного для продвижения сетей 5G.

Важным событием для башкирского агропрома станет запуск молочного комплекса «ЭкоНивы» в Татарстане. Предполагается, что новое предприятие в Бугульминском районе будет производить почти 350 тонн молока в сутки. А перерабатывать его будет комбинат в Белебее.

В поселке у подножия шихана Куштау активисты разместили на рекламных баннерах призывы защитить гору от разработки. Фото vk.com

Защита шиханов

В поселке у подножия шихана Куштау активисты разместили на рекламных баннерах призывы защитить гору от разработки. Можно предположить, что инициатива принадлежит владельцам горнолыжного комплекса, которым не понравилась идея «Башкирской содовой компании» взяться за разработку горы. Однако решение вопроса шиханов вызвало возмущение не только у них.

Экскурсии по Уфе

Руководитель «Хазина Тур» Комил Сиразетдинов в колонке, написанной для «Реального времени», рассказал о шагах, которые он считает необходимыми для превращения Уфы в привлекательный для туристов город. Одними из главных пунктов стали муниципальный туристический транспорт и пропаганда экскурсий в Уфе внутри республики.

Сейчас, по словам главы компании-туроператора, в башкирской столице нет организованных экскурсий по городу. Для турфирм выгоднее возить башкирских туристов в Казань, нежели в Уфу.

Недвижимость Толкачева

Уфимский штаб Навального выпустил видео, посвященное имуществу председателя Госсобрания — Курултая РБ Константина Толкачева. Расследованием это назвать нельзя, поскольку активисты просто нашли квартиру и коттедж спикера республиканского парламента, зарегистрированные в его декларации.

«Навальнята» оценивают недвижимость Толкачева в 50 млн рублей.

Под конец регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» наконец смог обыграть казанский «Ак Барс». Фото vk.com/hcsalavat



«Арест» Гурьева, снег в Уфе и «Салават Юлаев» в плей-офф

Правоохранители провели обыски в доме бывшего вице-премьера Башкирии Евгения Гурьева. Позже появились слухи о его задержании, но официального подтверждения пока не было. По некоторым данным, экс-чиновник подозревается в махинациях с землей и недвижимостью на 27 млн рублей.

17 февраля в Уфе скончался народный артист России и Башкортостана Загир Валитов. В четверг из жизни ушла народная артистка СССР и РСФСР, заслуженная артистка РСФСР и Башкирской АССР Гюлли Мубарякова.

В прошлые выходные активно обсуждалась уборка снега — уфимцы возмущались в соцсетях, Хабиров вновь говорил о необходимости работать в любое время суток, а один из школьников пострадал из-за упавшей с крыши снежной массы. Разумеется, немалая доля упреков досталась мэру Ульфату Мустафину от горожан, которые вспомнили бывшего мэра Уфы Ирека Ялалова, столкнувшегося с подобной проблемой два года назад.

Под конец регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» наконец смог обыграть казанский «Ак Барс». В первом раунде Кубка Гагарина уфимцам предстоит встретиться с магнитогорским «Металлургом», который в последнем матче «регулярки» буквально разнес казанскую дружину.