Черный пояс для Камиля Самигуллина: в Казани открылся III Всероссийский турнир по джиу-джитсу имени Марджани

Сегодня в казанском Дворце единоборств «Ак Барс» открылся III Всероссийский турнир по джиу-джитсу имени Марджани. В соревнованиях принимают участие около 120 участников из городов Поволжья, Кавказа, Сибири, а также из Москвы. Организаторами турнира выступили Духовное управление мусульман РТ и Федерация джиу-джитсу РТ.
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