Черный пояс для Камиля Самигуллина: в Казани открылся III Всероссийский турнир по джиу-джитсу имени Марджани

20:00, 23.02.2019 34 1
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  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова
  • Ирина Анисимова

Сегодня в казанском Дворце единоборств «Ак Барс» открылся III Всероссийский турнир по джиу-джитсу имени Марджани. В соревнованиях принимают участие около 120 участников из городов Поволжья, Кавказа, Сибири, а также из Москвы. Организаторами турнира выступили Духовное управление мусульман РТ и Федерация джиу-джитсу РТ.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:55
    Хормэтле Камиль хэзрэт! Кайчан безнен Ислам динен колке ясаудан туктыйсыз?
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