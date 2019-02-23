«Магнитка» вырвала Уфу из лап «Ак Барса». И отправила казанцев в Балашиху

«Барсы» не ищут легких путей

Календарь регулярного чемпионата КХЛ подарил «Ак Барсу» невероятно сложную концовку. По сути, «барсы» еще в понедельник в Казани начали мини-серию плей-офф с «Магниткой» — и победитель ее (серии) получал как высокое 3-е место посева в восточной половине розыгрыша Кубка Гагарина, так и «Салават Юлаев» в соперники в первом раунде. О том, как на Востоке традиционно выясняют отношения до самого последнего матча, о проблемах «Ак Барса» перед кубковыми встречами и о предстоящей серии казанцев с «Авангардом», в которой вряд ли что-то можно предсказать, — в материале «Реального времени».

Традиционные восточные интриги

Когда КХЛ выбрала путь заокеанской лиги, перейдя к двухочковой системе в «регулярке», было опасение, что концовки «гладких» чемпионатов станут менее захватывающими. Уже традиционно каждый сезон в последнем туре на Востоке жива интрига. Обычно это касалось клубов, борющихся за попадание в зону плей-офф. Так, например, уже третий год подряд 9-е место занимает новосибирская «Сибирь» — теперь это, пожалуй, самый невезучий клуб в истории КХЛ.

В этом году до последнего сохранялась интрига уже при распределении пар Кубка Гагарина: кто займет 3-е место и сыграет с «Салаватом Юлаевым», который уже давно забронировал себе шестую позицию, а также кто начнет дома серию среди клубов, занявших 4-е и 5-е места? Уфимцы своей волевой победой над «Ак Барсом» перевернули все с ног на голову и сделали все, чтобы избежать «зеленого дерби» уже в первом раунде плей-офф. Казанцам оставалось только ехать побеждать в последнем матче регулярного сезона в Магнитогорске, чтобы и место при посеве занять повыше, и плей-офф начать железно дома. Не получилось.

Это последняя игра сезона перед плей-офф. Хороший будет матч, он для нас важен — это один из этапов подготовки к решающим играм



Почему ради победы «Ак Барс» был готов на все

Тренерский штаб «Ак Барса» перед игрой не скрывал большой важности матча, и даже обычно скупой на громкие фразы старший тренер Александр Смирнов признался, что команда готова ради победы на все:

— Это последняя игра сезона перед плей-офф. Хороший будет матч, он для нас важен — это один из этапов подготовки к решающим играм. Мы будем настраиваться на победу в сегодняшней игре, готовы все сделать для победы. А там — как сложится. Недавно играли с Магнитогорском, получился очень хороший матч. Надо постараться сыграть так же.

В последние дни многие эксперты, комментируя матчи «Магнитки» и «Ак Барса», которые выпали на последнюю неделю «регулярки», отмечали, что этим командам точно все равно, какое место занимать в таблице и где начинать плей-офф: дома или в гостях. В первую очередь важно подготовиться к кубковым играм, а там уже без разницы. Но даже когда такие фразы звучат из уст тренеров, в них есть доля лукавства. Большинство любителей хоккея, глядя на итоговый посев Восточной конференции, явно отметят для себя тот факт, что занять 3-е место было крайне важно. И даже не с точки зрения попадания на «Салават Юлаев», который пусть и обыграл «Ак Барс», но явно выглядит сейчас послабее и «Магнитки», и «Авангарда», а именно с точки зрения общего кубкового пути: при проходе уфимцев «Металлургу» с большей долей вероятности достанется «Барыс». И только потом кто-то из по-настоящему топовых клубов сезона: «Ак Барс», «Автомобилист» или «Авангард». А вот «Ак Барс» теперь абсолютно точно не получит в этом плей-офф ни одной серии, в которой будет явным фаворитом.

Главный тренер магнитогорцев Йозеф Яндач удивил еще при объявлении составов: в воротах «Магнитки» вчера сыграл Артем Загидуллин



«Магнитка» была лучше

Главный тренер магнитогорцев Йозеф Яндач удивил еще при объявлении составов: в воротах «Магнитки» вчера сыграл Артем Загидуллин. Номинально первый вратарь хозяев Василий Кошечкин провел крайне неуверенный матч в Казани в начале недели, так что логика посмотреть в деле второго вратаря в крайне ответственный момент, безусловно, прослеживалась. Зинэтула Билялетдинов, в свою очередь, объективно никак не мог удивить оппонента — в его распоряжении сейчас два вратаря, у которых нет должного опыта игры в плей-офф. Очевидно, что первым номером идет Владислав Подъяпольский, и в этой игре он этот статус подтвердил, несмотря на счет. Вот только пугает такая закономерность — при очень хорошей игре Влада казанская команда практически всегда в этом сезоне проигрывала или теряла очки.

«Магнитка» почти сразу заиграла по-хозяйски, долго контролируя шайбу и пристреливаясь к воротам Подъяпольского. «Ак Барс» же на старте матча запомнился только жесткой силовой борьбой — особенно преуспел Артем Лукоянов, впечатавший в борт сразу двух игроков соперника.

«Ак Барс» стал работать, а не играть

Чуть повезло хозяевам в моментах и с первым, и со вторым голом. Сначала Виктор Антипин здорово попал в верхний угол казанских ворот, а затем после броска Денниса Расмуссена Подъяпольский оказался закрыт своими защитниками и не смог выручить. Хотя если бы не он, то «Магнитка» имела бы куда большее преимущество в счете уже в первом периоде.

Перед стартом плей-офф самым проблемным местом нынешнего «Ак Барса» можно считать игру в обороне. Ни одна из пар защитников не играет на высоком уровне. Хотя примерно то же самое о казанской защитной линии говорилось и год назад, но в плей-офф все изменилось в лучшую сторону. Еще одним негативным моментом можно назвать то, что при счете 0:2 игроки казанцев если и создавали моменты, то только за счет индивидуального мастерства. «Магнитка» гнула свою линию, делая акцент на позиционные атаки, а вот «барсы» вдруг стали работать на льду, а не играть. Это полезно в плей-офф при счете 0:0, но никак не в решающем матче «регулярки», когда нужно обязательно забивать.

Под занавес матча «металлурги» отличились еще дважды усилиями Любимова и Эллисона



В какой-то момент на скамейке штрафников «Магнитки» оказались сразу три игрока. «Ак Барс» получил шанс сыграть «пять на три», но выглядел растерянным «Автомобилистом» недельной давности, который также свой шанс спастись в этой расстановке упустил. Под занавес матча «металлурги» отличились еще дважды усилиями Любимова и Эллисона, выиграли 4:0 и теперь готовятся к домашнему началу серии с «Салаватом Юлаевым».

«Авангард» исторически удобен, но сейчас ли?

«Ак Барс» же едет в Балашиху, где 25 и 27 февраля сыграет против «Авангарда». Сибирский клуб из-за аварийного состояния домашней арены летом вынужденно сменил прописку с Омска на Подмосковье и очень уверенно начал чемпионат, наводя страх на соперников активной игрой в атаке. Но в начале зимы что-то в стройной игре команды надломилось, и игра подопечных Боба Хартли стала непредсказуемой, похоже, для них самих.

«Авангард» — исторически удобный соперник для «Ак Барса», поэтому на первый взгляд нет ничего страшного в том, чтобы уже в первом раунде сыграть с одним из претендентов на Кубок Гагарина. Правда, матчи с омским клубом, опять же исторически, складываются для казанцев в плей-офф непросто.

Не без приключений проходила и единственная встреча клубов в этом календарном году. «Ак Барс» и «Авангард» сыграли в Казани 3 января, показав яркий атакующий хоккей — тогда лишь голевой проход Секача в овертайме принес хозяевам победу. Что-то предсказать в этой серии будет крайне затруднительно. Это даже сложнее, чем предсказать, в каком городе будет играть лет через пять «Авангард».