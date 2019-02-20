«Спроса на экскурсии по Уфе нет. Выгоднее отправить автобус с туристами в Казань»

Регулярные туры по столице Башкирии: пора менять ситуацию

В Уфе совершенно не организованы регулярные экскурсии для гостей города, утверждает председатель Ассоциации туриндустрии Башкортостана, руководитель «Хазина Тур» Комил Сиразетдинов. Недавно он выступил с обращением в адрес врио главы РБ Радия Хабирова с просьбой обратить внимание на эту проблему. В авторской колонке, написанной для «Реального времени», глава компании-туроператора объясняет, чего не хватает башкирской столице, чтобы стать привлекательной для туриста. Наш колумнист предлагает свои простые решения для изменения ситуации в лучшую сторону.

Немного помечтаем

Недавно я написал открытое обращение к врио главы Башкортостана Радию Хабирову об отсутствии регулярных экскурсий по Уфе. Почему я обратился к нему, а не к мэру Уфы Ульфату Мустафину, что было бы, казалось бы, логичнее? Потому что эта проблема — республиканского масштаба! Одной Уфе ее не решить, хотя ясно, что основную работу по возрождению экскурсионного туризма в столице региона должны взять на себя городские власти.

Эксперты совершенно справедливо указывают, что «Уфа, по сравнению с другими городами-миллионниками, теряет очки из-за малого количества туристически привлекательных объектов». Согласен с этим утверждением. Необходимо воссоздать Уфимский кремль, исторический квартал, пешеходную улицу. Правда, последнюю предлагаю обустроить не на улице Мустая Карима, а на Ленина.

Давайте немножко пофантазируем. Представим себе, что пара искушенных туристов объездила всю Россию и приехала, наконец, познавать Уфу. Аэропорт им сразу понравился — современный, светлый, с удобной навигацией и вежливым персоналом. Хотя время прибытия было очень неудобным (4 утра), автобус до города ждать долго не пришлось — он оказался пунктуальным, комфортабельным, теплым, с весьма умеренной стоимостью проезда. В салоне всем желающим предлагались бесплатно справочники и буклеты об Уфе, а также стереонаушники, в которых звучит информация о столице Башкортостана, а фоном служит приятная башкирская музыка.

Аэропорт Уфы. Фото mkset.ru



Доехав до города, быстро устроились в гостинице, которую заранее забронировали через интернет. Отоспавшись с дороги, вкусно позавтракали в ресторане, взяли на ресепшен красочный путеводитель по городу и отправились на обзорную экскурсию по Уфе. Большой автобус с гидом уже стоял, как и было обещано в путеводителе, на центральной площади. Парами-тройками, а то и по одному подтянулись еще несколько туристов, пришла группа студентов, автобус постепенно заполнился и точно в назначенное время тронулся в путь. Молодежь, не представляющая жизнь без гаджетов, тут же надела наушники и стала слушать аудиогида. А наша пара, как и многие другие, предпочла рассказ живого экскурсовода.

Четыре часа экскурсии пролетели незаметно. Прогулки к грандиозным памятникам Салавату Юлаеву и Мустаю Кариму, Монументу дружбы чередовались с посещением величественных храмов и мечетей, театрализованным представлением в этнографическом комплексе и завершились дегустацией блюд в ресторане башкирской кухни.

Вечером пошли на пешеходную улицу, которую очень рекомендовал посетить экскурсовод. Увиденное превзошло ожидания! На улице Ленина, от Заки Валиди до Коммунистической, воссоздана атмосфера и обстановка губернского города XIX века: кареты, городовые, уличные артисты и художники… Вполне в духе старины и архитектурный облик Театра оперы и балета, книжного магазина «Знание», Института искусств и других зданий.

Памятник Салавату Юлаеву. Фото facebook.com



Ниже по Ленина, от улицы Коммунистической до Революционной, красуется Уфа советских времен: музей советского быта, кумачовые плакаты и портреты видных деятелей КПСС, разливная газировка, мороженое в хрустящих стаканчиках, духовой оркестр, выставка ретро-автомобилей… И уже другая архитектура — сталинских времен Главпочтамт и кинотеатр «Родина», хрущевский небоскреб «Хрусталь», брежневские пятиэтажки.

Порадовало наших гостей и наличие симпатичных киосков с вывеской «Экскурсии», где всегда готовы организовать для туристов путешествие по Уфе. В том числе и по пешеходной улице Ленина, благо, каждое здание, каждый метр здесь «дышит историей». И сколько достопримечательностей: старейший в стране памятник В.И. Ленину, восхитительный фонтан «Семь девушек», популярный у туристов знак «Нулевой километр»… К тому же на самой улице и в шаговой доступности от нее расположено множество великолепных музеев: музей почты, музей МВД, музей геологии, Национальный музей Республики Башкортостан, Художественный музей имени М. Нестерова и еще, и еще.

Уезжая, наши воображаемые туристы признались друг другу, что Уфа, пожалуй, останется в душе каждого как одно из лучших путешествий…

Держать целый автобус и ждать мы не можем

Как хочется, чтобы все гости столицы Башкортостана испытывали подобные чувства! Но это, напомню, были мечты.

А что в действительности? Совсем недавно, в январе этого года, у меня состоялась любопытная переписка с одной приезжей туристкой. Она жаловалась, что в Уфе не смогла найти экскурсию по городу для сборных групп, хотя в других городах-миллионниках такой проблемы у нее не было. Индивидуальная экскурсия стоит очень дорого, поэтому уехала гостья, как говорится, несолоно хлебавши. А ведь обзорная экскурсия — визитная карточка города. Получается, у нас ее нет!

Фонтан «Семь девушек». Фото agentika.com

Вы спросите — почему вы, как туроператор, сами не организуете? Отвечу: цель любого бизнеса, в том числе туристического — прибыль. Держать целый автобус и ждать «придут — не придут» мы не можем. Сегодня, увы, скорее всего, не придут. К сожалению, кроме эпизодических заявок от школ, спроса нет. Поэтому автобус с туристами выгоднее отправить в Казань, туда спрос гарантирован.

Кстати, попробуйте вспомнить, когда вы сами были последний раз на экскурсии по Уфе? Уверен, многие в лучшем случае вспомнят школьное детство, а те, кому не повезло с классной Марьей Ивановной, то и ни разу в жизни. Парадокс: многие уфимцы, много лет прожив в столице Башкирии, никогда не посещали некоторые ее районы и улицы. Прелестные уголки Нижегородки — «терра инкогнита» для кого-то из черниковцев, а отдельные затонцы только понаслышке знают Шакшу. Но этот интерес и не появится, если не начинать активную пропаганду, подчеркиваю — не рекламу, а пропаганду экскурсий по родному городу. Мы готовы организовать экскурсию «Неизвестная для уфимцев Уфа», но город должен поддержать — средствами массовой информации, административными рычагами.

И самое главное — транспортом! Выделить хотя бы один большой экскурсионный автобус, который будет несколько раз в день возить по приемлемой стоимости туристов по городу, причем в первое время пусть даже полупустым. Тематика экскурсий в течение дня может по графику меняться. О них будет сообщаться в соцсетях, на сайте города. Какие темы? Самые разные: «Промышленная экскурсия на УМПО», «По мистическим местам Уфы», «Уфа — город трех религий» и т.д. Туроператоры тоже могли бы привозить своих туристов на этот автобус и иметь свою комиссию.

Знак «Нулевой километр». Фото esosedi.org

С вопросами к Минкульту и Минобразу

Вернемся к проблеме турпотока в Уфу. Уфимцы еще как-то, худо-бедно знают свой город, но очень важно, чтобы все жители Башкортостана стремились открыть для себя столицу. И здесь как раз не обойтись без участия властей региона. Необходима республиканская программа по вовлечению в орбиту внутреннего туризма городов и сельских районов. Где-то придется применить «обязаловку», то есть план и контрольные цифры для администраций, а где-то включить финансовые рычаги — льготы туристам и субсидии туроператорам. Знаю, есть подобная программа до 2023 года, но кто в нее заглядывал? Какие результаты, промежуточные итоги?

Должен помочь делу и межведомственный координационный совет по туризму при главе РБ, о необходимости создания которого я говорил недавно на круглом столе в Госсобрании — Курултае Башкортостана. Тесная координация действий различных ведомств позволит наладить взаимодействие всех сторон, заинтересованных в становлении туриндустрии республики, в том числе по экскурсиям по Уфе.

К слову, огромными возможностями для этого располагает Министерство культуры Республики Башкортостан. Брендовые мероприятия — Нуриевский фестиваль, Шаляпинские дни, грандиозный фестиваль «Сердце Евразии» и множество других блистательных праздников культуры способны привлечь большие турпотоки в Уфу. Но перед чиновниками, видимо, не ставится такая задача. А мы — туроператоры — о них узнаем слишком поздно. Вот и получается: Уфа живет своей жизнью, а периферия — своей. Залы в ГКЗ «Башкортостан», в Башгосфиламонии, в Конгресс-холе заполняют в основном уфимцы, а гостиницы Уфы в это время стоят полупустыми. Если бы на событийные мероприятия — фестивали, выставки, ярмарки, спортивные состязания — круглый год ехали колонны автобусов с туристами из городов и весей Башкортостана, то представляете, сколько бы заработал городской бюджет?!

Особую роль в налаживании экскурсионной работы по Уфе может и должно сыграть Министерство образования. Начинать патриотическое воспитание, прививать любовь к родной республике и ее столице надо со школьной скамьи. Нас, туроператоров, очень обрадовало то, что Радий Фаритович высказал мысль о необходимости перехода школ на пятидневку. Помимо других плюсов, это положительно скажется на доступности туров выходного дня — основного сегмента экскурсионного туризма. Поддерживаю эту идею и считаю ее весьма конструктивной!

Колесо обозрения «Иремель». Фото wikipedia.org

Но предположим, что пятидневка состоялась и школы завалили нас заявками на экскурсии. Что мы можем им показать? К счастью, детям в Уфе есть что предложить: музеи, театры, планетарий, аквапарк, колесо обозрения. … Огорчает другое — все это есть и в других городах России. А вот Уфу как столицу республики с титульной башкирской нацией туристам мы показать в полной мере не можем. У нас некуда повести гостей, чтобы показать «Башкирию в миниатюре», нет башкирского этнопарка, фирменного башкирского ресторана с аутентичной кухней, антуражем, программой и персоналом.

Оставив иллюзии про китайцев

За многие века башкирский народ создал великие эпосы, прекрасные легенды и сказки, уникальную материальную культуру, которые так и ждут воплощения в тематические познавательно-развлекательные парки. Уверен, они получатся не менее интересными, чем Диснейленд или Порт Авентура. Но одной Уфе они не под силу, нужны усилия всей республики.

В последнее время стал заметен очень неоднозначный тренд — большие неоправданные надежды на прием в Уфе иностранных туристов, в первую очередь из Китая. Согласен, зарабатывать звонкую валюту — это очень здорово, но пока об этом говорить, наверное, еще рано. Если благодаря саммитам ШОС и БРИКС соответствующие гостиницы у нас уже есть, то проблема с демонстрацией гостям национального колорита, как было сказано выше, пока не решена. Над этим надо срочно и по-крупному работать.

Уфа. Фото mkset.ru



И в то же время, оставив иллюзии про китайцев, нужно повернуться лицом к туристической целине — городам, районам, поселкам и селам родного Башкортостана. Наш рядовой турист — нефтяник из Октябрьского, библиотекарь из Толбазов, энергетик из Приютово, фермер из Старобалтачево, школьник из Ивановки и т. д. — вот наш главный инвестор в туриндустрию, самый реальный, благодарный, но пока еще только потенциальный клиент. Туроператоры региона должны вести пропаганду Башкортостана и реальными делами выполнять эту задачу, чем мы и занимаемся. Но одних наших усилий недостаточно в масштабе всей республики.



Нас очень тревожит удручающее состояние экскурсионной работы в Уфе, и мы готовы всеми имеющимися силами и возможностями включиться в общую работу по изменению сложившейся ситуации на принципах государственно-частного партнерства. И будет символично, если кардинальные перемены начнутся в год 100-летия Республики Башкортостан!

Комил Сиразетдинов