«Стальная мощь», клуб двух городов или дерби. Против кого «Ак Барс» начнет плей-офф?

Круг вероятных соперников сузился до трех команд

Уже через 10 дней стартуют матчи Кубка Гагарина. Вчерашнее поражение «Авангарда» и очередная победа «Барыса» определили круг команд, с которыми «Ак Барс» может сыграть в первом раунде плей-офф. Так, например, уже сейчас известно, что если подопечные Билялетдинова поднимутся в «регулярке» с пятого места на третье, то точно сыграют с «Салаватом Юлаевым». А вот как сложится судьба четвертого и пятого мест и как сам «Ак Барс» проведет оставшиеся непростые матчи, предсказать трудно. Но порассуждать о вероятности встречи с каким-либо из трех клубов можно уже сейчас. О том, с кем казанцам лучше не пересекаться в плей-офф, об исторически удобном кубковом сопернике, а также о «зеленом дерби», которое в этом году может оказаться предсказуемым, — в материале «Реального времени».

«Металлург» (Магнитогорск) — 40%

Турнирное положение: 4-е место на Востоке, 58 игр — 78 очков

Оставшиеся матчи: 16.02 — «Нефтехимик» (г), 18.02 — «Ак Барс» (г), 20.02 — «Динамо» (М), 22.02 — «Ак Барс» (д)

Фото metallurg.ru

По сути, почти все расклады пар первого раунда плей-офф на Востоке предопределят два суперматча «Ак Барса» и «Магнитки» на будущей неделе. Для обоих клубов это станет прекрасной возможностью проверить свои возможности перед кубковыми встречами, а если полагаться на математические расчеты, то именно уральцы — наиболее вероятный противник «барсов» в первом раунде.

Эти соперники играли друг с другом и прошлой весной, и позапрошлой. В 2017 году «Магнитку» еще вело за собой одно из лучших звеньев в истории КХЛ Зарипов — Коварж — Мозякин, и во многом именно игра этих троих и предопределила разгромный исход серии и выход «Металлурга» в финал. В прошлом сезоне магнитогорцы объективно выглядели скромнее «Ак Барса» по составу, да и по игре не смогли предложить ничего конкурентоспособного. На тренерском мостике получил шанс проявить себя молодой специалист и бывший звездный игрок Виктор Козлов, но в плей-офф он был полностью переигран Билялетдиновым.

Прошедшим летом в Магнитогорске прошла серьезная перестройка, на пост главного тренера был назначен чешский специалист Йозеф Яндач. Сначала казалось, что «сталевары» выглядят даже хуже себя прошлогодних. Но постепенно команда нашла свою игру, новички обжились в суровом уральском городе, а тренерский штаб парой правильных решений выиграл практически проигранные матчи. Из предложенных трех вариантов нынешняя «Магнитка», безусловно, самый серьезный соперник для «Ак Барса» прямо сейчас.

Очень важно, кто начнет возможную серию дома. Обычно тренеры и хоккеисты говорят, что в плей-офф это большой роли не играет, но даже прошлогодний кубковый путь «Ак Барса» показывает, что еще как играет. Например, что было бы, начнись вдруг финал Восточной конференции не в Казани, а в Челябинске? Хотя есть и обратный пример полуфинальной серии Востока все с той же «Магниткой». Казанцы, напомним, проиграли в первом матче дома, зато потом уверенно выиграли четыре встречи подряд.

«Авангард» (Омск/Балашиха) — 35%

Турнирное положение: 3-е место на Востоке, 60 игр — 79 очков

Оставшиеся матчи: 16.02 — «Барыс» (г), 22.02 — «Сибирь» (д)

Фото hawk.ru

Вчерашнее поражение «Авангарда» в Хабаровске и выигрыш «Барыса» дома у «Куньлуня», позволили казахстанскому клубу практически досрочно выиграть свой дивизион и занять второе место в регулярном чемпионате. Всего одно очко, набранное астанинцами, и любая потеря очков сибиряками гарантируют «Барысу» второе место на Востоке. Можно было бы говорить об одном проценте вероятности попадания «ястребов» на это место, если бы не календарь казахстанцев (там игры с «Амуром», «Адмиралом» и «Куньлунем») и целых два матча в запасе. Достижение весомое, так как подопечным Андрея Скабелки в первом раунде плей-офф достанется не самый трудный соперник. А вот «Авангард» словно катается на омско-балашихинских горках, и объяснить логику его результатов во второй части «регулярки» практически невозможно.

Клуб из-за аварийного состояния домашней арены летом вынужденно сменил прописку с Омска на Балашиху и очень уверенно начал чемпионат, наводя страх на соперников активной игрой в атаке и классическим североамериканским подходом к работе известного тренера Боба Хартли. Но в начале зимы что-то в стройной игре команды надломилось, и теперь «Авангард» — главный претендент на то, чтобы в мини-соревновании с «Ак Барсом» и «Магниткой» занять низшее место. Слабым утешением для омичей из Балашихи может стать либо гостевая победа все над тем же «Барысом» в ближайшую субботу, либо домашний выигрыш через неделю у новосибирцев в «сибирском дерби».

«Авангард» — исторически удобный соперник для «Ак Барса», поэтому на первый взгляд нет ничего страшного в том, что уже в первом раунде казанцы сыграют с одним из претендентов на Кубок Гагарина. Правда, матчи с омским клубом, опять же исторически, складываются для казанцев в плей-офф непросто. Тут можно вспомнить и самый первый розыгрыш Кубка Гагарина, когда лишь выигранное вбрасывание и точный бросок Ильи Никулина за считанные секунды до сирены позволили команде Билялетдинова не просто остаться в розыгрыше плей-офф, но и выиграть сезон. Можно копнуть еще глубже и вспомнить противостояние 2002 года, когда все решалось в серии буллитов. Тогдашний главный тренер «Ак Барса» Юрий Моисеев почти все матчи не отводил руку от сердца — столь велико было напряжение, а все решил лишь точный буллит немецкого нападающего казанцев Яна Бенды.

Не без приключений проходил и единственный матч клубов в этом календарном году. «Ак Барс» и «Авангард» сыграли в Казани уже 3 января, и этот матч явно не выглядел выходом из новогодней спячки. Команды показали яркий атакующий хоккей, и лишь голевой проход Секача в овертайме принес хозяевам победу. «Ястребы» оставили приятное впечатление, и даже несмотря на последние странные проигрыши, будут грозным оппонентом для любого соперника в плей-офф.

«Салават Юлаев» — 25%

Турнирное положение: 6-е место на Востоке, 60 игр — 69 очков

Оставшиеся матчи: 16.02 — «Адмирал» (г), 20.02 — «Ак Барс» (д)

Фото hcsalavat.ru

Уфимский клуб в какой-то степени сейчас находится в привилегированном положении. Пока молодежь и дублеры безуспешно играют на Дальнем Востоке, основной состав может себе позволить даже выйти на лед школьной коробки на открытом воздухе. Но вот парадокс, главный тренер команды находится не рядом с игроками, с которыми начнет битву в первом раунде Кубка Гагарина, а рядом с резервистами мотается по Хабаровску и Владивостоку.

Календарь КХЛ приготовил сюрприз в виде «зеленого дерби» в один из последних дней «регулярки». «Салават Юлаев» проиграл три из трех татаро-башкирских противостояний в этом году и 20 февраля наверняка будет полон желания выиграть хотя бы раз в сезоне у «Ак Барса» даже в ничего не значащем для команды Николая Цулыгина матче. А вот как раз для казанцев эта игра будет не просто смотром сил перед плей-офф. Результат встречи напрямую повлияет на расклад пар в первом раунде, так как «Ак Барс» в случае победы в ближайший понедельник дома и на выезде в Уфе будет иметь возможность обогнать и «Авангард», и «Магнитку».

Спросите у болельщика любого из трех клубов («Ак Барс», «Авангард», «Металлург»), какой соперник из первой шестерки будет предпочтительнее для их команды в первом раунде плей-офф, и наверняка услышите ответ: «Салават Юлаев». Это, с одной стороны, играет на руку уфимцам — в них никто не верит, не будет определенного давления в плане возможных неоправданных надежд. На что способны подопечные Цулыгина в данный момент, похоже, не знает даже сам Цулыгин. Если вдруг «юлаевцы» задержатся в Кубке Гагарина до апреля, это будет напоминать какое-то хоккейное кино со счастливым концом, а главный тренер уфимцев сможет просто смеяться в лицо всем, кто в него не верил.

С другой стороны, чудо вряд ли случится. «Салават Юлаев» сейчас объективно играет не как топовая команда Восточной конференции, и поэтому именно матчи с Уфой в первом раунде плей-офф для «Ак Барса» предпочтительнее всего.