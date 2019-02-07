Дальневосточная ссылка. «Салават» обманывает КХЛ или следует канонам НХЛ?

В Уфе приняли непопулярное решение

В своем последнем матче перед паузой на игры сборных уфимцы проиграли дома «Барысу». По окончании встречи прошла одна из самых долгих пресс-конференций «Салавата Юлаева» в этом году. На ней главный тренер команды Николай Цулыгин поведал, в частности, что на ближайшие три выездные игры он повезет хоккеистов не основного состава. Звезды клуба Метсола, Умарк, Бурдасов и другие останутся тренироваться на «Уфа-арене», а многие игроки «Тороса» и «Толпара», соответственно, получат свой шанс в двух матчах во Владивостоке и одной игре в Хабаровске. О том, почему такое решение «СЮ» одновременно верно и нет, как подобные вещи воспринимаются в заокеанских лигах и что в этой ситуации делать КХЛ — в материале «Реального времени».

Почему «Салават Юлаев» поступает правильно



Если рассуждать с позиции уфимского клуба, то причин для решения играть последние матчи сезона полурезервным составом предостаточно. Причем одну из них КХЛ создала сама. Речь, разумеется, о календаре. Еще летом было немало разговоров о том, что «Салавату Юлаеву» за месяц придется дважды летать на Дальний Восток. Понятно, что сумятицу в календарь внес «Авангард» со своей многострадальной ареной в Омске и переносом домашних игр в Балашиху, но Уфе изначально досталось далеко не самое ровное расписание сезона. По сути, сейчас «юлаевцы» получают «обратку» за неудобства и шанс чуть лучше других подготовиться к плей-офф. С шестого места в таблице Восточной конференции они уже не сдвинутся никуда, поэтому остается только ждать соперника по первому раунду Кубка Гагарина.

Нагрузки с перелетами и сменой часовых поясов перед самыми важными матчами сезона «Салавату» просто ни к чему, а если в регламенте нигде не прописано, что клуб обязан вывозить своих лидеров на все игры «регулярки», то что, по сути, нарушают уфимцы? В то же время у молодых и злых дублеров появляется шанс проявить себя в матчах с аутсайдерами КХЛ.

Так, с начала сезона ведутся разговоры, почему не играет восходящая уфимская «звездочка» Павел Шэн. И тут выпадает такой шанс — сыграть в КХЛ сразу три полноценных встречи. Это шанс проявить себя и юным бомбардирам «Толпара» Антону Пачину и Алексею Пустозерову. Скорее всего, их тоже отлучат от подготовки к принципиальным играм с «Омскими ястребами» и отправят в Хабаровск и Владивосток. У «Тороса» в Высшей хоккейной лиге «окно» в календаре, и с 10 по 18 февраля игроки команды будут доступны. Артем Чернов, Никита Филатов, Руслан Петрищев, Марк Рубинчик, Кирилл Цулыгин, Егор Дубровский, Эдуард Гиматов, Георгий Бусаров, вратари Иван Федотов и Даниил Тарасов – всех их можно будет увидеть на Дальнем Востоке не в роли игроков глубокого запаса. Когда еще такое будет?

Это шанс проявить себя и юным бомбардирам «Толпара» Антону Пачину и Алексею Пустозерову



Отдельно было бы любопытно понаблюдать за лучшим бомбардиром «Тороса» «прямо сейчас» Ильей Барановым. Он набрал 40 (14+26) очков в 42-х матчах и даже успел провести шесть смен в КХЛ в октябрьской встрече «Салавата Юлаева» и «Металлурга».

К слову, летом уфимский клуб уже проводил эксперимент по игре дублирующим составом – на предсезонном Кубке Башкортостана «Салават» сыграл против «Нефтехимика» только с четырьмя игроками основы. И это был один из самых зрелищных матчей команды при Николае Цулыгине – его подопечные сначала повели 3:0, потом трижды пропустили, а в итоге выиграли по буллитам. «Подмены» тогда практически никто не заметил и все были только рады такому обилию собственных воспитанников в форме любимого клуба.



Почему «Салават Юлаев» поступает неправильно

Хватает и аргументов, почему такой поступок тренерского штаба уфимцев в корне неверен. Начнем с элементарного нарушения логики: главный тренер едет на Дальний Восток, а его помощники остаются в Уфе готовить команду к Кубку Гагарина. Если это решение самого Цулыгина, то оно совсем уж странное. Можете себе представить ситуацию, чтобы Билялетдинов остался тренироваться в Казани с игроками «Ирбиса» и «Барса», а «Ак Барс» отправил на восстановительный сбор в Эмираты под руководством Смирнова?

Перед плей-офф тренер обязательно должен быть с командой. Есть большая вероятность, что уже в первом раунде плей-офф случится очередной эпизод «зеленого дерби», а Цулыгин заявил после январского матча с «Ак Барсом», что знает, как обыграть казанцев в будущем. Недельная пауза как нельзя кстати для Николая Леонидовича в плане не только физической, но и теоретической подготовки. А он едет на недельный выезд на Дальний Восток с игроками «на перспективу»…

А вот если это решение принимали новые руководители башкирского клуба, то тут уже самому Цулыгину указали его место. Возможно, в команде уже смирились, что дальше первого раунда уфимцам не пройти, поэтому лучше тренеру поработать лишнюю неделю с теми, кого он, возможно, будет тренировать в будущем. И не факт, что в КХЛ. Но как же это не похоже на руководителей «Салавата» чемпионских лет! От того, пожалуй, и нет в Уфе кубка уже восьмой год.

Перед плей-офф тренер обязательно должен быть с командой

Далее стоит отметить, что это удар по репутации КХЛ и, несомненно, плевок в сторону болельщиков «Адмирала». Пусть «Салават Юлаев» в последние годы уже не воспринимается тем «зеленым» монстром, каким он был в первые сезоны лиги, но все равно это топовый клуб Востока, на который болельщик охотно идет в любом городе. Тем более, «Адмирал» за шесть матчей до конца «регулярки» еще не потерял шанс на плей-офф и имеет свой один процент на чудо в запасе (чтобы это чудо случилось, команде из Владивостока нужно выиграть все оставшиеся игры, а «Трактору», «Сибири» и «Куньлуню» вообще больше не набрать очков). «Амур» свои шансы уже упустил, но матчи между хабаровской и уфимской командой исторически получаются одними из самых веселых в лиге. Но истинным болельщикам хоккея на Дальнем Востоке в заключительных играх сезона придется смотреть не на звездного Линуса Умарка, а на сына Николая Цулыгина, Кирилла.



За океаном дать отдохнуть лидерам — норма

В ведущих заокеанских лигах, в тех же НХЛ и НБА, дать отдохнуть своим лидерам в ничего не значащих матчах — в порядке вещей. Есть пример «Кливленда» и Леброна Джеймса, который, бывало, пропускал по пять-семь матчей конца сезона.

В НХЛ не выставляют целые пятерки. Памятен сезон 2014/2015, когда «Бостон» заканчивал регулярный сезон игроками преимущественно из АХЛ. Кстати, пожурить лигу за такие поступки тоже было в порядке вещей. Даже сами тренеры, бывает, вели публичную дискуссию о допустимости того или иного явления, будь то происходящее на льду, или формирование заявки на игру. Так, Кен Хичкок, возглавлявший «Даллас» в конце прошлого века, не раз критиковал коллег по цеху, которые берегли своих лидеров по ходу сезона. Сам же «Большой Хич» умудрялся выпускать даже травмированного Майка Модано на ничего не значащий матч с «Ванкувером». Объяснял это тренер тем, что ему важно поддерживать командный дух в каждой игре, а лучше лидеров клуба с этим никто не справляется.

Такой принципиальности от Цулыгина мы точно не дождемся. По ходу этого сезона он уже удостоился критики, когда в разгромном матче против «Куньлуня» в конце игры выпустил своих лучших игроков на большинство. Тренер китайской команды даже пожаловался на это арбитру. Напомним, есть негласное правило, когда команда, которая выигрывает с разгромным счетом, выпускает в большинстве не своих лидеров, а второй состав, или игроков низших звеньев.

Но что говорить о заокеанском спорте, если там ради высокой позиции на предстоящем драфте «сливаются» не матчи, а целые сезоны?

По ходу этого сезона он уже удостоился критики, когда в разгромном матче против «Куньлуня» в конце игры выпустил своих лучших игроков на большинство

Как поступить КХЛ?

Континентальная хоккейная лига не смогла дать оперативный ответ на запрос «Реального времени» о сложившейся ситуации. С одной стороны, лига может сослаться на регламент, в котором ничего не сказано об уважении к сопернику и болельщикам в контексте формирования заявки на матч.

С другой стороны, «Салавату» нужно быть внимательнее и правильно сформировать заявки на эти игры, предварительно удостоверившись, какие игроки имеют право выходить на лед, а какие – нет. Со стороны выглядит абсурдно, но в российском футболе нехорошие прецеденты были – тренер питерского «Зенита» Владислав Радимов не даст соврать.

В любом случае в выигрыше останется, скорее всего, только уфимский клуб. С шестого места он, повторим, уже не сдвинется, а поиграть резервистам в КХЛ даст. А вот лиге, так или иначе, нужно призадуматься. Во-первых, создается опасный прецедент, который грозит некоторыми репутационными потерями. Во-вторых, пора бы уже окончательно не стесняться смотреть в сторону НХЛ в вопросе формирования календаря (там лига публикует его практически сразу по окончании предыдущего сезона). Да, с учетом российской специфики и занятости арен составлять расписание до середины лета трудно, но нужно все же постараться. Интересно, занимается ли календарем будущего сезона кто-то прямо сейчас, в феврале? Вопрос из разряда риторических.