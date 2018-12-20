Зарипов забил, Секач провел 300-й матч в КХЛ, а «Магнитка» украла у «Ак Барса» верную победу

Команда Билла споткнулась на уральцах

Накануне команда Билялетдинова проиграла по буллитам (3:4) конкуренту за корону Восточной конференции — магнитогорскому «Металлургу», хотя по ходу матча гости выглядели беспомощно. Новая очная дуэль великих мастеров Зарипова и Мозякина, бомбардирские подвиги Артема Михеева, 300-й матч Иржи Секача в КХЛ и неожиданная развязка — в материале «Реального времени».

На «барсов» у «Магнитки» вырос зуб

К концу года «Ак Барс» набрал ход, близкий к режиму плей-офф, и мощно накатывал на первое месте на Востоке. Благодаря победе (3:1) над «Автомобилистом» казанцы приблизились к нему на дистанцию одной победы. У «Магнитки» же не все было так радужно. Магнитогорцы уверенно входят в топ-4 Востока, но наставник «лисов» Йозеф Яндач стабильностью результатов своей команды похвастать не мог — на счету уральцев три поражения в пяти последних матчах.

Тем временем Мозякин и компания наверняка вырастили зуб на «барсов». В прошлом сезоне казанцы отправили «Магнитку» в отпуск на стадии полуфинала Восточной конференции, да и в текущей «регулярке» они были сильнее в Магнитогорске благодаря шайбам Михеева, Секача и Лукоянова. Пять последних матчей против «Металлурга» «Ак Барс» выиграл с общим счетом 18:8.

Большая редкость — наставник казанцев не сделал ни одного изменения в составе по сравнению с предыдущей встречей

Данису было что доказывать в очной дуэли с Мозякиным

Вчерашний матч против «Магнитки» наверняка был принципиальным для Даниса Зарипова. Все-таки после «развода» его блестящей связки в Магнитогорске Сергей Мозякин будто и не заметил потери партнера. На его счету в этом сезоне 36 (14+22) очков в 40 матчах и место в топ-5 лучших бомбардиров лиги. Кроме того, капитан «Магнитки» — лучший в своей команде по голам в большинстве и по победным шайбам. Зарипов же далеко не столь хорош — его нет даже в топ-30 лиги. Да и в своей команде он лишь шестой бомбардир; до этой игры на его счету было всего 17 (3+14) очков. Как говорится, почувствуйте разницу. Забегая вперед отметим, что казанский ветеран без заброшенной шайбы вчера не ушел.

Между тем предыдущий матч с «Автомобилистом» выглядел практически идеальным для «Ак Барса» образца этого сезона. «Реальное время» подробно писало об этой игре. Видимо, и Зинэтула Билялетдинов остался доволен своей командой. Большая редкость — наставник казанцев не сделал ни одного изменения в составе по сравнению с прошлой встречей. И это при том, что богатый «ростер» казанского клуба буквально подталкивает к постоянной ротации, и Билл обычно сполна пользуется этой возможностью.

Азеведо в погоне за юбиляром КХЛ

Первый период до определенного момента шел на низких скоростях и без явных голевых моментов. Для начала команды обменялись нереализованными попытками большинства. Но если для «Ак Барса» это практически норма, то для «Магнитки» реализация лишнего — один из главных козырей. Уральцы по этому показателю вторые в КХЛ в текущем сезоне.

Когда казалось, что в первом периоде уже ничего не случится, «Ак Барс» неуловимо, но резко прибавил и тут же забил. Причем дважды. Сначала Потапов с Михеевым ударно поработали на чужом пятаке, и последний забросил уже свою третью шайбу в последних двух матчах. Артем проводит ударный сезон — на его счету 11 (7+4) очка в 28 матчах. Цифры более чем серьезные, учитывая, что молодой «барс» выше третьего звена в заявке «Ак Барса» никогда не поднимался.

К слову, это звено уже сдерживающим называть как-то некорректно. Они в последнее время забивают гораздо больше, чем номинально второе сочетание с Поповым в центре.



«Я только рад этому. У нас каждое звено способно давать результат. Рад, что получается у нас. Сегодня мы — завтра другие. А что касается того, что мы третье или какое там по счету звено, то какую роль нам отведут, ту и будем выполнять. Сейчас получается и забить, и сдержать. Почему бы не совместить эти два понятия?» — подтвердил наши наблюдения после игры Алексей Потапов.

Для Секача вчерашний матч стал 300-м в КХЛ



«Барсы» полетели добивать «лисов» — и вот уже Рафаэль Батыршин отдал шайбу на ход Джастину Азеведо, канадец за счет скорости объехал оппонента и очень легко обыграл крупного вратаря гостей Кошечкина — 2:0. Обескураженный «Металлург» до первого перерыва мог пропустить еще, но обошлось.

В гонке лучших бомбардиров «Ак Барса» Азеведо стремительно догоняет своего партнера по звену Иржи Секача. Между ними уже всего 5 очков по системе «гол+пас», хотя совсем недавно было больше десяти. Кстати, для чеха вчерашний матч стал 300-м в КХЛ.

Во втором периоде характер игры особо не изменился. При примерно равном количестве «заходов» атаки «барсов» были опаснее. Но, как это часто бывает в хоккее, шайба влетела в противоположные ворота. Случилось это на экваторе второго периода, когда Ивану Верещагину удался удачный бросок от синей линии. Мало того, что Гарипов был заслонен от шайбы своим и чужими хоккеистами, так еще случился и рикошет. Так, абсолютно не по игре, гости вернули матчу интригу — 2:1.

Убийственная реализация моментов уральцами сохранила интригу до конца

«Ак Барс» недолго горевал. Азеведо и Секач нашли на пятачке у ворот клюшку Зарипова — легкое движение от Даниса и третья шайба в воротах. Интересно, что для «легенды 25» вчерашний гол стал всего четвертым в сезоне. Впрочем, решающее время для оценок настанет только весной — в плей-офф. А Иржи Секач тем временем набирает очки в восьми последних матчах против «Металлурга». На его счету 7 шайб и 3 «ассиста».

Так или иначе, беды «Магнитки» на этом могли не закончиться. Казанцы продолжали наседать и забросили «в раздевалку» — это Роб Клинкхаммер идеально попал под перекладину. Настолько, что судьям пришлось смотреть видеоповтор. Счастье было на стороне гостей — шайба не пересекла линию ворот. Хотя «барсы» на этот гол вполне наиграли.

— Да, жаль, что мы взяли только одно очко. Мое мнение — игра была наша. Может, по броскам мы и проигрывали, но, думаю, что мы потеряли сегодня одно очко, — заявил после игры защитник «Ак Барса» Рафаэль Батыршин

— Шанс догнать «Автомобилист» до Нового года еще есть?

— Ничего страшного, если мы их после Нового года обгоним. Главное, на финише «регулярки» быть на первом месте, потому что это дает преимущество своей площадки. Прошлый плей-офф это подтверждает, когда мы удачно начали финал против ЦСКА, — ударился в воспоминания он.



Роб Клинкхаммер идеально попал под перекладину. Настолько, что судьям пришлось смотреть видеоповтор



При всем преимуществе «Ак Барса», гости вчера реализовали почти все, что создали у ворот Эмиля Гарипова. На исходе 5-й минуты заключительного периода старый знакомый «Ак Барса» Андрей Чибисов прокатил по флангу, сместился к лицевой и нашел на пятаке Ииро Пакаринена, который в касание переиграл казанского вратаря — 3:2.

Наказание от «Магнитки»

Ну а казанцы до этого эпизода и сразу после него продолжали щедро транжирить свои моменты. К тому же «Магнитку» в этой игре регулярно выручал нестареющий Василий Кошечкин. Так или иначе, скользкий счет обеспечил командам нервную концовку.

За 5 минут до конца третьего периода звено Попова решительно перевело шайбу в чужую зону и заработало большинство, отобрав у гостей еще 2 минуты игрового времени. Но казанцы не забросили, и в последние минуты матча магнитогорцы устроили штурм их ворот. И наказали «Ак Барс» за расточительство. На последней минуте периода Мозякин бросил от синей линии, Гарипов потерял шайбу прямо перед собой, и Мэтт Элиссон по пустым воротам не промахнулся — 3:3.

— В первые два периода «Ак Барс» смотрелся лучше? — спросили после игры у Даниса Зарипова журналисты.

— Да, но не знаю, что такое произошло. На усталость валить нет смысла, просто как-то задрожали некоторые ребята. И все мы прекрасно знаем Сергея Мозякина, как он колотит голы со своих любимых точек. Это глупая ошибка, позволили ему бросить — хоть он и не сам забросил, но с добивания люди разобрались быстро. В целом это наша игра была, мы обязаны были доводить до победы. Но это матч регулярного чемпионата, и, я считаю, это даже, может быть, полезно, что проиграли лидеру. Сейчас надо сделать правильные выводы и готовиться дальше, половина чемпионата впереди, и времени достаточно, чтобы подготовиться к плей-офф, — заявил Данис.

В овертайме окрыленные гости были ближе к заброшенной шайбе, чему способствовало и удаление Никиты Лямкина за 9 секунд до конца основного времени. В меньшинстве после пары бросков Мозякина Гарипов каким-то чудом, на инстинктах отражал броски. Ну а в буллитах «Магнитка» была точнее — 3:4.



Казанцы проиграли в матче, в котором по игре обязаны были побеждать. «Хорошая игра, думаю, всем понравилась. Мои ребята играли с самоотдачей, забивали добротные голы. Но в некоторых нюансах недоработали, и это сказалось на исходе матча», — был лаконичен после игры наставник казанцев Билялетдинов.

Артур Халилуллов, Андрей Лопата, фото ak-bars.ru