Ильгиз Гилазов о новых судах: «За качеством нашей работы будет более высокий контроль»

О мечтах Фемиды — чтобы жалобы не дошли до ЕСПЧ, на судей не давили «региональные группы», а дети не становились преступниками

Фото: Олег Тихонов

В России стало меньше наказанных за наркотики, коррупцию и нарушение дорожных правил и больше — за терроризм и преступления против половой неприкосновенности детей и подростков. Иностранцы практически перестали усыновлять детей из Татарстана, но в суды пошли иски от сидельцев СИЗО и колоний на условия содержания. Какую помощь дольщикам, аварийщикам и жертвам коллекторов обещал председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев и чем «антироссийская» статистика ЕСПЧ порадовала отечественную Фемиду — в репортаже «Реального времени» с всероссийского совещания председателей судов.

Заседание о прошлом и будущем российской Фемиды транслировалось из Москвы на 200 судов страны. В Казани в атриуме Верховного суда Татарстана собрались более 150 человек — председатели всех районных и городских судов республики, судьи ВС РТ, представители мировой юстиции и руководитель Казанского гарнизонного военного суда Казани Эдуард Сафонов. Сегодня к работе дистанционно подключатся представители арбитражной системы.



Важные цифры Фемиды-2018

Каждое пятое уголовное дело (всего 110 тыс.) прекращено судом по основаниям, выявленным еще следствием и дознанием.

48% исков об оспаривании действий органов власти и должностных лиц удовлетворены полностью или частично.

Сократилось:

число осужденных — за наркооборот (на 10%, до 90 тыс.), за коррупцию (на 300 человек), за экстремизм (до 800 человек, сокращение 5%).

Заседание о прошлом и будущем российской Фемиды транслировалось из Москвы на 200 судов страны. Фото duma.gov.ru



Выросло:

в 1,5 раза — количество дел о личном банкротстве граждан (39 тысяч);

в 5 раз — число споров с участием иностранных инвесторов (число выигранных ими дел достигло 92%);

до 700 человек — число осужденных за терроризм;

до 6,6 тысячи — количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

1. Лебедев обещает защиту от коллекторов и застройщиков

Председатель Верховного суда РФ на заседании дал «зеленый» свет жалобам на коллекторов. Он напомнил, что законодательные ограничения их деятельности действуют уже 2,5 года, а проблемы сохраняются — избыточные и необоснованные требования посягают на неприкосновенность частной жизни граждан. «Поэтому обращения пострадавших от этих действий за компенсацией морального вреда подлежат удовлетворению», — объяснил коллегам Вячеслав Лебедев.

Он же потребовал: в спорах по договорам долевого участия «суды должны исходить от повышенной защиты прав гражданина, выступающего слабой стороной в отношениях с застройщиком». Изменение сроков строительства со стороны стройфирмы в одностороннем порядке — уже основание для расторжения договора по инициативе дольщика. Таких споров за прошлый год в стране рассмотрено 27,6 тысячи.

2. Закрыты 14 колоний и 7 СИЗО

На 10 тысяч человек меньше отправили за решетку суды страны в сравнении с 2017 годом. Пополнение контингента в колониях и тюрьмах составило 110 тысяч осужденных. Ну а общее число сидельцев за десять лет убыло вдвое — с 1 млн 60 тысяч человек в 1999 году до 563 тысяч к началу 2019-го. Также, по данным ФСИН, всего за год в России закрыли 14 исправительных колоний и 7 СИЗО. Малолетних зэков тоже стало меньше. За три года ликвидировали 9 воспитательных колоний. В их числе и казанская.

На 10 тысяч человек меньше отправили за решетку суды страны в сравнении с 2017 годом. Фото Максима Платонова

3. О детях-преступниках и иностранных усыновителях

«Стабильно сокращается судимость несовершеннолетних», — сообщил Лебедев. Привел цифры падения за 12 лет — с 82 до 20 тысяч судимых детей и подростков, а еще указал на социальные причины их появления. 45% из неполных семей, каждый десятый рос вне семьи, 27% не учились и не работали, 14% пошли на преступление пьяными. Больше половины малолеток действовали не в одиночку, из них каждого пятого направляли взрослые подельники.

За год число юных заключенных сократилось всего на 86 человек, сейчас их 1 309.

К слову, желающих воспитывать чужого ребенка как своего в России за год набралось всего 12,2 тысячи. Причем 248 — это иностранцы. Усыновленных не гражданами РФ в 2017 году было на четверть больше. Татарстана в этой «зарубежной» статистике нет вовсе. «С учетом социально-экономической обстановки иностранцы практически не обращаются — у нас ни одного дела не рассмотрено за прошлый год, — рассказал «Реальному времени» председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов. — А я помню, как в конце 90-х и начале 2000-х по стране иностранцы усыновляли 7—8 тысяч детей. И столько же усыновлялось нашими гражданами».

4. «Исключить возможность влияния на суды со стороны региональных групп»

В наступившем 2019-м Ильгиз Гилазов считает самым важным для судебной системы реформы с созданием апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции:

— Теперь уже не мы — Верховный суд Татарстана — будем определять правоприменительную практику. Ее будут устанавливать межрегиональные суды… Кассационная проверка правильности наших решений будет проводится уже в другом регионе. За качеством нашей работы будет более высокий контроль.

По словам Вячеслава Лебедева, новая модель судов общей юрисдикции запрещает совмещение нескольких инстанций. Поставлена цель — «исключить возможность влияния на суды со стороны региональных групп интересов», добавил он. И напомнил — рассмотрение дел в кассации будет не выборочным как сейчас, а сплошным — «все жалобы будут рассматриваться в судебном заседании».

Гость заседания Дмитрий Медведев считает — реформа снизит возрастающую нагрузку на судей (число рассматриваемых дел выросло с 28 до 31 млн за год) и повысит открытость системы для граждан. А еще «будет способствовать и снижению давления по резонансным делам», констатировал премьер-министр РФ. И проинформировал: на развитие системы Фемиды в годовом бюджете РФ заложили 200 млрд рублей.

Гость заседания Дмитрий Медведев считает — реформа снизит возрастающую нагрузку на судей. Фото duma.gov.ru

5. Жалобы против России

В прошлом году Европейский суд по правам человека принял к производству 12 тысяч 148 жалоб в отношении России. Это в полтора раза больше, чем в 2017 году (7 тыс. 957 жалоб), заметил Лебедев. «Нарушение Конвенции о защите прав и основных свобод человека установлено в 238 постановлениях по 908 жалобам», сообщил он. И тут же нашел повод для оптимизма: нарушение права на справедливое судебное разбирательство (ст. 6 Конвенции, — прим. ред.) установлено по 122 жалобам, что вдвое меньше итогов 2017 года. На рассмотрении находится и жалоба казанского профессора Ильдара Абдуллина.

Информацией об отмененных после таких решений приговорах глава Верховного суда РФ не поделился, но сказал, что в порядке исполнения постановлений ЕСПЧ уже внесены 134 представления в отношении 184 человек.

6. Видеофиксация в СИЗО

В России начали рассматривать административные дела об оспаривании действий и бездействия администраций колоний и СИЗО в части ненадлежащих условий содержания. В декабре Пленум ВС РФ обобщил практику и обратил внимание судей — при рассмотрении таких претензий они вправе возложить на административного ответчика обязанность предоставить в суд видео и фото помещений длительного содержания, а также назначить санитарную и иную экспертизу по условиям посадки.

Ильгиз Гилазов уточнил — такие материалы рассматривают в гражданском и административном порядке, а доставка сидельцев — вопрос уголовного процесса. Поэтому проще всего обеспечить явку заявителей путем видео-конференц-связи.

— В последние годы количество проигранных Россией дел, связанных именно с жалобами на условия содержания, увеличивается. [В Страсбурге] выносят просто модельное решение, к которому прилагают таблицу — этому человеку столько, тому — столько [евро]. Поэтому и предлагается, чтобы такие дела рассматривали российские суды, — объясняет председатель Верховного суда республики. С его слов, такие жалобы в судах Татарстана уже есть.

Кадровая комиссия при президенте РФ в 2018 году отказала 451 кандидату на должности судей и руководителей судов. Фото Ирины Плотниковой



7. Народные судьи мягче профессиональных

Присяжные в региональных судах в 2018 году из 408 подсудимых оправдали лишь каждого пятого. В районных и городских судах народные заседатели появились лишь в середине прошлого года. И по своим 90 делам оправдали почти треть — 29 человек на всю страну. По 28 осужденным и 30 оправданным в судах районного и областного суда приговоры отменены в связи с нарушением процедуры рассмотрения таких дел.

«Первый блин — комом», комментировал первое дело с присяжными прокурор РТ Илдус Нафиков. Обвиняемого в убийстве признали невиновным присяжные Дрожжановского суда, в их рядах уже после приговора гособвинители углядели трех бывших однокашников. Верховный суд РТ вернул дело в райсуд на повторное рассмотрение. Второй — уже обвинительный приговор от заседателей по делу о наркосбыте и легализации доходов — в силу еще не вступил.

Присяжные Нижнекамского суда признали пятерку фигурантов виновными, а суд назначил им для исправления от 13 до 18 лет колонии. По словам председателя суда Газиза Гисметдинова, неожиданно сложным оказался сам набор присяжных — пришлось вызывать повестками тысячу человек! В первый раз пригласили 200 — не пришел ни один, во второй раз по 300 повесткам прибыли двое.

8. Президентский отвод и 24 отставника

Кадровая комиссия при президенте РФ в 2018 году отказала 451 кандидату на должности судей и руководителей судов, это 19% от тех, что ранее получили рекомендации судейского сообщества. На причинах отказов Вячеслав Лебедев останавливаться не стал. И перешел к статистике по дисциплинарным наказаниям. За год к ответственности привлекали 164 федеральных и 8 арбитражных судей. Из них 18 судей убедили коллег — Кодекс профессиональной этики не нарушали, а 24 досрочно лишились полномочий.

В Казани в атриуме Верховного суда Татарстана собрались более 150 человек. Фото vs.tat.sudrf



9. Наштрафовали на 64 млрд рублей, осталось взыскать

Административные штрафы — 2018 могли пополнить казну страны аж на 64 млрд рублей. Однако нарушители выплатили менее 12 млрд рублей. В общей массе всех правонарушений против общественной безопасности 70 процентов составляют именно материалы о неуплате штрафов.

10. «Сам репост состав преступления не образует»

Лайфхак от Лебедева для пользователей соцсетей. «Сам по себе репост в соцсети, в том числе содержащий экстремистские материалы, не образует состава преступления. Обвинительный приговор по таким делам может быть постановлен, только если судом установлен прямой умысел обвиняемого на возбуждение ненависти, вражды или унижение человеческого достоинства», — предупредил коллег главный судья страны, напомнив, что по инициативе президента страны часть 1 «экстремистской» 282-й статьи декриминализована.

Казанский адвокат, лидер правозащитной группы «Агора» Павел Чиков прокомментировал слова Лебедева в «Телеграме» так: «Делом эту позицию Верховный суд РФ пока не подтверждает».