По призыву Фемиды: судьи из Башкирии рвутся на курорт, татарстанцы — в Москву и Самару

По данным Высшей квалифколлегии судей РФ, за места в новом столичном кассационном суде самая высокая конкуренция

Накануне Высшая квалифколлегия судей России приступила к отбору кандидатов на вакантные места в новых кассационных судах общей юрисдикции. На этой неделе в Москве будут рассмотрены заявления претендентов на работу в столице и городе-курорте Пятигорске. В последний, как выяснило «Реальное время», готовы переехать 15 судей из Башкортостана. Больше 20 их коллег из Нижнего Новгорода и шесть казанцев надеются получить места в московской кассации, правда, там высокий конкурс. Зато в Самаре пока недобор. О «миграции» людей в мантиях — в материале «Реального времени».

Команда Бондара



На 88 судейских мест — 147 претендентов. Второй кассационный суд общей юрисдикции (КСОЮ) заработает в Москве по адресу: улица Гиляровского, 31, когда будут сформировано не меньше половины судейского корпуса. В октябре минувшего года председателем Второго КСОЮ был назначен экс-глава Нижегородского облсуда Анатолий Бондар. Что отчасти объясняет желание многих бывших подчиненных продолжить работу в его команде уже в Москве. Впрочем, в Нижнем Бондар проработал 7 лет, а до этого выпускник Кубанского госуниверситета 1986 года занимал высокие посты заместителя Генпрокурора и замглавы Минюста РФ.

До 7 февраля Высшая квалифколлегия судей РФ рассмотрит заявления 24 претендентов из Нижнего. Лишь рекомендованные к назначению судьями Второго КСОЮ продолжат участие в конкурсе дальше — их кандидатуры будет изучать кадровая комиссия при президенте РФ. Среди подавших заявления — действующий председатель состава Нижегородского облсуда Алексей Иванов и судья с театральным и прокурорским прошлым — лучший гособвинитель 2012 года Максим Игнатов. А еще судья Елена Рахманкина, работу которой в 2015 году критиковала газета «Труд» в статье «Кому подмигивает Фемида под повязкой?».

Председателем Второго КСОЮ был назначен экс-глава Нижегородского облсуда Анатолий Бондар. Фото viksunsky.nnov.sudrf.ru



Определенную известность в СМИ еще в 2014 году получил и судья Вячеслав Нуждин, наказавший штрафом за графическое оскорбление президента РФ плакатом с усами Гитлера. Наряду с коллегами из регионального суда, на вакансию в Москве претендует председатель Саровского суда Нижегородской области Елена Лоханова и судья Нижегородского арбитража Дарья Полозова.

Список претендентов из Нижнего Новгорода в судьи Второго КСОЮ (Москва)



Бакулина Людмила Ивановна

Буторина Жанна Васильевна

Варнакова Наталья Евгеньевна

Гончарова Людмила Алексеевна

Дороднов Георгий Иванович

Захарова Светлана Вячеславовна

Иванов Алексей Викторович

Игнатов Максим Константинович

Ионова Аминат Николаевна

Карцевская Ольга Александровна

Климова Ольга Сергеевна

Колесников Олег Викторович

Костина Ольга Максимовна

Костров Андрей Валерьевич

Кочнева Елена Николаевна

Лысова Елена Владимировна

Лоханова Елена Николаевна

Рахманкина Елена Павловна

Никитина Илона Олеговна

Нуждин Вячеслав Николаевич

Полозова Дарья Владимировна

Сокурова Юлия Анатольевна

Цыпкина Елена Николаевна

Чиндяскин Станислав Васильевич

Напомним, кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции созданы в России в рамках реформы. В частности, Второй КСОЮ будет заниматься пересмотром судебных актов, принятых судами Владимирской, Ивановской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей и города Москвы, а также судебных актов апелляционных судов общей юрисдикции, принятых по жалобам и представлениям на судебные акты указанных судов. Мастер дзюдо, тезка экс-председателя областной ККС, супруга главного следователя Пензы Есть желающие поработать в столице и среди казанских судей. На этой сессии ВККС рассмотрит шесть заявлений из Татарстана. Так, сегодня перед членами коллегии предстанет судья Верховного суда РТ Ленар Гайниев, он же доцент Казанского федерального университета — преподает будущим юристам курс методики и тактики прокурорских проверок. А еще, со слов коллег, является капитаном сборной суда по мини-футболу и обладателем звания мастера спорта по дзюдо.

После сокращения штата региональная коллегия прекратила полномочия девяти судей ВС РТ

Также на место в московской кассации претендует Риф Набиев, что полгода назад ушел в отставку с поста судьи Верховного суда РТ. Напомним, после сокращения штата такие заявления написали еще девять судей ВС РТ, и региональная коллегия прекратила их полномочия. Остальные заявители из Казани являются действующими судьями регионального суда. В их числе судьи Ленар Карипов, Юлия Камалова, Альфред Мирсаяпов и судья административной коллегии ВС РТ Ленар Галимов, который начинал работу еще в мировой юстиции, а в 2017-м прогремел, оставив под арестом главу местного штаба Навального. Список претендентов из Казани в судьи Второго КСОЮ (Москва)

Гайниев Ленар Салихзянович



Галимов Ленар Танвирович



Камалова Юлия Фатыховна



Карипов Ленар Рафаилевич



Мирсаяпов Альфред Ильдарович



Набиев Риф Ахтямович

Также во Втором КСОЮ хотели бы работать судьи из Карачаево-Черкессии и Чечни, из Амурской и Челябинской областей, не говоря уже представителях Фемиды из Костромы, Твери и москвичах. В числе последних — экс-председатель Московского гарнизонного военного суда Виктор Салатов и судья Ирина Химичева, которая попала на прицел СМИ, приговорив националиста за шесть ножевых ранений к 300 часам обязательных работ и штрафу 10 тысяч рублей. Также в конкурсе участвует Людмила Николаевна Пугина — полная тезка экс-председателя Квалифколлегии судей Московской области.

Рассмотрение кандидатов началось вчера. Причем весьма жестко — как передает портал legal.report, по итогам первого дня работы Высшей квалифколлегии отбор прошел лишь каждый четвертый из кандидатов. И меньше всех повезло претендентам из Москвы. Результаты рассмотрения будут обнародованы лишь по окончании двухнедельной сессии. Поволжье также представляют трое судей Верховного суда Башкортостана — Елена Васильева, Евгений Жерненко и бывший замруководителя отдела Следкома по Октябрьскому району Уфы Сергей Крылов. А еще — двое судей ВС Удмуртии (Алевтина Пономарева и Наталья Матушкина). ФИО последней полностью совпадает с данными супруги бывшего замглавы Следкома по Республике Удмуртия, недавно назначенного главным следователем Пензенской области Из Чувашии подали заявления Елена Смирнова, Анастасия Александрова и Бэла Капитонова, из Мордовии — зампред республиканского суда с опытом работы в прокуратуре и следствии Ильдар Сюбаев. Трое саратовских судей тоже не прочь поработать в Москве — это Ольга Анатийчук, Наталья Власенко и Александр Дементьев. Из Уфы на курорт Завтра, 6 февраля, перед ВККС предстанут 33 претендента на 23 вакансии судей в Пятом КСОЮ. Он будет работать в воспетом Лермонтовым городе-курорте Пятигорске, на Ставрополье. Председателем суда уже назначен экс-глава Верховного суда Башкортостана Михаил Тарасенко. В Уфе он отработал 11 лет. Теперь вслед за ним на юг готовы переехать 15 судей. Среди них — экс-председатель Совета судей республики Ильдар Нафиков и экс-следователь МВД Рита Мурзакова. Несмотря на комфортные природные условия с бытом и условиями труда у новоселов на новом месте могут быть проблемы. Председателем Пятого КСОЮ уже назначен экс-глава Верховного суда Башкортостана Михаил Тарасенко. Фото Раифа Бадыкова (resbash.ru)

Список претендентов из Уфы в судьи Пятого КСОЮ (Пятигорск)

Гареева Диана Рифовна



Зайнуллина Гульсум Кабировна



Нафиков Ильдар Амирьянович



Нурмухаметова Рамиля Раисовна



Рахматуллин Азат Асхатович



Рахматуллина Айгуль Мансуровна



Султанов Марат Ильдарович



Усманова Гузель Флюровна



Фахретдинова Ригина Фагимовна



Колбина Надежда Викторовна



Леонтьев Сергей Александрович



Минеева Вероника Викторовна



Мурзакова Рита Фанзовна



Стадникова Виктория Анатольевна



Черчага Стелла Владимировна

На должности судей в пятигорской кассации претендуют судьи из Республики Крым, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края. Например, Евгений Гладских, которому через Верховный суд РФ пришлось возвращать мантию. Ставропольская ККС досрочно лишила его полномочий, установив, что надбавку к окладу за кандидатскую степень он получал незаконно. Гладких вернул деньги и доказал — злого умысла не было.

В Пятигорске не прочь поработать и бывший зампред Верховного суда Чечни Тахир Мурдалов, об избиении которого сообщали в 2017 году. 7 февраля перед членами ВККС РФ предстанут претенденты на должности судей в Третьем КСОЮ, который будет работать в Санкт-Петербурге. Среди 70 заявлений на 61 вакансию есть и казанское — подано судьей Верховного суда РТ в отставке Рустамом Ибатулловым. В Пятигорске не прочь поработать и бывший зампред Верховного суда Чечни Тахир Мурдалов. Фото godekan.com

Самарские ищут работу в Самаре Еще шесть татарстанских судей заявились на вакансии в Шестой кассационный суд общей юрисдикции. Тот самый, что первоначально планировали разместить в Казани, но в ходе рассмотрения Госдумой «перебросили» в Самару. Теперь в соседний регион готов председатель Советского райсуда Казани — Радик Габдуллин выдвинулся в зампреды Шестого КСОЮ. На вакансии судей в том же суде претендуют представители Верховного суда РТ Наиля Моисеева, Денис Горшунов, Ильфат Фахрутдинов, Сергей Федонин и отличившийся на лыжне Марс Самитов — серебряный медалист открытого первенства Коми — 2017 среди судей. Самарский КСОЮ будет самым большим в стране. Конкурс объявлен по 108 вакансиям судей, но пока на рассмотрении ВККС лишь 33 заявления. Все они будут рассмотрены 12 февраля. Работать в кассации хотят трое судей из Ульяновской области — Павел Маслюков, Ольга Подгорнова, Алла Рипка, и по двое представителей Башкортостана (Закария Вагапов и Лиза Галяутдинова), Удмуртии (Светлана Аргасова и Татьяна Сергеева), Оренбургской области (Олег Кривенков, Екатерина Матыцина). Лидируют по числу заявлений в Шестой КСОЮ те, кому и переезжать не нужно. Из двух арбитражных, пары районных и областного суда выдвинулись 14 кандидатов. Список претендентов из Самары в судьи Шестого КСОЮ (Самара)

Бочков Леонид Борисович



Бросова Наталья Владимировна



Жданович Андрей Сергеевич



Копытина Алексей Викторович



Максутова Сауле Жумаваевна



Назинкина Наталья Викторовна



Панкова Марина Анатольевна



Парамзин Степан Викторович



Серебрякова Ольга Ивановна



Сказочкин Виталий Николаевич



Пикалов Игорь Николаевич



Плахотник Мария Викторовна



Свиридов Дмитрий Вячеславович



Филиппова Елена Григорьевна