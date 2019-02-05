По призыву Фемиды: судьи из Башкирии рвутся на курорт, татарстанцы — в Москву и Самару
По данным Высшей квалифколлегии судей РФ, за места в новом столичном кассационном суде самая высокая конкуренция
Накануне Высшая квалифколлегия судей России приступила к отбору кандидатов на вакантные места в новых кассационных судах общей юрисдикции. На этой неделе в Москве будут рассмотрены заявления претендентов на работу в столице и городе-курорте Пятигорске. В последний, как выяснило «Реальное время», готовы переехать 15 судей из Башкортостана. Больше 20 их коллег из Нижнего Новгорода и шесть казанцев надеются получить места в московской кассации, правда, там высокий конкурс. Зато в Самаре пока недобор. О «миграции» людей в мантиях — в материале «Реального времени».
Команда Бондара
На 88 судейских мест — 147 претендентов. Второй кассационный суд общей юрисдикции (КСОЮ) заработает в Москве по адресу: улица Гиляровского, 31, когда будут сформировано не меньше половины судейского корпуса. В октябре минувшего года председателем Второго КСОЮ был назначен экс-глава Нижегородского облсуда Анатолий Бондар. Что отчасти объясняет желание многих бывших подчиненных продолжить работу в его команде уже в Москве. Впрочем, в Нижнем Бондар проработал 7 лет, а до этого выпускник Кубанского госуниверситета 1986 года занимал высокие посты заместителя Генпрокурора и замглавы Минюста РФ.
До 7 февраля Высшая квалифколлегия судей РФ рассмотрит заявления 24 претендентов из Нижнего. Лишь рекомендованные к назначению судьями Второго КСОЮ продолжат участие в конкурсе дальше — их кандидатуры будет изучать кадровая комиссия при президенте РФ. Среди подавших заявления — действующий председатель состава Нижегородского облсуда Алексей Иванов и судья с театральным и прокурорским прошлым — лучший гособвинитель 2012 года Максим Игнатов. А еще судья Елена Рахманкина, работу которой в 2015 году критиковала газета «Труд» в статье «Кому подмигивает Фемида под повязкой?».
Определенную известность в СМИ еще в 2014 году получил и судья Вячеслав Нуждин, наказавший штрафом за графическое оскорбление президента РФ плакатом с усами Гитлера. Наряду с коллегами из регионального суда, на вакансию в Москве претендует председатель Саровского суда Нижегородской области Елена Лоханова и судья Нижегородского арбитража Дарья Полозова.
Список претендентов из Нижнего Новгорода в судьи Второго КСОЮ (Москва)
- Бакулина Людмила Ивановна
- Буторина Жанна Васильевна
- Варнакова Наталья Евгеньевна
- Гончарова Людмила Алексеевна
- Дороднов Георгий Иванович
- Захарова Светлана Вячеславовна
- Иванов Алексей Викторович
- Игнатов Максим Константинович
- Ионова Аминат Николаевна
- Карцевская Ольга Александровна
- Климова Ольга Сергеевна
- Колесников Олег Викторович
- Костина Ольга Максимовна
- Костров Андрей Валерьевич
- Кочнева Елена Николаевна
- Лысова Елена Владимировна
- Лоханова Елена Николаевна
- Рахманкина Елена Павловна
- Никитина Илона Олеговна
- Нуждин Вячеслав Николаевич
- Полозова Дарья Владимировна
- Сокурова Юлия Анатольевна
- Цыпкина Елена Николаевна
- Чиндяскин Станислав Васильевич
- Гайниев Ленар Салихзянович
- Галимов Ленар Танвирович
- Камалова Юлия Фатыховна
- Карипов Ленар Рафаилевич
- Мирсаяпов Альфред Ильдарович
- Набиев Риф Ахтямович
Напомним, кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции созданы в России в рамках реформы. В частности, Второй КСОЮ будет заниматься пересмотром судебных актов, принятых судами Владимирской, Ивановской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей и города Москвы, а также судебных актов апелляционных судов общей юрисдикции, принятых по жалобам и представлениям на судебные акты указанных судов.
Мастер дзюдо, тезка экс-председателя областной ККС, супруга главного следователя Пензы
Есть желающие поработать в столице и среди казанских судей. На этой сессии ВККС рассмотрит шесть заявлений из Татарстана. Так, сегодня перед членами коллегии предстанет судья Верховного суда РТ Ленар Гайниев, он же доцент Казанского федерального университета — преподает будущим юристам курс методики и тактики прокурорских проверок. А еще, со слов коллег, является капитаном сборной суда по мини-футболу и обладателем звания мастера спорта по дзюдо.
Также на место в московской кассации претендует Риф Набиев, что полгода назад ушел в отставку с поста судьи Верховного суда РТ. Напомним, после сокращения штата такие заявления написали еще девять судей ВС РТ, и региональная коллегия прекратила их полномочия. Остальные заявители из Казани являются действующими судьями регионального суда. В их числе судьи Ленар Карипов, Юлия Камалова, Альфред Мирсаяпов и судья административной коллегии ВС РТ Ленар Галимов, который начинал работу еще в мировой юстиции, а в 2017-м прогремел, оставив под арестом главу местного штаба Навального.
Список претендентов из Казани в судьи Второго КСОЮ (Москва)
Также во Втором КСОЮ хотели бы работать судьи из Карачаево-Черкессии и Чечни, из Амурской и Челябинской областей, не говоря уже представителях Фемиды из Костромы, Твери и москвичах. В числе последних — экс-председатель Московского гарнизонного военного суда Виктор Салатов и судья Ирина Химичева, которая попала на прицел СМИ, приговорив националиста за шесть ножевых ранений к 300 часам обязательных работ и штрафу 10 тысяч рублей. Также в конкурсе участвует Людмила Николаевна Пугина — полная тезка экс-председателя Квалифколлегии судей Московской области.
- Гареева Диана Рифовна
- Зайнуллина Гульсум Кабировна
- Нафиков Ильдар Амирьянович
- Нурмухаметова Рамиля Раисовна
- Рахматуллин Азат Асхатович
- Рахматуллина Айгуль Мансуровна
- Султанов Марат Ильдарович
- Усманова Гузель Флюровна
- Фахретдинова Ригина Фагимовна
- Колбина Надежда Викторовна
- Леонтьев Сергей Александрович
- Минеева Вероника Викторовна
- Мурзакова Рита Фанзовна
- Стадникова Виктория Анатольевна
- Черчага Стелла Владимировна
Рассмотрение кандидатов началось вчера. Причем весьма жестко — как передает портал legal.report, по итогам первого дня работы Высшей квалифколлегии отбор прошел лишь каждый четвертый из кандидатов. И меньше всех повезло претендентам из Москвы. Результаты рассмотрения будут обнародованы лишь по окончании двухнедельной сессии.
Поволжье также представляют трое судей Верховного суда Башкортостана — Елена Васильева, Евгений Жерненко и бывший замруководителя отдела Следкома по Октябрьскому району Уфы Сергей Крылов. А еще — двое судей ВС Удмуртии (Алевтина Пономарева и Наталья Матушкина). ФИО последней полностью совпадает с данными супруги бывшего замглавы Следкома по Республике Удмуртия, недавно назначенного главным следователем Пензенской области
Из Чувашии подали заявления Елена Смирнова, Анастасия Александрова и Бэла Капитонова, из Мордовии — зампред республиканского суда с опытом работы в прокуратуре и следствии Ильдар Сюбаев. Трое саратовских судей тоже не прочь поработать в Москве — это Ольга Анатийчук, Наталья Власенко и Александр Дементьев.
Из Уфы на курорт
Завтра, 6 февраля, перед ВККС предстанут 33 претендента на 23 вакансии судей в Пятом КСОЮ. Он будет работать в воспетом Лермонтовым городе-курорте Пятигорске, на Ставрополье. Председателем суда уже назначен экс-глава Верховного суда Башкортостана Михаил Тарасенко. В Уфе он отработал 11 лет. Теперь вслед за ним на юг готовы переехать 15 судей. Среди них — экс-председатель Совета судей республики Ильдар Нафиков и экс-следователь МВД Рита Мурзакова. Несмотря на комфортные природные условия с бытом и условиями труда у новоселов на новом месте могут быть проблемы.
Список претендентов из Уфы в судьи Пятого КСОЮ (Пятигорск)
На должности судей в пятигорской кассации претендуют судьи из Республики Крым, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края. Например, Евгений Гладских, которому через Верховный суд РФ пришлось возвращать мантию. Ставропольская ККС досрочно лишила его полномочий, установив, что надбавку к окладу за кандидатскую степень он получал незаконно. Гладких вернул деньги и доказал — злого умысла не было.
- Бочков Леонид Борисович
- Бросова Наталья Владимировна
- Жданович Андрей Сергеевич
- Копытина Алексей Викторович
- Максутова Сауле Жумаваевна
- Назинкина Наталья Викторовна
- Панкова Марина Анатольевна
- Парамзин Степан Викторович
- Серебрякова Ольга Ивановна
- Сказочкин Виталий Николаевич
- Пикалов Игорь Николаевич
- Плахотник Мария Викторовна
- Свиридов Дмитрий Вячеславович
- Филиппова Елена Григорьевна
В Пятигорске не прочь поработать и бывший зампред Верховного суда Чечни Тахир Мурдалов, об избиении которого сообщали в 2017 году.
7 февраля перед членами ВККС РФ предстанут претенденты на должности судей в Третьем КСОЮ, который будет работать в Санкт-Петербурге. Среди 70 заявлений на 61 вакансию есть и казанское — подано судьей Верховного суда РТ в отставке Рустамом Ибатулловым.
Самарские ищут работу в Самаре
Еще шесть татарстанских судей заявились на вакансии в Шестой кассационный суд общей юрисдикции. Тот самый, что первоначально планировали разместить в Казани, но в ходе рассмотрения Госдумой «перебросили» в Самару. Теперь в соседний регион готов председатель Советского райсуда Казани — Радик Габдуллин выдвинулся в зампреды Шестого КСОЮ.
На вакансии судей в том же суде претендуют представители Верховного суда РТ Наиля Моисеева, Денис Горшунов, Ильфат Фахрутдинов, Сергей Федонин и отличившийся на лыжне Марс Самитов — серебряный медалист открытого первенства Коми — 2017 среди судей.
Самарский КСОЮ будет самым большим в стране. Конкурс объявлен по 108 вакансиям судей, но пока на рассмотрении ВККС лишь 33 заявления. Все они будут рассмотрены 12 февраля. Работать в кассации хотят трое судей из Ульяновской области — Павел Маслюков, Ольга Подгорнова, Алла Рипка, и по двое представителей Башкортостана (Закария Вагапов и Лиза Галяутдинова), Удмуртии (Светлана Аргасова и Татьяна Сергеева), Оренбургской области (Олег Кривенков, Екатерина Матыцина).
Лидируют по числу заявлений в Шестой КСОЮ те, кому и переезжать не нужно. Из двух арбитражных, пары районных и областного суда выдвинулись 14 кандидатов.
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