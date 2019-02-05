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По призыву Фемиды: судьи из Башкирии рвутся на курорт, татарстанцы — в Москву и Самару

12:00, 05.02.2019 5

По данным Высшей квалифколлегии судей РФ, за места в новом столичном кассационном суде самая высокая конкуренция

По призыву Фемиды: судьи из Башкирии рвутся на курорт, татарстанцы — в Москву и Самару Фото: sputniknews.kz

Накануне Высшая квалифколлегия судей России приступила к отбору кандидатов на вакантные места в новых кассационных судах общей юрисдикции. На этой неделе в Москве будут рассмотрены заявления претендентов на работу в столице и городе-курорте Пятигорске. В последний, как выяснило «Реальное время», готовы переехать 15 судей из Башкортостана. Больше 20 их коллег из Нижнего Новгорода и шесть казанцев надеются получить места в московской кассации, правда, там высокий конкурс. Зато в Самаре пока недобор. О «миграции» людей в мантиях — в материале «Реального времени».

Команда Бондара

На 88 судейских мест — 147 претендентов. Второй кассационный суд общей юрисдикции (КСОЮ) заработает в Москве по адресу: улица Гиляровского, 31, когда будут сформировано не меньше половины судейского корпуса. В октябре минувшего года председателем Второго КСОЮ был назначен экс-глава Нижегородского облсуда Анатолий Бондар. Что отчасти объясняет желание многих бывших подчиненных продолжить работу в его команде уже в Москве. Впрочем, в Нижнем Бондар проработал 7 лет, а до этого выпускник Кубанского госуниверситета 1986 года занимал высокие посты заместителя Генпрокурора и замглавы Минюста РФ.

До 7 февраля Высшая квалифколлегия судей РФ рассмотрит заявления 24 претендентов из Нижнего. Лишь рекомендованные к назначению судьями Второго КСОЮ продолжат участие в конкурсе дальше — их кандидатуры будет изучать кадровая комиссия при президенте РФ. Среди подавших заявления — действующий председатель состава Нижегородского облсуда Алексей Иванов и судья с театральным и прокурорским прошлым — лучший гособвинитель 2012 года Максим Игнатов. А еще судья Елена Рахманкина, работу которой в 2015 году критиковала газета «Труд» в статье «Кому подмигивает Фемида под повязкой?».

Председателем Второго КСОЮ был назначен экс-глава Нижегородского облсуда Анатолий Бондар. Фото viksunsky.nnov.sudrf.ru

Определенную известность в СМИ еще в 2014 году получил и судья Вячеслав Нуждин, наказавший штрафом за графическое оскорбление президента РФ плакатом с усами Гитлера. Наряду с коллегами из регионального суда, на вакансию в Москве претендует председатель Саровского суда Нижегородской области Елена Лоханова и судья Нижегородского арбитража Дарья Полозова.

Список претендентов из Нижнего Новгорода в судьи Второго КСОЮ (Москва)

  • Бакулина Людмила Ивановна
  • Буторина Жанна Васильевна
  • Варнакова Наталья Евгеньевна
  • Гончарова Людмила Алексеевна
  • Дороднов Георгий Иванович
  • Захарова Светлана Вячеславовна
  • Иванов Алексей Викторович
  • Игнатов Максим Константинович
  • Ионова Аминат Николаевна
  • Карцевская Ольга Александровна
  • Климова Ольга Сергеевна
  • Колесников Олег Викторович
  • Костина Ольга Максимовна
  • Костров Андрей Валерьевич
  • Кочнева Елена Николаевна
  • Лысова Елена Владимировна
  • Лоханова Елена Николаевна
  • Рахманкина Елена Павловна
  • Никитина Илона Олеговна
  • Нуждин Вячеслав Николаевич
  • Полозова Дарья Владимировна
  • Сокурова Юлия Анатольевна
  • Цыпкина Елена Николаевна
  • Чиндяскин Станислав Васильевич

    • Напомним, кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции созданы в России в рамках реформы. В частности, Второй КСОЮ будет заниматься пересмотром судебных актов, принятых судами Владимирской, Ивановской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей и города Москвы, а также судебных актов апелляционных судов общей юрисдикции, принятых по жалобам и представлениям на судебные акты указанных судов.

    Мастер дзюдо, тезка экс-председателя областной ККС, супруга главного следователя Пензы

    Есть желающие поработать в столице и среди казанских судей. На этой сессии ВККС рассмотрит шесть заявлений из Татарстана. Так, сегодня перед членами коллегии предстанет судья Верховного суда РТ Ленар Гайниев, он же доцент Казанского федерального университета — преподает будущим юристам курс методики и тактики прокурорских проверок. А еще, со слов коллег, является капитаном сборной суда по мини-футболу и обладателем звания мастера спорта по дзюдо.


    После сокращения штата региональная коллегия прекратила полномочия девяти судей ВС РТ

    Также на место в московской кассации претендует Риф Набиев, что полгода назад ушел в отставку с поста судьи Верховного суда РТ. Напомним, после сокращения штата такие заявления написали еще девять судей ВС РТ, и региональная коллегия прекратила их полномочия. Остальные заявители из Казани являются действующими судьями регионального суда. В их числе судьи Ленар Карипов, Юлия Камалова, Альфред Мирсаяпов и судья административной коллегии ВС РТ Ленар Галимов, который начинал работу еще в мировой юстиции, а в 2017-м прогремел, оставив под арестом главу местного штаба Навального.

    Список претендентов из Казани в судьи Второго КСОЮ (Москва)

    • Гайниев Ленар Салихзянович
    • Галимов Ленар Танвирович
    • Камалова Юлия Фатыховна
    • Карипов Ленар Рафаилевич
    • Мирсаяпов Альфред Ильдарович
    • Набиев Риф Ахтямович

Также во Втором КСОЮ хотели бы работать судьи из Карачаево-Черкессии и Чечни, из Амурской и Челябинской областей, не говоря уже представителях Фемиды из Костромы, Твери и москвичах. В числе последних — экс-председатель Московского гарнизонного военного суда Виктор Салатов и судья Ирина Химичева, которая попала на прицел СМИ, приговорив националиста за шесть ножевых ранений к 300 часам обязательных работ и штрафу 10 тысяч рублей. Также в конкурсе участвует Людмила Николаевна Пугина — полная тезка экс-председателя Квалифколлегии судей Московской области.

    Рассмотрение кандидатов началось вчера. Причем весьма жестко — как передает портал legal.report, по итогам первого дня работы Высшей квалифколлегии отбор прошел лишь каждый четвертый из кандидатов. И меньше всех повезло претендентам из Москвы. Результаты рассмотрения будут обнародованы лишь по окончании двухнедельной сессии.

    Поволжье также представляют трое судей Верховного суда Башкортостана — Елена Васильева, Евгений Жерненко и бывший замруководителя отдела Следкома по Октябрьскому району Уфы Сергей Крылов. А еще — двое судей ВС Удмуртии (Алевтина Пономарева и Наталья Матушкина). ФИО последней полностью совпадает с данными супруги бывшего замглавы Следкома по Республике Удмуртия, недавно назначенного главным следователем Пензенской области

    Из Чувашии подали заявления Елена Смирнова, Анастасия Александрова и Бэла Капитонова, из Мордовии — зампред республиканского суда с опытом работы в прокуратуре и следствии Ильдар Сюбаев. Трое саратовских судей тоже не прочь поработать в Москве — это Ольга Анатийчук, Наталья Власенко и Александр Дементьев.

    Из Уфы на курорт

    Завтра, 6 февраля, перед ВККС предстанут 33 претендента на 23 вакансии судей в Пятом КСОЮ. Он будет работать в воспетом Лермонтовым городе-курорте Пятигорске, на Ставрополье. Председателем суда уже назначен экс-глава Верховного суда Башкортостана Михаил Тарасенко. В Уфе он отработал 11 лет. Теперь вслед за ним на юг готовы переехать 15 судей. Среди них — экс-председатель Совета судей республики Ильдар Нафиков и экс-следователь МВД Рита Мурзакова. Несмотря на комфортные природные условия с бытом и условиями труда у новоселов на новом месте могут быть проблемы.

    Председателем Пятого КСОЮ уже назначен экс-глава Верховного суда Башкортостана Михаил Тарасенко. Фото Раифа Бадыкова (resbash.ru)

    Список претендентов из Уфы в судьи Пятого КСОЮ (Пятигорск)

    • Гареева Диана Рифовна
    • Зайнуллина Гульсум Кабировна
    • Нафиков Ильдар Амирьянович
    • Нурмухаметова Рамиля Раисовна
    • Рахматуллин Азат Асхатович
    • Рахматуллина Айгуль Мансуровна
    • Султанов Марат Ильдарович
    • Усманова Гузель Флюровна
    • Фахретдинова Ригина Фагимовна
    • Колбина Надежда Викторовна
    • Леонтьев Сергей Александрович
    • Минеева Вероника Викторовна
    • Мурзакова Рита Фанзовна
    • Стадникова Виктория Анатольевна
    • Черчага Стелла Владимировна

На должности судей в пятигорской кассации претендуют судьи из Республики Крым, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края. Например, Евгений Гладских, которому через Верховный суд РФ пришлось возвращать мантию. Ставропольская ККС досрочно лишила его полномочий, установив, что надбавку к окладу за кандидатскую степень он получал незаконно. Гладких вернул деньги и доказал — злого умысла не было.

    В Пятигорске не прочь поработать и бывший зампред Верховного суда Чечни Тахир Мурдалов, об избиении которого сообщали в 2017 году.

    7 февраля перед членами ВККС РФ предстанут претенденты на должности судей в Третьем КСОЮ, который будет работать в Санкт-Петербурге. Среди 70 заявлений на 61 вакансию есть и казанское — подано судьей Верховного суда РТ в отставке Рустамом Ибатулловым.

    В Пятигорске не прочь поработать и бывший зампред Верховного суда Чечни Тахир Мурдалов. Фото godekan.com

    Самарские ищут работу в Самаре

    Еще шесть татарстанских судей заявились на вакансии в Шестой кассационный суд общей юрисдикции. Тот самый, что первоначально планировали разместить в Казани, но в ходе рассмотрения Госдумой «перебросили» в Самару. Теперь в соседний регион готов председатель Советского райсуда Казани — Радик Габдуллин выдвинулся в зампреды Шестого КСОЮ.

    На вакансии судей в том же суде претендуют представители Верховного суда РТ Наиля Моисеева, Денис Горшунов, Ильфат Фахрутдинов, Сергей Федонин и отличившийся на лыжне Марс Самитов — серебряный медалист открытого первенства Коми — 2017 среди судей.

    Самарский КСОЮ будет самым большим в стране. Конкурс объявлен по 108 вакансиям судей, но пока на рассмотрении ВККС лишь 33 заявления. Все они будут рассмотрены 12 февраля. Работать в кассации хотят трое судей из Ульяновской области — Павел Маслюков, Ольга Подгорнова, Алла Рипка, и по двое представителей Башкортостана (Закария Вагапов и Лиза Галяутдинова), Удмуртии (Светлана Аргасова и Татьяна Сергеева), Оренбургской области (Олег Кривенков, Екатерина Матыцина).

    Лидируют по числу заявлений в Шестой КСОЮ те, кому и переезжать не нужно. Из двух арбитражных, пары районных и областного суда выдвинулись 14 кандидатов.

    Список претендентов из Самары в судьи Шестого КСОЮ (Самара)

    • Бочков Леонид Борисович
    • Бросова Наталья Владимировна
    • Жданович Андрей Сергеевич
    • Копытина Алексей Викторович
    • Максутова Сауле Жумаваевна
    • Назинкина Наталья Викторовна
    • Панкова Марина Анатольевна
    • Парамзин Степан Викторович
    • Серебрякова Ольга Ивановна
    • Сказочкин Виталий Николаевич
    • Пикалов Игорь Николаевич
    • Плахотник Мария Викторовна
    • Свиридов Дмитрий Вячеславович
    • Филиппова Елена Григорьевна
Ирина Плотникова
ОбществоВласть БашкортостанУдмуртияТатарстан
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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 13:11
    массовая охота к перемене мест
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    Анонимно 15:51
    на фоне почти полного отсутствия карьерных перспектив такой большой набор это удача!
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  • Анонимно 15:01
    Ну что же посмотрим кто будет выбран
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  • Анонимно 15:28
    посмотрим как эти суды будут работать
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  • Анонимно 15:51
    Так много вакансий и так много претендентов! Удачи сильнейшим и достойнейшим!
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