Зверская услуга: татарстанские правоохранители возбудили дело за «Адилин»

За 2 года в республике жестоким способом убили около 3 тысяч безнадзорных собак

Фото: Олег Тихонов

Более 12 лет оказывала услуги по отлову и умерщвлению безнадзорных собак в шести районах Татарстана индивидуальная предпринимательница Татьяна Лялина, методы работы которой стали основанием для возбуждения уголовного дела о жестоком обращении с животными. О позиции мамадышских чиновников, заключавших контракты на убийство «друзей человека», самой предпринимательницы, перспективах уголовного дела и альтернативных методах регулирования численности бродячих собак — в материале «Реального времени».

Непереносимая жестокость



Прокуратура РТ сообщила «Реальному времени», что в Мамадышском районе возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Речь идет о 529 собаках, которых в течение 2017—2018 гг. отловила ИП Лялина из поселка Круглое Поле Тукаевского района, заработав в общей сложности 350 тыс. рублей.

В качестве подозреваемой Лялина по делу не проходит, однако сама предпринимательница подтвердила корреспонденту нашего издания, что отловом и умерщвлением собак занималась лично.

Правоохранители считают, что закон был нарушен, так как о местах и сроках отлова население не информировали, отлов проводили без участия подавших заявки на отлов, собак умерщвляли на месте, тогда как по закону они подлежали отправке в приют, учету, клиническому осмотру, стерилизации, вакцинации и возвращению в места прежнего обитания, а трупы без учета «утилизировали» в скотомогильниках. Кроме того, сообщили в прокуратуре, предпринимательница использовала для умерщвления собак препарат «Адилин-супер», предназначенный для вынужденного умерщвления животных в очагах инфекции, в том числе при особо опасных заболеваниях, и вызывающий гибель животных от удушья при полном сохранении сознания и болевой реакции. Применение «Адилина» правоохранители квалифицируют как жестокое обращение с животными.

— Использовать «Адилин» или «Дитилин» действительно крайне жестоко, — подтвердила «Реальному времени» казанский ветеринар Ольга Шамкина. — От этого препарата, который ранее использовался для умерщвления в пушном звероводстве, собаки умирают в страшных муках, у них останавливается дыхание, и это вызывает непереносимую боль, а животное остается до конца в сознании… Я скажу страшную вещь — гуманнее, наверное, задушить животное руками.

Смерть стоит 660 рублей

По данным портала zakupki.gov.ru, ИП Лялина заключала договоры не только с исполкомом Мамадышского района.

В 2017 году ее услугами воспользовались исполкомы Альметьевского муниципального района (стоимость двух контрактов составила в сумме 560,6 тыс. рублей), Мензелинского МР (289 тыс.), Менделеевского МР (196,6 тыс.), Тукаевского МР (81,5 тыс.) и Нижнемактаминский поссовет (70 тыс.). В 2018 году закупки у ИП Лялиной осуществлял только Альметьевский райисполком — два контракта потянули в общей сложности почти на 668 тыс. рублей.

Одна собачья смерть оценивалась в 660—670 рублей, по всем контрактам подрядчица отчиталась о выполнении работ в полном объеме. То есть за два года жестокому умерщвлению, как квалифицируют действия подрядчицы правоохранители, только в этих шести районах подверглись 2,8 тыс. «друзей человека».

Однако на деле Тамара Лялина оказывала услуги не только в рамках перечисленных выше госконтрактов. Предпринимательница участвовала также и в более мелких закупках, которые закон не обязывает чиновников проводить через аукцион. Мамадышские собаки — как раз такой случай.

— Контракты стоимостью до ста тысяч рублей закон позволяет заключать напрямую, — сообщил «Реальному времени» руководитель Мамадышского горисполкома Рашит Гарипов. — Именно такие контракты заключали с Лялиной, и, вероятно, с ней работали по этой же схеме сельские поселения…

Искали, где дешевле

По словам руководителя Мамадышского горисполкома Рашита Гарипова, в «прямых» контрактах с ИП Лялиной не устанавливались жесткие требования к методам умерщвления собак, но устно ставилось условие не трогать животных в ошейниках, то есть предположительно имеющих хозяев.

— Мы до этого (до возбуждения уголовного дела, — прим. ред.) не вникали в эти детали, — пояснил Гарипов. — Мы искали услугу за наименьшую цену. Сейчас мы обратились в казанскую специализированную фирму, где будут делать все по закону, и запросили у них их цены. Но вопрос о госзакупке пока не решен, и контракта на 2019 год мы еще не заключали. А проблемы уже начались: недавно собака покусала трех человек, пригласили участкового. Она и на него бросилась — пришлось застрелить…

В госконтракты же, которые опубликованы на сайте госзакупок, включены необходимые пункты о недопущении жестокого обращения с безнадзорными животными. В частности, в техзадании к муниципальному контракту, заключенному с ИП Лялиной Менделеевским райисполкомом в мае 2018 года, подробно описан допустимый способ умерщвления — он «должен начинаться с глубокой полной анестезии, после которой наступает смерть». Там же указано, что умерщвлять животное в бодрствующем состоянии, а также на виду у других животных запрещено. И есть еще одно немаловажное уточнение: умерщвлять следует только повышенно агрессивных и неизлечимо больных и при этом невыносимо страдающих животных, а также переносчиков опасных для человека заболеваний.

«Ничего у них не получится»

В контрактах с ИП Лялиной нет пунктов, в которых прописана судьба неагрессивных и здоровых безнадзорных животных, и она сама объяснила «Реальному времени», почему его нет:

— А куда их девать? Приютов же для них нет! И власти по закону не обязаны их строить и содержать. Я могу отловить собак и забрать их к себе домой, кормить, содержать, но тогда пусть исполком мне за это платит! Я же не обязана делать это за свои деньги. Поэтому я никогда не соглашаюсь, если мне предлагают даже формально вписать в контракт такой пункт. Все контракты — на отлов, умерщвление и утилизацию агрессивных или больных безнадзорных животных.

Предпринимательница заявила, что в умерщвлении с помощью «Адилина» нет никакой жестокости:

— Отличный препарат, собаки при этом не испытывают мучений. Это разрешенный к применению препарат.

При этом пояснила, что скорость действия «Адилина» в ее работе очень важна:

— Я же не отстреливаю собак, как многие говорят. Я вхожу в дерущуюся стаю, вылавливаю агрессивную собаку или суку, у которой течка, и из-за нее дерутся кобели — отсюда и кровь. И мне надо все сделать быстро.

Еще Тамара Лялина указала на то, что она не уничтожает, как того часто просят на селе, всех бегающих без привязи собак — только агрессивных. И сказала, что работает в этой сфере услуг 12 лет — прежде вместе с мужем, а последние два года, с тех пор как овдовела, одна.

В стерилизации безнадзорных собак с последующим выпуском в места обитания Лялина не видит смысла:

— За агрессию отвечают надпочечники, а они после стерилизации никуда не деваются. Когда стерилизованная собака попадает в стаю, она начинает вести себя так же. Как нестерилизованная — агрессивно.

По словам предпринимательницы, ее неоднократно проверяли правоохранительные органы на предмет нарушений закона, однако ни разу не смогли в чем-то уличить.

— И сейчас у них ничего не получится. Я закон не нарушаю. Жестокое обращение — это не «Адилин». Жестокое обращение — это когда люди выбрасывают собак на улицу, не занимаются с ними, не общаются, а потом эти собаки голодают и сбиваются в стаи, становятся опасными для людей, для детей! Вот зима сейчас, собаки мучаются от голода, суки рвут самых слабых щенков, чтобы накормить ими остальных, чтобы выжили, — это что, нормально? Нормально расстреливать собаку, как это недавно случилось? Нормально, что полицейские пришли ко мне и электрошокер разрядили в моего кобеля, который содержится во дворе, на привязи? После того как летом мне не заплатили и я два месяца не работала, так в Мамадышском районе такое началось… И меня снова позвали!

Лялина раскритиковала новый российский закон об ответственном отношении к животным. По ее мнению, он не решает проблем. А создает их, поскольку не предусматривает серьезной ответственности для владельцев животных за то, что их питомцы оказываются на улице.

А у районных властей, по мнению Тамары Лялиной, альтернативы ее услугам нет:

— Они обращались в Казань, где есть и приют для собак, и ловить и увозить в него готовы. Там все готовы сделать за 4 тысячи. И собаку стерилизуют и вернут в Мамадыш. Но таких денег у района нет.

Суд переходит на сторону собак

В открытом доступе в интернете корреспондент «Реального времени» нашла судебные решения по искам прокуратуры, в которых перечислены те же нарушения, которые вменяют Тамаре Лялиной. Дело было в других регионах.

В июне 2014 года прокурор Новоуральска (Свердловская область) обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц к ИП Сенцовой о признании ее деятельности по применению лекарственного препарата для поимки безнадзорных животных незаконной, запрете использовать лекарственный препарат, обязании при отлове животных использовать специализированные средства, не травмирующие животных, обеспечении ветеринарного обследования животных и помещении их в приют. Суд признал деятельность индивидуального предпринимателя Сенцовой по применению лекарственного препарата «Адилин» для поимки безнадзорных животных незаконной, а в остальной части иска отказал.

Ну а 22 мая 2017 года Славянский городской суд Краснодарского края удовлетворил исковые требования Азово-Черноморского природоохранного прокурора в куда более широком объеме. Суд признал незаконной и запретил деятельность администрации Славянского городского поселения и индивидуального предпринимателя Колосовой, связанную с применением препарата «Адилин-супер» и его аналогов на территории Славянского городского поселения при отлове и умерщвлении безнадзорных животных.

Суд также запретил администрации поселения, Колосовой и иным лицам осуществлять умерщвление безнадзорных животных в случаях, не предусмотренных законом, а в отсутствие подтвержденных заключением специалиста в области ветеринарии показаний к умерщвлению и осуществлять деятельность по отлову, умерщвлению безнадзорных животных на территории Славянского городского поселения без обеспечения возможности содержания отловленных животных как минимум в течение 6 месяцев в специализированном приюте или ином пункте содержания животных.

Кроме того, предпринимателя Колосову суд обязал информировать население в печатных изданиях, других средствах массовой информации и или иным доступным способом о планируемых мероприятиях по отлову безнадзорных животных, месте нахождения пунктов содержания и приютов, вести учет безнадзорных животных, доставлять отловленных животных в приюты, организовать их освидетельствование и вакцинацию против бешенства специалистом в области ветеринарии. А с целью розыска собственника отловленных животных заявлять не позднее 3 дней об их обнаружении в полицию или в орган местного самоуправления и содержать таких животных в течение 6 месяцев с момента отлова, если собственник не объявился.

Администрацию Славянского городского поселения суд обязал решить вопрос об организации на территории поселения специализированного приюта или иного пункта временного содержания безнадзорных животных.