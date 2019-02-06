Новости бизнеса

19:43 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Зверская услуга: татарстанские правоохранители возбудили дело за «Адилин»

18:40, 06.02.2019 3

За 2 года в республике жестоким способом убили около 3 тысяч безнадзорных собак

Зверская услуга: татарстанские правоохранители возбудили дело за «Адилин» Фото: Олег Тихонов

Более 12 лет оказывала услуги по отлову и умерщвлению безнадзорных собак в шести районах Татарстана индивидуальная предпринимательница Татьяна Лялина, методы работы которой стали основанием для возбуждения уголовного дела о жестоком обращении с животными. О позиции мамадышских чиновников, заключавших контракты на убийство «друзей человека», самой предпринимательницы, перспективах уголовного дела и альтернативных методах регулирования численности бродячих собак — в материале «Реального времени».

Непереносимая жестокость

Прокуратура РТ сообщила «Реальному времени», что в Мамадышском районе возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Речь идет о 529 собаках, которых в течение 2017—2018 гг. отловила ИП Лялина из поселка Круглое Поле Тукаевского района, заработав в общей сложности 350 тыс. рублей.

В качестве подозреваемой Лялина по делу не проходит, однако сама предпринимательница подтвердила корреспонденту нашего издания, что отловом и умерщвлением собак занималась лично.

Правоохранители считают, что закон был нарушен, так как о местах и сроках отлова население не информировали, отлов проводили без участия подавших заявки на отлов, собак умерщвляли на месте, тогда как по закону они подлежали отправке в приют, учету, клиническому осмотру, стерилизации, вакцинации и возвращению в места прежнего обитания, а трупы без учета «утилизировали» в скотомогильниках. Кроме того, сообщили в прокуратуре, предпринимательница использовала для умерщвления собак препарат «Адилин-супер», предназначенный для вынужденного умерщвления животных в очагах инфекции, в том числе при особо опасных заболеваниях, и вызывающий гибель животных от удушья при полном сохранении сознания и болевой реакции. Применение «Адилина» правоохранители квалифицируют как жестокое обращение с животными.

— Использовать «Адилин» или «Дитилин» действительно крайне жестоко, — подтвердила «Реальному времени» казанский ветеринар Ольга Шамкина. — От этого препарата, который ранее использовался для умерщвления в пушном звероводстве, собаки умирают в страшных муках, у них останавливается дыхание, и это вызывает непереносимую боль, а животное остается до конца в сознании… Я скажу страшную вещь — гуманнее, наверное, задушить животное руками.

Смерть стоит 660 рублей

По данным портала zakupki.gov.ru, ИП Лялина заключала договоры не только с исполкомом Мамадышского района.

В 2017 году ее услугами воспользовались исполкомы Альметьевского муниципального района (стоимость двух контрактов составила в сумме 560,6 тыс. рублей), Мензелинского МР (289 тыс.), Менделеевского МР (196,6 тыс.), Тукаевского МР (81,5 тыс.) и Нижнемактаминский поссовет (70 тыс.). В 2018 году закупки у ИП Лялиной осуществлял только Альметьевский райисполком — два контракта потянули в общей сложности почти на 668 тыс. рублей.

Одна собачья смерть оценивалась в 660—670 рублей, по всем контрактам подрядчица отчиталась о выполнении работ в полном объеме. То есть за два года жестокому умерщвлению, как квалифицируют действия подрядчицы правоохранители, только в этих шести районах подверглись 2,8 тыс. «друзей человека».

Однако на деле Тамара Лялина оказывала услуги не только в рамках перечисленных выше госконтрактов. Предпринимательница участвовала также и в более мелких закупках, которые закон не обязывает чиновников проводить через аукцион. Мамадышские собаки — как раз такой случай.

— Контракты стоимостью до ста тысяч рублей закон позволяет заключать напрямую, — сообщил «Реальному времени» руководитель Мамадышского горисполкома Рашит Гарипов. — Именно такие контракты заключали с Лялиной, и, вероятно, с ней работали по этой же схеме сельские поселения…

Искали, где дешевле

По словам руководителя Мамадышского горисполкома Рашита Гарипова, в «прямых» контрактах с ИП Лялиной не устанавливались жесткие требования к методам умерщвления собак, но устно ставилось условие не трогать животных в ошейниках, то есть предположительно имеющих хозяев.

— Мы до этого (до возбуждения уголовного дела, — прим. ред.) не вникали в эти детали, — пояснил Гарипов. — Мы искали услугу за наименьшую цену. Сейчас мы обратились в казанскую специализированную фирму, где будут делать все по закону, и запросили у них их цены. Но вопрос о госзакупке пока не решен, и контракта на 2019 год мы еще не заключали. А проблемы уже начались: недавно собака покусала трех человек, пригласили участкового. Она и на него бросилась — пришлось застрелить…

В госконтракты же, которые опубликованы на сайте госзакупок, включены необходимые пункты о недопущении жестокого обращения с безнадзорными животными. В частности, в техзадании к муниципальному контракту, заключенному с ИП Лялиной Менделеевским райисполкомом в мае 2018 года, подробно описан допустимый способ умерщвления — он «должен начинаться с глубокой полной анестезии, после которой наступает смерть». Там же указано, что умерщвлять животное в бодрствующем состоянии, а также на виду у других животных запрещено. И есть еще одно немаловажное уточнение: умерщвлять следует только повышенно агрессивных и неизлечимо больных и при этом невыносимо страдающих животных, а также переносчиков опасных для человека заболеваний.

«Ничего у них не получится»

В контрактах с ИП Лялиной нет пунктов, в которых прописана судьба неагрессивных и здоровых безнадзорных животных, и она сама объяснила «Реальному времени», почему его нет:

— А куда их девать? Приютов же для них нет! И власти по закону не обязаны их строить и содержать. Я могу отловить собак и забрать их к себе домой, кормить, содержать, но тогда пусть исполком мне за это платит! Я же не обязана делать это за свои деньги. Поэтому я никогда не соглашаюсь, если мне предлагают даже формально вписать в контракт такой пункт. Все контракты — на отлов, умерщвление и утилизацию агрессивных или больных безнадзорных животных.

Предпринимательница заявила, что в умерщвлении с помощью «Адилина» нет никакой жестокости:

— Отличный препарат, собаки при этом не испытывают мучений. Это разрешенный к применению препарат.

При этом пояснила, что скорость действия «Адилина» в ее работе очень важна:

— Я же не отстреливаю собак, как многие говорят. Я вхожу в дерущуюся стаю, вылавливаю агрессивную собаку или суку, у которой течка, и из-за нее дерутся кобели — отсюда и кровь. И мне надо все сделать быстро.

Еще Тамара Лялина указала на то, что она не уничтожает, как того часто просят на селе, всех бегающих без привязи собак — только агрессивных. И сказала, что работает в этой сфере услуг 12 лет — прежде вместе с мужем, а последние два года, с тех пор как овдовела, одна.

В стерилизации безнадзорных собак с последующим выпуском в места обитания Лялина не видит смысла:

— За агрессию отвечают надпочечники, а они после стерилизации никуда не деваются. Когда стерилизованная собака попадает в стаю, она начинает вести себя так же. Как нестерилизованная — агрессивно.

По словам предпринимательницы, ее неоднократно проверяли правоохранительные органы на предмет нарушений закона, однако ни разу не смогли в чем-то уличить.

— И сейчас у них ничего не получится. Я закон не нарушаю. Жестокое обращение — это не «Адилин». Жестокое обращение — это когда люди выбрасывают собак на улицу, не занимаются с ними, не общаются, а потом эти собаки голодают и сбиваются в стаи, становятся опасными для людей, для детей! Вот зима сейчас, собаки мучаются от голода, суки рвут самых слабых щенков, чтобы накормить ими остальных, чтобы выжили, — это что, нормально? Нормально расстреливать собаку, как это недавно случилось? Нормально, что полицейские пришли ко мне и электрошокер разрядили в моего кобеля, который содержится во дворе, на привязи? После того как летом мне не заплатили и я два месяца не работала, так в Мамадышском районе такое началось… И меня снова позвали!

Лялина раскритиковала новый российский закон об ответственном отношении к животным. По ее мнению, он не решает проблем. А создает их, поскольку не предусматривает серьезной ответственности для владельцев животных за то, что их питомцы оказываются на улице.

А у районных властей, по мнению Тамары Лялиной, альтернативы ее услугам нет:

— Они обращались в Казань, где есть и приют для собак, и ловить и увозить в него готовы. Там все готовы сделать за 4 тысячи. И собаку стерилизуют и вернут в Мамадыш. Но таких денег у района нет.

Суд переходит на сторону собак

В открытом доступе в интернете корреспондент «Реального времени» нашла судебные решения по искам прокуратуры, в которых перечислены те же нарушения, которые вменяют Тамаре Лялиной. Дело было в других регионах.

В июне 2014 года прокурор Новоуральска (Свердловская область) обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц к ИП Сенцовой о признании ее деятельности по применению лекарственного препарата для поимки безнадзорных животных незаконной, запрете использовать лекарственный препарат, обязании при отлове животных использовать специализированные средства, не травмирующие животных, обеспечении ветеринарного обследования животных и помещении их в приют. Суд признал деятельность индивидуального предпринимателя Сенцовой по применению лекарственного препарата «Адилин» для поимки безнадзорных животных незаконной, а в остальной части иска отказал.

Ну а 22 мая 2017 года Славянский городской суд Краснодарского края удовлетворил исковые требования Азово-Черноморского природоохранного прокурора в куда более широком объеме. Суд признал незаконной и запретил деятельность администрации Славянского городского поселения и индивидуального предпринимателя Колосовой, связанную с применением препарата «Адилин-супер» и его аналогов на территории Славянского городского поселения при отлове и умерщвлении безнадзорных животных.

Суд также запретил администрации поселения, Колосовой и иным лицам осуществлять умерщвление безнадзорных животных в случаях, не предусмотренных законом, а в отсутствие подтвержденных заключением специалиста в области ветеринарии показаний к умерщвлению и осуществлять деятельность по отлову, умерщвлению безнадзорных животных на территории Славянского городского поселения без обеспечения возможности содержания отловленных животных как минимум в течение 6 месяцев в специализированном приюте или ином пункте содержания животных.

Кроме того, предпринимателя Колосову суд обязал информировать население в печатных изданиях, других средствах массовой информации и или иным доступным способом о планируемых мероприятиях по отлову безнадзорных животных, месте нахождения пунктов содержания и приютов, вести учет безнадзорных животных, доставлять отловленных животных в приюты, организовать их освидетельствование и вакцинацию против бешенства специалистом в области ветеринарии. А с целью розыска собственника отловленных животных заявлять не позднее 3 дней об их обнаружении в полицию или в орган местного самоуправления и содержать таких животных в течение 6 месяцев с момента отлова, если собственник не объявился.

Администрацию Славянского городского поселения суд обязал решить вопрос об организации на территории поселения специализированного приюта или иного пункта временного содержания безнадзорных животных.

Инна Серова
Бизнес Татарстан
Распечатать материал
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 19:06
    Собака друг человека.
    И этим всё сказано.
    Нельзя предавать и тем более убивать друзей.
    Ответить
  • Анонимно 19:21
    у каждого своя работа.
    Ответить
  • Анонимно 19:21
    Нельзя так бесчеловечно!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров



Читайте также

Новости бизнеса

19:43 МСК Все новости
Новости раздела