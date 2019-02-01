«ФОН» в шаге от банкротства, а право требовать с него полмиллиарда перешло главе «Бриза»

По словам Андрея Белякова, все это предпринимается в интересах дольщиков

Фото: Гуландам Фатхуллина

Банкротства «ФОНа» не избежать, предупредили накануне дольщиков на встрече в Минстрое РТ. У компании Анатолия Ливады огромные долги, счета арестованы. Дамокловым мечом нависли требования федеральных министерств: российское МЧС ждет квартир в одноименном комплексе, а Росимущество — платежей за аренду земли. В противном случае федералы грозят добиться признания финансовой несостоятельности компании-застройщика ЖК «МЧС». В ответ на это в деле о банкротстве произошел новый поворот: права требований на самую крупную сумму к «ФОНу» — 542 млн рублей — от московского «Профиль Финанса» перешли к фирме, которой владеет глава «Бриза», — «ТЦ Кулахметова». Подробнее — в материале «Реального времени».

«Как будем достраиваться?»

Традиционный разговор с казанскими дольщиками в татарстанском Минстрое накануне выдался весьма оживленным. По рассказам очевидцев, на встрече затронули несколько проблем. В частности, речь зашла о банкротстве ООО «ФОН». Если до сих пор компании-застройщику ЖК «МЧС» удавалось отбиваться от кредиторов, то в этот раз «фоновцев» предупредили — процедуры не избежать.

— Конечно, ситуация с банкротством очень волнует. Непонятно, как все дальше будет. Как будем достраиваться? Как нас «Комос-Строю» передадут? Гимаев (замглавы Минстроя РТ, — прим. ред.) уверяет, что дольщики не пострадают, что и по нежилым помещениям нас защитят, и по предварительным договорам. Но это все на словах, — переживает активист ЖК «МЧС» Леонид Фоминых.

Сейчас в комплексе ждут захода компании «Комос-Строй» для достройки второго дома. Удмуртский девелопер подтвердил свои намерения и ждет только, когда утвердят проект планировки бывшего федерального участка на Губкина и выделят ему часть инвестиционной земли. Не ясна ситуация и с другими долгостроями в комплексе. В третьем доме успели получить разрешение на строительство, в четвертом оно на выходе, но проект дома еще не прошел экспертизу. Для ее оплаты и в помощь достройке дольщики выкупали по договорам займа кладовки, парковки и другие нежилые помещения в ЖК «МЧС». Люди переживают: не уйдет ли все это в конкурсную массу в случае банкротства «ФОНа»? Кроме того, многие так и не смогли перевести в договоры долевого участия (ДДУ) свои предварительные договоры (ПДДУ).

На поддержку рассчитывать можете

На встрече дольщикам рассказали, что банкротством «ФОНу» грозят федеральные министерства. Истек срок инвестдоговора, согласно которому МЧС РФ должно получить свою долю квартир в комплексе на Губкина — 13,2% от общего объема, или порядка 17 тысяч квадратных метров жилья. Росимущество требует арендные платежи за землю под долгостроями. Впрочем, договор аренды не расторгнут, то есть земля у «ФОНа» не ушла, заверили «фоновцев». Также пояснили, что оба ведомства вправе требовать платы, и никто не знает, как повернется ситуация.

— По словам Гимаева, руководство МЧС довольно жесткую позицию занимает по своей доле в комплексе, не хотят идти на уступки. Вроде бы уже договорись по этому вопросу, но у МЧС поменялся министр, а у него позиция совершенно другая, — посетовал Фоминых.

Тем не менее ситуацию довели до президента РТ, будут держать на контроле, и квартиры получат все, обещали дольщикам на встрече. В Минстрое РТ на просьбу прокомментировать ситуацию ответили, что «вопросы возможного банкротства компании «ФОН» не являются предметом полномочий министерства».



По словам Гимаева, руководство МЧС довольно жесткую позицию занимает по своей доле в комплексе, не хотят идти на уступки. Фото minstroy.tatarstan.ru



— В инвестиционном договоре между компанией «ФОН» и МЧС РФ республиканское правительство, в том числе и Министерство строительства, участие не принимало и не является стороной — участником договора. С учетом изложенного правительство республики и Министерство строительства не уполномочены давать комментарии по поводу возможного банкротства компании «ФОН». Что касается поддержки, дольщики всегда могут рассчитывать на поддержку. Закон о банкротстве защищает права дольщиков. Этот же закон не мешает завершению строительства проблемных долевых объектов, заключению договора с конкурсным управляющим, — говорится в ответе министерства.



Также напомнили, что по закону государственный контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов переданы муниципальным образованиям.

В самой компании «ФОН» ситуацию пока не комментируют и просят дождаться судебного решения, новый директор фирмы Нурия Исхакова сегодня также оказалась недоступной для звонков.

«Чтобы дольщики «ФОНа» не остались без ничего»

Кроме федеральных министерств, у «ФОНа» есть и другие кредиторы. В мае прошлого года в дело о банкротстве компании Ливады с крупной суммой требований в 542 млн рублей вошла московская кредитная организация «Профиль Финанс» (также выступала залоговым кредитором в судебной тяжбе за землю под «Симфонией», — прим. ред.). Однако перед новым годом права требований на эти полмиллиарда москвичи уступили казанскому ООО «ТЦ Кулахметова», которым владеет глава строительной компании «Бриз» Андрей Беляков. Вот как он объяснил свое решение:

— Это была вынужденная мера, чтобы обманутые дольщики «ФОНа» не остались вообще без ничего. «ТЦ Кулахметова» явилось инициатором банкротства. Долгая история, кое-как уговорили «Профиль Финанс» и взяли на себя ведущую роль в этой ситуации. Потому что из МЧС РФ пришло письмо в «ФОН»: мол, вы нам должны 13,2% квадратных метров жилья, отдайте, в противном случае будем в суд подавать. То есть чтобы МЧС сказать «нет», пришлось идти таким путем. Это во благо дольщиков сделано. Если ситуацию будем контролировать мы, то «ФОН» спокойно сможет через инвесторов решить вопрос с дольщиками. А если МЧС РФ заявится, то все, все недострои уйдут им, — пояснил Беляков «Реальному времени».

Заверили, что на достройку домов в ЖК «МЧС» ситуация с банкротством не повлияет. Фото fpdrt.ru

Сейчас над «ФОНом» уже не нависает долг в полмиллиарда. Как пояснили в Фонде поддержки дольщиков, общая сумма требований кредиторов к компании составляет около 200 млн рублей. Как и за счет чего удалось погасить остальную задолженность, не сообщается, но заверили, что на достройку домов в ЖК «МЧС» ситуация с банкротством не повлияет:

— Фонд будет оказывать юридическую и консультационную поддержку. Права дольщиков должны быть защищены. Банкротство рано или поздно случится, долги у ООО «ФОН» огромные, все счета арестованы. Сложностей мы никаких не видим, будем достраивать в банкротстве, — заявил «Реальному времени» исполнительный директор Фонда поддержки дольщиков Иван Новиков.