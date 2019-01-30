«Денег нет»: «КЗСК-Силикон» требует с Зиганшина 134 млн рублей, но экономит на экспертизе для суда

Конкурсный управляющий силиконового недостроя назвал клеветой информацию о том, что до судебного разбирательства с ПСО «Казань» он никогда не приезжал на завод

В Арбитражном суде РТ состоялось очередное заседание по иску «КЗСК-Силикон» к ПСО «Казань» на 134,5 млн рублей. Истец утверждает, что подрядчик не отработал выданный ему аванс, но в доказательство приводит только даты последнего пребывания ПСО на заводе, делая вывод, что раз не приезжал, значит, и не работал. При этом в «КЗСК-Силикон» не желают раскошеливаться на судебную экспертизу, о которой просит суд. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«Последняя заявка на пропуск на завод от ПСО поступила 15 февраля 2017 года»

С самого начала судебного заседания стороны заявили, что их позиции не изменились. «КЗСК-Силикон» требует взыскать 134,5 млн рублей аванса, которые ПСО «Казань» получило при строительстве завода, а также 2,3 млн рублей штрафа. На одном из предыдущих заседаний истец пояснял, что речь идет о госконтракте с ПСО «Казань» на сумму 448,2 млн рублей. За эти деньги компания Равиля Зиганшина должна была построить не менее трех зданий для отдельного промышленного производства метилхлорсиланов на промплощадке Казанского завода синтетического каучука на улице Лебедева, 1.

В свою очередь представитель ПСО «Казань» заявил, что компания иск не признает. За все время судебного заседания больше он не успел сказать почти ничего, большая часть вопросов адресовалась представителю «КЗСК-Силикон», который к заседанию должен был ознакомиться с отзывом к иску, предоставленным ПСО «Казань». Отметим, что в данном отзыве сообщалось, что компания Равиля Зиганшина выполнила свои обязательства в полном объеме и предоставила исполнительную документацию. Более того, уточнялось, что работы были выполнены не только на сумму аванса, но на большую сумму — на 250 млн рублей.

Однако свои замечания и возражения представитель «КЗСК-Силикон» Богдан Симко зачитать не успел. Судья Владимир Прокофьев перебил его и сразу задал вопрос — почему истец не хочет провести независимую экспертизу.

На вопрос о том, какие именно работы должно было выполнить ПСО «Казань», представитель истца довольно неопределенно ответил, что речь идет о «целом блоке производственных работ». Фото Романа Хасаева

— У «КЗСК-Силикон» отсутствуют денежные средства, — коротко ответил Симко.

Он настаивал на том, что доказать невыполнение работ можно и без дорогостоящей экспертизы. На вопрос о том, какие именно работы должно было выполнить ПСО «Казань», представитель истца довольно неопределенно ответил, что речь идет о «целом блоке производственных работ». Когда судья поинтересовался, были ли выполнены данные работы, Симко ответил, что, судя по имеющейся документации, подрядчик на «КЗСК-Силикон» не появлялся последние 2 года. Из этой логики следовало, что и работ он там не выполнял.

— Работы велись на объекте, на котором введен особый режим. И чтобы попасть на объект, ПСО «Казань» должен был направлять заявку и предоставлять соответствующую документацию. Нами была изучена документация, из нее видно, что последняя заявка от ПСО «Казань» поступала 15 февраля 2017 года. Последнее наше письмо об устранении недостатков — это прорыв трубы и сползание фундамента, это огромнейшая работа, которая предполагает в том числе введение транспортных средств, — рассказал Богдан Симко.

Конкурсный управляющий: «То, что меня не было на заводе, — клевета»

Суд уточнил, устранил ли подрядчик названные неполадки, на что представитель «КЗСК-Силикон» ответил отрицательно. Однако доводы истца о том, что представителей ПСО «Казань» не было на стройплощадке, не удовлетворяли судью Прокофьева, который уже начал проявлять нетерпение. Как уже отмечалось, все замечания по отзыву так и не были полностью зачитаны. Из услышанного удалось лишь понять, что часть замечаний касалась пункта о штрафе в 2,3 млн рублей. Но Владимир Прокофьев посчитал разговор о штрафе уходом от основной темы.

— Мы же не просто так пообщаться [собрались]. Есть порядок рассмотрения таких дел. И если вам предъявляют доказательства того, как они работали, вы должны предоставить обратное — что эти работы не выполнялись или выполнялись частично. Таким доказательством является экспертиза, — в очередной раз подчеркнул судья.

Представитель «КЗСК-Силикон» вновь напомнил о финансовых проблемах предприятия. По его словам, оно не может рассчитаться даже со своими работниками и ему будет сложно обосновать необходимость выделения денег на экспертизу.

Судья возразил, что называть ответственностью судебные издержки неправильно. К тому же сумма спора приличная — 134 млн рублей. Фото Максима Платонова



— Почему «КЗСК-Силикон» должен брать на себя ответственность и судебные расходы? Если мы предоставляем доказательства, что их нет на объекте, — спросил Симко.

В ответ судья возразил, что называть ответственностью судебные издержки неправильно. К тому же сумма спора приличная — 134 млн рублей.

— Но и если бы 13 тысяч было, мы бы все равно такие вопросы задавали. Без разницы, — сказал Прокопьев.

Все это время представитель ПСО «Казань» в разговор не вмешивался и сосредоточенно изучал документы и замечания к отзыву, которые в начале заседания передал ему представитель «КЗСК-Силикон». И, судя по всему, был готов дать ответы и пояснения, потому что свое ходатайство об отложении разбирательства, которое он запросил в начале заседания для ознакомления с документами, попросил отозвать.

— Суд откладывает рассмотрение дела. Ему надо ознакомиться, — с этими словами Владимир Прокофьев отложил судебное разбирательство до 20 февраля.

Добавим, что «Реальное время» связалось вчера с конкурсным управляющим «КЗСК-Силикон» Аркадием Черкасовым. В материале одного из казанских изданий указывалось, что решение о проведении экспертизы будет принято после того, как конкурсный управляющий приедет на завод и оценит текущую ситуацию на предприятии. Читатели в комментариях сделали из этого вывод, что ранее конкурсный управляющий на объекте не появлялся вообще.

— Почему вы пишете такой заголовок, что управляющий не приезжал на завод?! Я после такой клеветы с вами разговаривать не буду, — заявил Аркадий Черкасов, приняв корреспондента «Реального времени» за коллег из другого издания и положил трубку. Мы направили запрос с просьбой разъяснить ситуацию на его электронную почту, на что Черкасов ответил, что комментировать ничего не будет.

Попытки спасти завод предпринимала и сама Даутова, направляя на финансирование средства «Спурт Банка». Фото Максима Платонова



Как власти обещали поддержать «КЗСК-Силикон»

Напомним, что инициатором проекта «КЗСК-Силикон» выступала председатель правления банка «Спурт» Евгения Даутова. С 2014 года строительство завода финансировал «Внешэкономбанк». По первоначальной договоренности он должен был выдать кредит в 7,8 млрд рублей. В итоге из всей этой суммы банк выделил лишь 3,7 млрд, да и их потребовал вернуть в 2016 году. В результате «КЗСК-Силикон» был признан банкротом.

Попытки спасти завод предпринимала и сама Даутова, направляя на финансирование средства «Спурт Банка». Это обернулось крахом самого «Спурта» — 21 июля 2017 года банк лишился лицензии. В сообщении Центробанка указывалось, что проект «КЗСК-Силикона» был неподъемным для «Спурта».

Правительство Татарстана, а также министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявляли о заинтересованности в спасении проекта «КЗСК-Силикон» и о том, что предприятию может быть оказана помощь.