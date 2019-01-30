10 year challenge уфимского спорта — 2009 vs. 2019

Чем жили ведущие клубы Башкирии 10 лет назад?

В начале 2019 года настоящим мировым флешмобом стал #10yearchallenge, в котором миллионы пользователей соцсетей сравнивали фотографии или события текущего момента и десятилетней давности. А вот объектом соответствующего интереса «Реального времени» стали целые команды. Как провели январь ведущие спортивные клубы Башкирии сейчас и в 2009 году — в нашем наполовину ретроспективном материале.

«Салават Юлаев» — 2009: полное доминирование в новой лиге и брат для Радулова



Десять лет назад уфимцы были действующими чемпионами и, естественно, считались главными претендентами на первый в истории КХЛ Кубок Гагарина. Команда еще не избавилась от ярлыка «денежного мешка», но, по крайней мере, все скептики убедились, что в Уфе не клуб-однодневка и за развитие хоккея там взялись всерьез и надолго.

В январе 2009-го команда Сергея Михалева набрала сумасшедший ход: дома поочередно были обыграны «Сибирь», «Кузня», «Амур», «Трактор» и минское «Динамо». «Юлаевцы» верной дорогой шли к первому месту в общей таблице регулярного чемпионата, забросили больше всех шайб с приличным отрывом от соперников и были близки к побитию рекорда российских чемпионатов по набранным очкам. О том, что все эти старания могут пойти прахом уже в начале марта, в столице Башкирии тогда мало кто думал. Быкова и Захаркина еще никто и не собирался тревожить в ЦСКА и сборной России, результативные встречи с аутсайдерами не обнажали никаких проблем — а насторожить должны были сразу два январских поражения от «Магнитки» и «Ак Барса».

Главными звездами того «Салавата» были, разумеется, игроки «золотого» костяка, пришедшие летом 2007-го из «Ак Барса» (Еременко, Щадилов, Прошкин, Воробьев, Терещенко). К сожалению, в декабре жуткую травму глаза в матче Лиги чемпионов против «Слована» (который еще не играл в КХЛ) получил защитник Игорь Щадилов. А вот центрфорвард Алексей Терещенко провел лучшие игры в карьере именно в тот сезон в Уфе.

Ну а главным открытием всей лиги стал Александр Радулов, который в межсезонье-2008, имея действующий контракт с клубом НХЛ, перешел в «Салават Юлаев». Трансфер полностью себя оправдал, Раду сходу начал феерить, а уже в начале января генеральный менеджер уфимцев Олег Гросс прикупил и его брата Игоря. Радулов-старший неплохо проявил себя в конце «регулярки», забросив шесть шайб, но оказался абсолютно бесполезен в плей-офф, в котором уфимцы с треском провалились, вылетев в первом же раунде (1-3 в серии с «Авангардом»).

В январе 2009-го команда Сергея Михалева набрала сумасшедший ход. Фото khl.ru



«Салават Юлаев» — 2019: очередные изменения в руководстве и загадочные перспективы

Десять лет спустя «Салават» по-прежнему топ-клуб лиги, но уже с большими оговорками. Например, никто сейчас не будет связывать результаты клуба с деньгами. Да, в общем-то, и никакого выдающегося результата уфимцы толком не показывают, застолбив за собой 6-е место в регулярном чемпионате, на котором, видимо, и останутся до начала плей-офф. О финансах в Уфе говорится уже не с точки зрения их переизбытка и пагубного влияния на трансферный рынок лиги, а с позиции: останется ли финансирование хотя бы на прежнем уровне или нет?

В январе главной новостью стали очередные изменения в руководящем составе «Салавата». За 10 лет это уже пятая смена власти в клубе.

В январе же получили продолжение другие две важные темы нынешнего сезона: отставка Николая Цулыгина с поста главного тренера команды и плохая посещаемость домашних матчей «юлаевцев». О том, что Николая Леонидовича пока не тронут, стало понятно после его встречи с временно исполняющим обязанности главы Башкортостана Радием Хабировым. А вот что делать с посещаемостью в оставшихся играх «регулярки», непонятно.

Так часто бывает в спорте, что команде, от которой мало чего ждут, в итоге даже проще выступать именно в решающих играх сезона. От «Салавата Юлаева» десятилетней давности в январе ждали многого, но уфимцы неожиданно провалились. Сейчас с нестабильной и не самой яркой в игровом плане командой Цулыгина не прочь сыграть в первом раунде Кубка Гагарина многие топы Востока, но не преподнесет ли башкирский клуб сюрприз именно весной в плей-офф?

«Урал» тот сезон провел в итоге довольно ровно, уступив в борьбе в четвертьфинале московскому «Динамо». Фото volleyufa.ru



«Урал» — 2009: автобусный выезд и критика в адрес олимпийского чемпиона

Десять лет назад волейбол в Уфе переживал эпоху больших надежд. В 2007 году «Нефтяник Башкортостана» переименовали в «Урал», клубу «выписали», как казалось, надежного спонсора на долгие годы — «Башкирэнерго». В межсезонье-2008 был куплен американский диагональный Габриэль Гарднер, который в августе стал чемпионом на Олимпийских играх в Пекине. Вторая позиция легионера была отдана венгерскому доигровщику Петеру Верешу. Ставка делалась на американца, но по-настоящему «выстрелил» как раз венгр.

Гарднер выделялся своими физическими данными, но играл слишком однообразно, поэтому в матчах с топ-клубами себя практически никак не проявлял — соперники изучали его игру и грамотно выстраивали блок. Свою порцию критики Габриэль получал даже в послематчевых комментариях от тренера и одноклубников. А вот Вереш в паре с Владимиром Мельником, которого летом даже вызывали в сборную России, цементировал прием и здорово играл в атаке, став настоящим любимцем болельщиков.

В январе 2009-го «уральцы» выдали мощный отрезок, одержав три победы подряд и вплотную приблизившись к тройке лучших команд Суперлиги. Но показательной стала выездная встреча с «Новой» в Новокуйбышевске, от которого до Уфы около 500 километров по автомобильной трассе. Главный тренер «Урала» Юрий Маричев принял решение, что на игру с аутсайдером можно съездить и на автобусе, хотя в том сезоне «Урал» практически на все выезды оформлял чартер. В итоге уфимцы по делу проиграли 1:3, а наставник «Новы» Александр Черный после матча сказал, что как только его подопечные узнали, что к ним едут на автобусе (а значит, недооценивают), то даже настраивать их не пришлось.

«Урал» тот сезон провел в итоге довольно ровно, уступив в борьбе в четвертьфинале московскому «Динамо». Тогда еще никто не знал, что ждет клуб летом и каким судьбоносным (к сожалению, с отрицательной точки зрения) решением станет приглашение в клуб всего одного человека – серба Зорана Гаича.

Любопытно, что, в отличие от хоккея, в волейболе есть один игрок, который был в составе команды и в 2009 году, и в 2019-м. Это доигровщик Александр Мочалов. Фото volleyufa.ru



«Урал» — 2019: снова помешала «Нова», битва за плей-офф и «Кот» у руля

Сейчас уфимский волейбол с ностальгией вспоминает о тех денежных возможностях, которые были у него 10 лет назад. «Урал» после выхода в финал в 2013 году пережил финансовый крах и был на грани исключения из Суперлиги. Все обошлось, и последние сезоны команда пребывает в статусе крепкого середняка. Этот сезон — не исключение.

Основные события этого чемпионата в Уфе произошли в конце декабря, когда был уволен итальянец Даниэле Баньоли. На его место из казанской «Академии» пришел амбициозный молодой тренер Константин Сиденко, который в волейбольном мире известен по прозвищу «Кот». От итальянского тренера ему достался слабенький «багаж» — три победы и восемь поражений. Но календарь второго круга настраивает на оптимистичный лад, и шансы занять восьмое место, дающее право на плей-офф, достаточно неплохие. Сейчас команда располагается на десятой строчке, а в январе выдала сразу два противоречивых матча: один с приставкой «плюс», другой — «минус».

Неделю назад была одержана сенсационная победа в Белгороде на тай-брейке, в котором игроки «уральцев» получили сразу две красные карточки, а это значит, что и соперник получил буквально из воздуха 2 очка в пятой партии. Но белгородцам это не помогло — «Урал» выстоял и одержал очень важную с турнирной точки зрения победу.

Но, как и 10 лет назад, на пути уфимцев неожиданно встала «Нова». На этот раз матч проходил в столице Башкортостана, и «Урал» был явным фаворитом встречи, что и подтвердил уверенной победой в стартовом сете — 25:18. Но затем команда из Самарской области собралась и выиграла сразу три партии подряд, одержав победу все с тем же счетом, что и в 2009-м, — 3:1. Шансы на плей-офф у «уральцев» еще остаются, но подопечным Сиденко нужно будет преподнести еще парочку побед-сюрпризов, подобных белгородской.

Любопытно, что в отличие от хоккея, в волейболе есть один игрок, который был в составе команды и в 2009 году, и в 2019-м. Это доигровщик Александр Мочалов, который даже внешне несильно изменился. Не удивимся, если он будет так же улыбаться в составе «Урала» спустя еще 10 лет.

В столице Башкирии так и продолжали жить с «БИС-Динамо», для которого участие в зоне «Урал-Поволжье» было потолком. Фото ulpressa.ru

«Динамо-Башинформсвязь» — 2009: футбол в стране курая, Акинфеев и Гинер в Уфе и зона «Урал-Поволжье» как потолок

Январь в российском футболе — «мертвое» время и, по факту, в начале 2009 года клуб «Динамо-Башинформсвязь» в Уфе только-только появился, так что рассказать что-то интересное даже не представляется возможным. В зоне «Урал-Поволжье» второго дивизиона команда дебютировала весной.

В итоге два сезона во втором дивизионе получились разными. В стартовом было девятое место из 16 возможных, что было признано даже успехом, а в следующем году — десятое из 14, что воспринималось однозначно как провал. Примерно в это же время в Уфе появились интересы у московского ЦСКА. Совместную пресс-конференцию давали Игорь Акинфеев и Евгений Гинер, рассказывая о плодотворном сотрудничестве уфимского и московского клубов в будущем. Но столичные гости преследовали только одну цель — наладить отношения с «Башнефтью», логотип которой даже красовался в то время на груди «армейцев». А в столице Башкирии так и продолжали жить с «БИС-Динамо», для которого участие в зоне «Урал-Поволжье» было потолком.

Решающими в появлении нового клуба под названием ФК «Уфа» стали, по сути, три события: смена власти в республике, очередной приезд «Барселоны» в соседнюю Казань и круглогодичная активность небезразличных к футболу людей, среди которых представители СМИ сыграли одну из ключевых ролей. Ежедневную активность проявлял сайт «Футбол в стране курая», который позже располагался на домене «22 дурака.ру».

В 2010 году Муртазу Рахимова на президентском посту сменил Рустэм Хамитов. Муртаза Губайдуллович к футболу всегда относился прохладно и считал бессмысленным появление большого клуба в пределах Башкирии. Рустэм Закиевич же любил-не любил, но никуда от футбольных проблем не ушел бы. Уже на первой видеовстрече первого лица с народом и республиканскими СМИ местный спортивный журналист, а ныне руководитель пресс-службы ФК «Уфа» Сергей Тертышный спросил нового главу республики в прямом эфире: «В 1997 году футбольный клуб «Рубин» из Казани выступал во втором российском дивизионе, а уже в прошлом году наши географические соседи играли в Лиге чемпионов. Когда же в Уфе будет команда Премьер-лиги, которая сможет обыгрывать казанцев?» Президент расплылся в улыбке и ответил: «Я только «за»! Давайте вместе работать в этом направлении». Уже в кулуарах телецентра Хамитов подтвердил свои намерения относительно футбола, добавив, что местные журналисты должны постоянно напоминать об этом, тогда все обязательно получится. Стоит ли говорить, что ни одна из последующих пресс-конференций президента не обходилась без вопроса о футболе?

После 17 туров нынешнего сезона «Уфа» занимает 14-е место, набрав всего лишь 16 очков. Фото vk.com/ufafc



ФК «Уфа» — 2019: активность Газизова, стадион и проблемы с игрой

Сейчас события девяти-десятилетней давности уже воспринимаются как башкирский футбольный фольклор. За это время в Уфе выстроена настоящая система, реконструирован стадион «Нефтяник», а представить город без команды Премьер-лиги сложно. Руководитель клуба Шамиль Газизов, который в итоге сделал для прорыва ФК «Уфа» больше всех, не останавливается и продолжает развивать свое детище.

Уфимцев многим клубам-новичкам РПЛ ставят в пример как клуб, который не имеет огромных финансовых возможностей, но стабильно занимает место в первой десятке. Минувшим летом «горожане» даже дебютировали в еврокубках, но пройти «Рейнджерс» Стивена Джеррарда не смогли, хотя произвели отличное впечатление.

После 17 туров нынешнего сезона «Уфа» занимает 14-е место, набрав всего лишь 16 очков. Уход Сергея Семака с поста главного тренера не мог не сказаться, хотя сколько таких уходов главных тренеров уже было даже в короткой еще истории уфимского клуба. Очевидно, что проблемы команды пока чисто игровые и решить их на данном этапе призван очередной бывший футболист с именем Дмитрий Кириченко.

Ну а главным внеигровым вопросом по-прежнему остается строительство стадиона. Предыдущая власть не раз выражала намерения, но все так и осталось на уровне разговоров. Сейчас, по словам Газизова, вопрос в стадии «активного решения».