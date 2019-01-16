Кому на пользу очередная революция в «Салавате Юлаеве»

Уфимцы отметились матчем-триллером в Балашихе

Вчерашний игровой день стал во многом показательным для команд-лидеров Восточной конференции. «Ак Барс», находясь на восстановительных сборах в Эмиратах, узнал, что после очередного поражения «Куньлуня» уже точно обеспечил себе участие в плей-офф. «Авангард» тоже официально стал участником Кубка Гагарина, в сумасшедшем матче переиграв (5:4) «Салават Юлаев». А вот уфимцы теоретически еще могут и не выйти в плей-офф. Это маловероятно, но даже такому раскладу сейчас не удивится никто. О политике, снова вмешавшейся в башкирский хоккей, Цулыгине, получившем поддержку на всех фронтах, и четвертом матче «куниц» против «ястребов» в сезоне — в материале «Реального времени».

Уфимская «зачистка»



С приходом Радия Хабирова на пост исполняющего обязанности главы Башкортостана в октябре прошлого года сразу заговорили об изменениях, которые затронут уфимские спортивные клубы. Но у нового первого лица республики руки дошли до них только к началу 2019-го, когда он последовательно встретился с футболистами, волейболистами и хоккеистами. Самые масштабные изменения предсказуемо коснулись именно последних. Как следствие, полная смена власти в «Салавате» — уже третья за последние пять лет.

Вначале было объявлено об уходе генерального директора Тагира Ибрагимова. Ему на смену пришел его ближайший помощник Александр Курносов, но понятно, что он фигура временная. По окончании сезона «юлаевцев» будет ждать новая перестройка, и в клуб официально будут назначены люди из окружения Хабирова.

Долгое время уфимский хоккейный клуб был любимой «игрушкой» Муртазы Рахимова и именно с людьми из его окружения он добился пока самых весомых достижений в своей истории — чемпионств 2008-го и 2011-го. Ровно в тот момент, когда почти 8 лет назад Радулов, Антипов, Зиновьев и другие уфимские звезды тех лет подняли кубок над головой, начались первые серьезные перемены в хоккейном флагмане республики. Тогдашний глава республики Рустэм Хамитов постепенно вводил в него своих людей, но финансирование, по иронии судьбы, тогда еще осуществлял благотворительный фонд «Урал», подконтрольный Рахимову. С тех пор прошло много времени, руководство и спонсоры менялись еще не раз, но стать чемпионом «Салавату Юлаеву» больше не удавалось. Единая система развития клуба так и не была выработана.

На встречу с Хабировым позвали Цулыгина и капитана команды Панина. Фото glavarb.ru



Цулыгин остался в выигрыше

Вернемся в наши дни. Вслед за изменениями в высшем руководстве, был отставлен и спортивный директор клуба — уроженца Новокузнецка Романа Беляева, который пришел на эту должность еще в составе предыдущей команды Леонида Вайсфельда, попросили на выход. Ему на смену пришел местный специалист Василий Чижов, и это назначение выглядит максимально странно.

Чижов — добротный тренер, который успешно работал с молодежью, с нефтекамским «Торосом» в ВХЛ и даже успел некоторое время порулить «Салаватом Юлаевым» после ухода Владимира Юрзинова-младшего в сезоне 2014/2015. Но в работе спортивным директором тренерские скиллы Василию Анатольевичу вряд ли пригодятся. Об этом может рассказать, например, легенда башкирского хоккея Александр Семак, который кем только не работал в системе родного клуба, но ни на одной из должностей надолго так не закрепился. Пока что логика назначения Чижова на этот пост выглядит так: поставим «своего» до конца сезона, а там разберемся.

Во всей этой истории со сменой власти в самом большом плюсе пока что нынешний главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин. По сути, год назад его утверждали по такому же принципу, что и Чижова сейчас, — все решало уфимское происхождение. Бывший тренер-переводчик дебютировал не так плохо, но уже зимний отрезок показывает, что для роли главного в топ-клубе КХЛ он пока что явно «сыроват». Об отставке Николая Леонидовича не говорил только ленивый, но после очередного поражения от «Ак Барса» в «зеленом дерби» две недели назад молодой специалист вдруг заявил, что знает, как обыграть казанцев в будущем. Такое поведение Цулыгина говорит о том, что до конца сезона его уже не снимут, и ему об этом известно. На встречу с Хабировым позвали его и капитана команды Григория Панина. Если бы судьба Николая Леонидовича была предрешена, то вряд ли он оказался бы в кабинете главы республики. А так получил показательную поддержку перед плей-офф, и если там вдруг провалится, то все можно будет списать на неопытность тренера. А если вдруг Цулыгин «выстрелит» и пройдет пару раундов Кубка Гагарина, то всегда можно припомнить ему ту поддержку, которую он получал и от старого, и от нового руководства как клуба, так и республики.

Вчера «Салават» и «Авангард» устроили настоящий хоккейный концерт с большим количеством заброшенных шайб и максимально интересной игрой. Фото hawk.ru



Зрелищная отдушина

Накануне уфимцы играли в Балашихе с «Авангардом». Это была уже четвертая серия уфимско-омского противостояния в сезоне. Предыдущие три матча были очень напряженными, малорезультативными, но преимущество в них было на стороне Боба Хартли. Цулыгин лишь раз сумел переиграть опытнейшего североамериканца, да и то благодаря феноменальной игре Юхи Метсолы.

Вчера же «Салават» и «Авангард» устроили настоящий хоккейный концерт с большим количеством заброшенных шайб и максимально интересной игрой. Уфимцы половину встречи, казалось, контролировали ситуацию. Первым отличился защитник Захар Арзамасцев, который в последнее время играет вдохновенно и набирает много очков. Хозяева слишком долго вкатывались и играли совсем не в типичный для себя хоккей с прокатами и частыми потерями шайбы в средней зоне. Но во втором периоде заявили о себе легионеры омско-балашихинской команды, Деарнэ и Бек, забившие с разницей в две минуты. Не лучшим образом в эти моменты, да и в целом во всем матче, сыграл тот самый Метсола, который, видимо, устал спасать свой клуб в предыдущих встречах против «Авангарда».

На 30-й минуте свой первый гол в уфимской форме забил Александр Бурмистров, который радовался так, словно выиграл второй Кубок Гагарина подряд. Очевидно, что после казанского «заточения» в низших звеньях лидирующие роли в Уфе Александру гораздо больше по душе. Не все получалось первый месяц, но в отчетной игре Бурми буквально рвал и метал и не раз оставлял в дураках защитников «Авангарда» своими хитрыми передачами и скоростными рывками.

Третий период, на который команды вышли при счете 3:2 в пользу хозяев (вновь отличился легионер — на этот раз Стольберг), стал невероятно захватывающим. И «Салават Юлаев», и «Авангард» словно забыли про все схемы и систему, и просто играли в свое удовольствие. На гол Семенова гости ответили очередной шайбой Арзамасцева и безупречным кистевым броском от Антона Бурдасова, который довольно неожиданно перевел игру в овертайм. Вряд ли мы увидим такой выдающийся хоккей от обоих клубов в плей-офф, поэтому эти 4:4 в основное время, зрелищный овертайм и победная для «Авангарда» серия буллитов останутся приятной отдушиной «регулярки».





Третий период, на который команды вышли при счете 3:2 в пользу хозяев (вновь отличился легионер – на этот раз Стольберг), стал невероятно захватывающим. Фото hawk.ru



«Салават Юлаев» уже не топ?

Шанс исправить впечатление от неоднозначной «регулярки» у Цулыгина будет точно, потому что календарь его подопечным благоволит. Да, нынешнее шестое место на Востоке — это совсем не то, что хотели бы видеть уфимские болельщики. Их слишком долго «кормили» обещаниями и давали надежду на прекрасное будущее. Но даже вчерашняя игра показывает, что не все так ужасно с той же атакой, с которой был полный провал еще месяц назад. Тренерский штаб не настолько уж теряет контроль над ситуацией, а легионеры не так уж и невзрачны. Тот же Линус Умарк мог принести вчера своей команде победу, но во время исполнения буллита шайба после его хитрющего броска звонко ударила в штангу.

Все, что происходит сейчас с башкирским хоккеем, на первый взгляд, говорит только об одном — «Салават Юлаев» постепенно теряет свой статус топ-клуба КХЛ и уже готов передать его тому же «Автомобилисту». Но именно нынешний плей-офф можно будет считать некой отсечкой для уфимцев. Ровно 10 лет назад «юлаевцы» потерпели одно из самых болезненных поражений в своей истории, вылетев в первом раунде плей-офф как раз от «Авангарда». За эти 10 лет команда пережила много взлетов и падений, но неизменным оставалось одно: клуб всегда был привязан к политике. Так что подробное обсуждение последних перестановок в команде становится бессмысленным занятием. На это ни болельщики, ни хоккеисты не смогут повлиять никак, и в этом сезоне остается ждать только спортивного чуда.

Андрей Лопата