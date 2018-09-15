В Казани назначили новых руководителей в четырех отделах полиции

Фото: казань.16.мвд.рф

В четырех отделах полиции в Казани сменились руководители.



Начальник Управления МВД России по Казани полковник полиции Алексей Соколов представил личному составу отделов полиции «Авиастроительный», «Юдино», «Дербышки» и «Танкодром» новых руководителей.

Пост начальника отдела «Авиастроительный» занял Марат Шарафуллин, который более 17 лет служит в органах внутренних дел. Должность начальника отдела полиции «Танкодром» занял полковник полиции Радиф Багавиев, ранее 6 лет возглавлявший отдел полиции «Гвардейский».



Приказом министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенанта полиции Артема Хохорина начальником отдела полиции «Юдино» назначен Вячеслав Кочетов. Ранее он возглавлял отдел полиции №3 «Центральный» в Набережных Челнах.

Отдел полиции «Дербышки» возглавил подполковник полиции Марат Галиев, с 2016 года занимавший должность заместителя начальника этого отдела полиции, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Казани.

Напомним, что в марте этого года подполковника полиции, замначальника следствия ОП «Гвардейский» Ленара Галяува задержали по подозрению во взятке в размере 1 миллиона рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».