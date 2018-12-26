Установлена личность стрелка, напавшего на бизнесмена в Казани

В МВД по Татарстану выяснили личность подозреваемого в перестрелке в центре Казани. Напомним, двое его жертв, мужчины с огнестрельными ранениями в голову и живот, вчера вечером были доставлены в больницу и находятся в тяжелом состоянии. Один из раненых — владелец сети ломбардов Ришат Садыков. Полиция распространила фоторобот преступника, а среди полицейских — ориентировку на гражданина Раимджанова Рината Махсудовича 1963 года рождения.

Как выяснило «Реальное время», это казанский предприниматель и бывший член ОПГ «Тукаевские», который сегодня проходит по уголовному делу этой банды в качестве потерпевшего. Мужчина был знаком с Садыковым и требовал расчета по каким-то долгам. Оказалось, у Раимджанова это не первое вооруженное нападение, он много лет вымогает у казанских предпринимателей деньги по надуманным предлогам. Многие считают, что мужчина помешался.

— Этот Раимджанов, по-моему, имеет психические отклонения. У него навязчивая идея, что все должны ему денег. Однажды пришел на рынок и угрожал людям гранатой и пистолетом, требуя денег. Тогда его вывели, но поскольку никто не понимал, что он требует, пошли к нему объясниться. Однако Раимджанов все выставил так, будто это его ограбили и унесли из гаража биту. И сейчас этот эпизод фигурирует как разбой с хищением биты стоимостью 1,5 тысячи рублей, и он проходит потерпевшим, — рассказал собеседник издания.

Пострадавшие предприниматели подавали на Раимджанова заявление в полицию, однако там не стали проводить проверку, считая, что обвиняемые просто оговаривают потерпевшего. Раимджанов известен как владелец двух компаний по розничной торговле продуктами — «Шифа-8» и «Гулькай». Также он значится в учредителях двух ликвидированных фирм — «Квадра» и «Экспромт-Квадра».