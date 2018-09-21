В казанском ОП «Гвардейский» — новый начальник

В полиции Татарстана продолжается ротация руководящих кадров. Сегодня прежний начальник казанского отдела полиции «Дербышки» Ирек Камалиев возглавил отдел «Гвардейский».

Личному составу отдела Камалиева представил руководитель УВД города, полковник полиции Алексей Соколов. «Нисколько не сомневаюсь, что с имеющимся опытом, талантом, ваш отдел просто обречен составить здоровую конкуренцию сильным отделам в нашем гарнизоне», — обратился он к коллективу и новому начальнику «Гвардейского».

На мероприятии присутствовали председатель Советского райсуда Казани, прокурор района и руководитель аппарата районной администрации, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе управления.

Для справки: Ирек Камилевич Камалиев родился в селе Шапши Высокогорского района. В 2003 году окончил Казанский государственный технологический университет. Службу в органах внутренних дел начал в 2003 году в ОМ «Дербышки» УВД Советского района Казани в должности стажера участкового уполномоченного милиции группы УУМ. В 2008 году назначен его начальником. В период с 2015 по сентябрь 2017 года занимал должность заместителя начальника отдела полиции «Дербышки», после этого стал его руководителем.



Напомним, в августе замначальника следствия и замначальника угрозыска ОП «Гвардейский» были задержаны по подозрению в посредничестве взятке свыше 1 млн рублей. А 15 сентября руливший «Гвардейским» шесть лет полковник полиции Радиф Багавиев возглавил ОП «Танкодром».