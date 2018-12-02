Суд принял иск ФНС о банкротстве ПСО «Казань» на 2 млрд рублей
Арбитражный суд Татарстана принял исковое заявление Федеральной налоговой службы (ФНС) России о признании банкротом ПСО «Казань» в связи с долгами по налогам на 2 млрд рублей.
Отмечается, что в суд поступило письмо от УФНС по РТ с «приложением копии реестра почтовых отправлений, подтверждающих направление копии заявления должнику».
«Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения, устранены», — сказано в определении суда.
В итоге заявление ФНС было принято. Судебное заседание назначено на 20 декабря.
Напомним, ранее суд оставил без движения заявление ФНС о признании банкротом ПСО «Казань» и попросил истца устранить замечания до 25 декабря.
В ПСО «Казань» признали наличие задолженности перед налоговой инспекцией и пояснили, что она образовалась в связи с задержками выплат за строительство стадионов.
Пресс-секретарь компании Светлана Брайловская рассказала, что ПСО «Казань» договорилось о заключении мирового соглашения до введения процедуры наблюдения на предприятии.ОбществоВласть Татарстан
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