Суд принял иск ФНС о банкротстве ПСО «Казань» на 2 млрд рублей

Арбитражный суд Татарстана принял исковое заявление Федеральной налоговой службы (ФНС) России о признании банкротом ПСО «Казань» в связи с долгами по налогам на 2 млрд рублей.

Отмечается, что в суд поступило письмо от УФНС по РТ с «приложением копии реестра почтовых отправлений, подтверждающих направление копии заявления должнику».

«Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения, устранены», — сказано в определении суда.



В итоге заявление ФНС было принято. Судебное заседание назначено на 20 декабря.

Напомним, ранее суд оставил без движения заявление ФНС о признании банкротом ПСО «Казань» и попросил истца устранить замечания до 25 декабря.

В ПСО «Казань» признали наличие задолженности перед налоговой инспекцией и пояснили, что она образовалась в связи с задержками выплат за строительство стадионов.

Пресс-секретарь компании Светлана Брайловская рассказала, что ПСО «Казань» договорилось о заключении мирового соглашения до введения процедуры наблюдения на предприятии.